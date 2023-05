“Thế giới di động đã có kinh nghiệm phát triển thị trường Apple tại Việt Nam và FPT Retail cũng đã tiên phong phân khúc bán lẻ, sửa chữa cao cấp. Còn chúng tôi nổi tiếng và được biết đến là Vua hàng hiệu, là phải đẳng cấp cao, là tiếng thơm nên dễ dàng hợp tác cùng Apple. Chúng tôi sẽ cùng FPT Retail, Thế giới di động,…để đưa Apple lên tầm cao mới dù mỗi bên đều nhắm vào phân khúc khác nhau”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã nói như vậy khi khai trương cửa hàng eDiGi vào năm 2018. eDiGi được kỳ vọng sẽ phủ sóng khoảng 40% thị phần Apple tại Việt Nam.

Cửa hàng eDiGi được ra mắt vào năm 2018 với kỳ vọng phủ sóng 40% thị phần tại Việt Nam

Tại thời điểm đó, eDiGi là một trong những cửa hàng hiếm hoi đạt được tiêu chuẩn cấp cao của Apple, nhưng hôm nay, đơn vị này đã thông báo dừng hoạt động.

Fanpage chính thức của eDiGi cho biết cửa hàng chính thức đóng cửa từ ngày 28/4/2023. Mặc dù ngừng hoạt động từ ngày 28/4, nhưng phải tới hôm nay tức ngày 17/5, đơn vị này mới thông báo trên trang Fanpage và trang web chính thức của eDiGi.

Chia sẻ trên tờ Zingnews, ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch IPP Group - công ty mẹ của eDiGi - cho biết, doanh nghiệp buộc phải ngừng hoạt động cửa hàng này do điều kiện thị trường không thuận lợi. "Vua hàng hiệu" cho hay nhiều yếu tố như cạnh tranh, nguồn hàng khiến việc kinh doanh sản phẩm Apple không còn hấp dẫn, buộc eDiGi đi tới quyết định ngừng hoạt động.

Cửa hàng eDigi có diện tích rộng 250m2 tọa lạc tại vị trí đắc địa ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh, gần Bưu điện TP. Hồ Chí Minh. Đây là một trong số ít đại lý ở Việt Nam đạt chuẩn cao nhất của gã khổng lồ công nghệ Mỹ, là Apple Premium Reseller (APR) và Apple Service Provider (ASP).

Tại buổi lễ khai trương, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết sẽ sớm mở cửa hàng thứ 2 tại Hà Nội. Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ, eDiGi vẫn lỡ hẹn với kế hoạch này, dù trước đó, có thông tin cho biết ông Johnathan cam kết sẽ mở hàng chục cửa hàng eDiGi.

So với Apple Authorized Reseller (AAR) - tiêu chuẩn mà nhiều đại lý bán sản phẩm của Apple tại Việt Nam đang thực hiện, cửa hàng APR phải đáp ứng các yêu cầu cao hơn từ Apple về diện tích, vị trí, bố trí cửa hàng, chất lượng dịch vụ và đội ngũ nhân viên. Ngoài eDigi, thị trường Việt Nam còn có TopZone của Thế Giới Di Động và F.Studio của FPT Shop, cũng sở hữu các cửa hàng hoạt động theo tiêu chuẩn APR.

Trong thời gian gần đây, các đại lý bán sản phẩm Apple tại Việt Nam đã phải đối mặt với tình trạng cung vượt quá cầu sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Điều này đã buộc một số đại lý bán lẻ lớn phải đồng ý giảm lợi nhuận để cạnh tranh về giá bán.

Chia sẻ với Vnexpress, ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết eDigi không thể cạnh tranh lại với các sản phẩm Apple xách tay từ nước ngoài với giá bán rẻ hơn. "Chúng tôi phải bán theo mức giá mà nhà cung cấp chỉ định và phải chịu nhiều chi phí, thuế hơn nên thiệt hại rất lớn bởi hàng xách tay".

Được biết, đây là cửa hàng ủy quyền đầu tiên của Apple tại Việt Nam ngừng kinh doanh trong bối cảnh nhu cầu yếu, giá bán giảm mạnh và cạnh tranh về sản phẩm Apple ngày càng gay gắt.

Tại thị trường Việt Nam, năm 2023 đã chứng kiến mức giảm giá kỷ lục cho dòng sản phẩm iPhone 14. Theo đó, sự sụt giá nhanh chóng của dòng máy này do nguồn cung vượt quá cầu và cuộc cạnh tranh về giá giữa các chuỗi bán lẻ.

Trước đây, chênh lệch giá giữa các chuỗi bán lẻ lớn và nhỏ trên thị trường thường dao động từ 1-3 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại con số này chỉ còn từ 10.000-200.000 đồng do cuộc chiến giá đang diễn ra ngày một khốc liệt.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (AGM 2023) vừa diễn ra, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT Retail, đã đánh giá iPhone Việt Nam hiện nay đang ở mức giá thấp nhất thế giới và các đơn vị kinh doanh hầu hết đang lỗ. Song, dù lỗ thì doanh nghiệp vẫn phải làm, các bên hạ giá buộc phía công ty cũng phải hạ theo.

“Dĩ nhiên trong quá trình thị trường khó khăn sẽ có “đánh nhau”, nhưng lâu dài chỉ kéo nhau xuống, chả ăn được của nhau đâu. Cuộc chiến về giá, chúng tôi đánh giá không phải là bài toán hay. Ngắn hạn thị trường hạ, chúng tôi cũng sẽ hạ để bán được hàng”, bà Điệp cho biết.

Được biết, các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều đã được điều chỉnh giá về mức thấp nhất kể từ khi ra mắt, lần lượt có mức giá khởi điểm là 25 triệu đồng và 27 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

Với mức giá này, iPhone 14 Pro đã giảm 700.000 đồng so với tháng trước và giảm 6,7 triệu đồng so với mức giá niêm yết, còn iPhone 14 Pro Max giảm 1,7 triệu đồng so với tháng trước và giảm tới 9,9 triệu đồng so với giá niêm yết.

Theo chia sẻ từ một đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam, ngoài những yếu tố liên quan tới vận hành, kinh doanh mang tính chủ quan của đơn vị đứng sau, thì nguyên nhân đóng cửa của eDiGi có thể là do người tiêu dùng Việt Nam vẫn có xu hướng lựa chọn những nơi mua hàng với giá bán hợp lý cùng nhiều dịch vụ linh hoạt hơn. Trong khi đó, người tiêu dùng dường như vẫn chưa quen đến các cửa hàng cao cấp của các nhãn hàng.

Có thể nhận định, các cửa hàng thương hiệu vẫn chưa thực sự thành công tại Việt Nam. Trong vài năm vừa qua, có thể thấy một số nhà bán lẻ đã mở hàng loạt các cửa hàng lớn có, nhỏ có, phủ tới hơn 100 cửa hàng. Song, hầu hết các cửa hàng bán lẻ này vẫn phải cạnh tranh bằng giá rẻ chứ không phải bằng dịch vụ và duy trì mức giá bán cao như hãng.

Thông báo ngừng hoạt động của eDigi được phát đi trước một ngày diễn ra sự kiện khai trương Apple Store trực tuyến diễn ra vào 18/05/2023. Thị trường bán lẻ kỹ thuật số nói chung và bán lẻ các sản phẩm Apple nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn, động thái giảm giá liên tục các mẫu iPhone 14 là minh chứng rõ ràng cho sự khó khăn này. Tuy nhiên, rất khó để cho rằng, nguyên nhân của việc eDigi ngưng hoạt động là do Apple mở cửa hàng trực tuyến.

Ngược lại, một vài đại lý ủy quyền còn tỏ thái độ tích cực với động thái Apple mở cửa hàng trực tuyến: “Apple mở cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam vừa là kết quả của sự phát triển mạnh mẽ của thị trường hàng chính hãng trong những năm gần đây và cũng là dấu hiệu cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ hơn, tập trung hơn cho thị trường Việt Nam của hãng. Điều này giúp cho người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm những dịch vụ cao chuẩn mực quốc tế của hãng. Về phía các đại lý bán lẻ, việc hãng đầu tư, tập trung hơn cho thị trường sẽ thúc đẩy việc bán hàng tốt hơn và có cơ hội được học hỏi, nâng cấp những trải nghiệm của khách hàng”, đại diện từ CellphoneS chia sẻ.

Một đại diện cho một chuỗi cửa hàng bán lẻ khác nhận định, Apple không thể phá giá sản phẩm của họ bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu của các đại lý ủy quyền (AAR). Hiện tại, mức giá các sản phẩm của Apple tại thị trường Việt Nam được đánh giá là đã quá rẻ so với nhiều khu vực khác.

Nhìn chung, thị trường iPhone tại Việt Nam đang trải qua một cuộc cạnh tranh về giá khốc liệt tạo ra một mặt bằng giá thấp chưa từng có. Liên tiếp những đợt chào hàng, giảm giá sập sàn được các đại lý tung ra. Giá bán niêm yết online của các hệ thống luôn theo sát nhau từng đồng và cập nhật bám đuổi thường xuyên. Có thể nhận định, đây là một cuộc chiến dài hơi cần tiêu tốn nhiều tài nguyên, do vậy bất cứ cửa hàng nào "ngã ngựa" ở thời điểm hiện tại cũng là điều khó tránh khỏi.

