Dù được cứu chữa bằng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga vẫn không qua khỏi

Ông Vũ Việt Hùng – Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - cho biết, khoảng 13h35 chiều nay (29/6) bé trai bị bỏ rơi ở hố ga đã tử vong.

Theo ông Hùng, nguyên nhân khiến bé tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây - nơi bé trai bị bỏ rơi - đã liên hệ với Bệnh viện để lo thủ tục cho bé, đồng thời, mời công an đến để làm việc.

Trước đó, các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn đã cùng với bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương hội chẩn cùng các chuyên gia ở Anh, để tìm giải pháp cứu chữa bé bằng công nghệ và các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhất.

Bé trai bị bỏ rơi được bác sĩ chữa trị bằng công nghệ, trang thiết bị y tế hiện đại đã không qua khỏi (Ảnh:Bằng Giang)

ThS. Thái Bằng Giang - Trưởng khoa Sơ sinh của Bệnh viện Xanh Pôn - cho biết, việc điều trị cho cháu bé đã được các bác sĩ của Bệnh viện Xanh Pôn phối hợp chặt chẽ với BS. Lê Thị Hà – Trưởng Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương – thông qua việc hội chẩn hàng ngày.

Ngày 24/6, Giám đốc điều hành Tổ chức Newborn tại Việt Nam đã đến làm việc tại Bệnh viện Xanh Pôn và đề nghị các bác sĩ báo cáo tình hình cháu bé để hội chẩn online với các bác sĩ ở Anh tìm phương án cứu chữa.

Sau khi xem hồ sơ bệnh án của cháu bé và nghe báo cáo tình hình, các chuyên gia người Anh đã cùng thảo luận và cho rằng phác đồ mà Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện Nhi Trung ương thống nhất điều trị cho bệnh nhi là hoàn toàn chính xác.

Các thiết bị y tế, công nghệ được sử dụng để điều trị cho bé là hiện đại nhất trong điều trị trẻ sơ sinh, cũng như thuốc men dùng cho bé thuộc thế hệ mới nhất.

Trước đó, vào 19h ngày 8/6, khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận một trẻ sơ sinh, giới tính nam, khoảng 3 ngày tuổi được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây.



Bệnh nhi là trẻ bị bỏ rơi ở một hố ga tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, trong người không có đồ cá nhân và không để lại thông tin liên hệ. Các bác sĩ đã đặt tên cho bé là Nguyễn Văn An. Sau khi thăm khám ban đầu, phát hiện bệnh nhân có tổn thương da khắp người, tổn thương rốn và mắt do bị ấu trùng xâm nhập.



Bé nhập viện trong tình trạng tỉnh, có rút lõm lồng ngực, da tái nhợt, phù nề toàn thân, có rất nhiều giòi tại các hốc tự nhiên như mắt, mũi, ống tai và quanh rốn. Xét nghiệm phát hiện bé có tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu. Bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng sơ sinh.

Tới ngày 9/6, Công an TP. Hà Nội xác định được người mẹ bỏ rơi cháu bé tên là P.T.T., sinh năm 1989, sống ở Hà Tĩnh.



Tại cơ quan công an, người mẹ khai nhận vào ngày 6/6 đã đón xe buýt lên thị xã Sơn Tây chơi. Đến khoảng 23h đêm 6/6, thấy mình vỡ nước ối và trở dạ, chị T. đã đi một mình đến ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ và tự sinh cháu bé.



Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên ngay khi sinh, chị T. đã bế con trèo vào phía sau đền Mẫu vứt bỏ. Bỏ con xong, chị T. xóa dấu vết, rồi đi về trung tâm TP. Hà Nội.