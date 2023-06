F-16D Israel bay hộ tống 2 máy bay ném bom B-1 Mỹ, gửi cảnh báo cứng rắn đến Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel trong một tuyên bố trên trang The Times of Israel cho biết, chuyến bay được thực hiện “như một phần của sự hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Vũ trang Mỹ, thành phần quan trọng trong nỗ lực duy trì an ninh trên không của Nhà nước Israel và Trung Đông”.

Các máy bay F-16D Israel bay hộ tống máy bay ném bom chiến lược B-1 không quân Mỹ trên không phận Israel. Ảnh The Time of Israel

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, chuyến bay của biên đội máy bay ném bom chiến lược được thực hiện nhằm xây dựng "sự linh hoạt và khả năng tương tác" với các quân đội đồng minh ở Trung Đông. Cũng theo thông báo từ CENTCOM, các máy bay ném bom B-1 đã thực hiện các vụ phóng, thả nhiều loại vũ khí độ chính xác cao trên những thao trường diễn tập ở Arab Saudi và Jordan trong suốt chuyến bay. Israel hộ tống máy bay ném bom Mỹ gửi thông điệp tới Iran.

Một chiếc B-1 Lancer của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu trên không từ một chiếc KC-135 Stratotanker, ngày 8/6/ 2023. Ảnh Không quân Mỹ, Staff Sgt. Emily Farnsworth

Các máy bay chiến đấu của Israel nhiều lần hộ tống các máy bay ném bom Mỹ trong những chuyến bay huấn luyện chung trong 2 năm qua. Những chuyến bay này thường được thực hiện như một cảnh báo cứng rắn đối với Iran, đặc biệt khi Iran tổ chức buổi lễ lớn ra mắt tên lửa siêu thanh “Fattah” ngày 6/6 vừa qua.

Khi chuyến bay chung đang diễn ra, phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố bác bỏ thông tin cho rằng Washington và Tehran đang đạt được tiến bộ trong một thỏa thuận hạt nhân mới.

Bản tin của trang Middle East Eye cho biết, Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận giảm nhẹ những biện pháp trừng phạt đối với Tehran, đổi lấy việc quốc gia này hạn chế làm giàu uranium và những cuộc đàm phán đã diễn ra trên lãnh thổ Mỹ. Trong bài viết, tờ báo có trụ sở tại London tuyên bố trích dẫn hai nguồn tin “có kiến ​​thức trực tiếp về các cuộc đàm phán”.

Nhưng phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng trả lời phỏng vấn của Reuters lưu ý, bản tin “sai sự thật và gây hiểu lầm”, đồng thời nói thêm rằng “bất kỳ thông tin nào về một thỏa thuận tạm thời với Iran đều sai sự thật”.

Israel vẫn hoài nghi về các cuộc đàm phán. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Israel Netanyahu nhắc lại nhận định, Iran sẽ không ngừng phát triển chương trình hạt nhân ngay cả khi quốc gia này đồng ý khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Washington.

“Israel sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào với Iran và sẽ làm mọi cách để tự vệ”, ông Netanyahu nhấn mạnh trong cuộc điện đàm, được tổ chức ngày 8/6. Đồng thời ông Netanyahu tuyên bố đánh giá cao sự hợp tác tình báo và quân sự mà Israel có với Mỹ, đang “ở mức cao nhất mọi thời đại”.

Theo Times of Israel