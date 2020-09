“Fake news”: Tổng thống Trump chỉ trích New York Times sau báo cáo ông trốn thuế

Tổng thống Trump khẳng định rằng báo cáo trên là “thông tin giả” và “được thêu dệt”, nhưng một lần nữa tuyên bố rằng ông không thể công khai bản kê khai thuế cá nhân bởi ông đang trong quá trình kiểm toán, mặc dù việc kiểm toán không ngăn ông công bố.

Theo New York Times, ông Trump đã không trả tiền thuế thu nhập suốt 10 trên 15 năm kể từ năm 2000 đến nay. Vào năm 2016, năm mà ông đắc cử, ông trả 750 USD tiền thuế thu nhập liên bang; theo New York Times, và chi khoản tiền thuế tương tự trong năm 2017. New York Times còn nói rằng dữ liệu thuế của họ “được cung cấp bởi những nguồn tin được phép tiếp cận”. Dữ liệu năm 2018 và 2019 thì không sẵn có.

Tờ báo này nói rằng trong 15 năm qua, có 10 năm ông Trump không nộp thuế thu nhập, mặc dù năm 2018 ông thu lời 427,4 triệu USD từ chương trình truyền hình thực tế ăn khách “The Apprentice” và các thương vụ được chứng thực và cấp phép khác. Theo báo trên, trong năm 2018, ông Trump đã báo lỗ 47,4 triệu USD, mặc dù trong cùng năm ông công bố thu nhập ít nhất 434,9 triệu USD.

Các dự án kinh doanh quốc tế cũng mang lại tiền cho ông Trump – như từ Philippines và Thổ Nhĩ Kỳ - làm dấy lên quan ngại về khả năng xung đột lợi ích.



Khi được hỏi về việc ông trả thuế như thế nào trong năm 2016 và 2017, ông Trump nói ông “đã chi rất nhiều”, tuyên bố rằng ông đã trả một khoản tiền cho “thuế của bang” New York. Hồi đầu năm nay, ông Trump đã chuyển tới ở khu dinh thự của mình ở Mar-a-Lago, bang Florida, thêm rằng ông đã trả hàng triệu USD “tiền thuế cho thành phố, bang và địa phương”.

Một luật sư của Tổ chức Trump (Trump Organisation) nói trong một tuyên bố rằng báo cáo mà tờ New York Times đăng tải “tràn đầy những thông tin không chính xác”.

“Trong suốt thập kỷ qua, Tổng thống đã trả hàng chục triệu USD tiền thuế cá nhân cho chính quyền liên bang” – luật sư Alan Garten của Tổ chức Trump nói trong tuyên bố - “Trong khi chúng tôi cố gắng giải thích điều này với tờ New York Times, họ lại từ chối lắng nghe và bác bỏ đề nghị trưng tài liệu mà họ có được cho chúng tôi. Đương nhiên, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghi vấn về thời điểm àm họ đưa ra báo cáo này. Đây là một câu chuyện sai sự thực khác trong chiến dịch bôi nhọ của New York Times trước kỳ bầu cử”.