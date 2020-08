Đối đầu Mỹ, Nga “bắt tay” Huawei phát triển cơ sở hạ tầng 5G

Vào thời điểm nhiều quốc gia “né” thiết bị 5G của Huawei thì Nga dường như đã chuẩn bị để đi theo một con đường hoàn toàn khác. Theo Reuters đưa tin, Huawei có thể trở thành một phần trong cơ sở hạ tầng mạng viễn thông 5G của Nga.

Hãng thông tấn Interfax (Nga) đã dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga – ông Sergei Lavrov - rằng Nga sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và Huawei để phát triển công nghệ 5G ở Moscow.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không có ý định “noi gương” Hoa Kỳ - “quốc gia chỉ đơn giản yêu cầu không hợp tác về 5G với Trung Quốc và đặc biệt là với Huawei”.

Thay vì bắt chước Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga quan tâm đến việc hợp tác với các quốc gia khác để cùng phát triển và triển khai những công nghệ hiện đại.

Huawei - nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới có trụ sở tại Trung Quốc - đã bị Hoa Kỳ cấm cửa với lý do lo ngại an ninh quốc gia, rằng công nghệ của Huawei có thể bị Bắc Kinh sử dụng để do thám các chính phủ và người dùng ở quốc gia khác. Công ty Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc này.

Bên cạnh đó, Washington còn gây áp lực lên nhiều quốc gia khác buộc các nước này phải làm điều tương tự với Huawei. Úc, Đan Mạch, Nhật Bản, Ba Lan, Thụy Điển, New Zealand, Anh và một số quốc gia khác đã cấm Huawei tham gia vào mạng 5G của các nước này.

Đầu tháng 8/2020, Hoa Kỳ đã thắt chặt các hạn chế đối với Huawei và hàng chục chi nhánh của công ty tại một số quốc gia, khiến công ty không thể tiếp tục sản xuất chip Kirin được sử dụng trên các dòng smartphone cao cấp của công ty.

