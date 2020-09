Giá iPhone tại Việt Nam đồng loạt giảm sốc 6 triệu đồng

Sau đợt giảm giá mạnh hồi đầu năm, thị trường iPhone thời gian qua có rất ít sự biến động. Tuy vậy, nhịp độ thị trường đang dần trở lại bởi một làn sóng giảm giá mới nhằm kích cầu mua sắm.

Theo ghi nhận của PV, giá một loạt mẫu điện thoại từ iPhone 7 Plus đến iPhone 11 Pro Max đều đang giảm sốc. Những mẫu điện thoại phổ biến như iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone Xs, iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều có trên trong đợt giảm giá lần này.

Giá iPhone tại Việt Nam đồng loạt giảm sốc. Ảnh: Trọng Đạt Những chiếc iPhone đời 2019 như iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max hiện là dòng máy được giảm giá mạnh nhất. Ảnh: Trọng Đạt

Cụ thể, phiên bản 32GB của iPhone 7 Plus hiện được bán với giá 8,99 triệu đồng, giảm 2,5 triệu đồng so với thời điểm hồi tháng 8.

Với iPhone 7 Plus 128GB, giá của máy được giảm 3 triệu, xuống chỉ còn 9,49 triệu đồng. Đây cũng là mức giảm dành cho iPhone 8 Plus và iPhone Xs.

Trên thị trường di động, iPhone 8 Plus bản 128GB chính hãng hiện được bán với giá 13,99 triệu đồng. Với iPhone Xs bản 64GB, giá bán của máy là 16,99 triệu đồng.

So với các mẫu máy ra mắt trước thời điểm năm 2019, dòng máy iPhone 11 hiện có mức giảm cao hơn một chút, dao động trong khoảng từ 3,5 - 4 triệu đồng.

Theo đó, giá iPhone 11 bản 64GB chính hãng hiện chỉ còn 17,99 triệu đồng. Với iPhone 11 phiên bản 128GB và 256GB, giá bán của máy lần lượt là 20,49 và 22,49 triệu đồng.



Những chiếc iPhone đời 2019 như iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max hiện là dòng máy được giảm giá mạnh nhất. Ảnh: Trọng Đạt

Giảm giá mạnh nhất trong đợt này là bộ đôi sản phẩm iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Cả 2 mẫu máy này đều đang có mức giảm chung là 6 triệu đồng.



Cụ thể, tại một hệ thống bán lẻ lớn, giá iPhone 11 Pro bản 256GB hiện chỉ còn 28,99 triệu đồng. Trong khi đó, mức giá dành cho các phiên bản bộ nhớ khác nhau của iPhone 11 Pro Max là 27,99 triệu (bản 64GB), 31,99 triệu (bản 256GB) và 35,99 triệu đồng (bản 512GB).

Sở dĩ các mẫu điện thoại iPhone có mức giá sốc đến vậy là bởi nhiều cửa hàng lớn đang tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá nhân dịp 2/9.

Khi đợt nghỉ lễ trôi qua, nhiều khả năng giá bán của các mẫu máy trên sẽ trở lại mức bình thường. Do vậy, người dùng nên tận dụng cơ hội này để sở hữu cho mình một chiếc điện thoại mới với giá cả hợp lý.

Theo Vietnamnet