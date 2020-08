Độc đáo nhà vệ sinh công cộng trong suốt dùng cảm biến tại Nhật

Đa số mọi người đều e ngại việc sử dụng phòng vệ sinh công cộng bởi họ cho rằng việc đi vệ sinh chỉ thoải mái khi ở một không gian riêng tư. Ấy vậy mà tại Nhật Bản lại có những khu nhà vệ sinh công cộng được thiết kế trong suốt.



Nhà vệ sinh trong suốt nghe thì thật vô lý nhưng những khu nhà vệ sinh công cộng này đã được đưa vào sử dụng chính thức tại Nhật Bản. Vào khoảng đầu năm nay, một tổ chức phi lợi nhuận có tên Nippon Foundation đã khởi động "Dự án nhà vệ sinh Tokyo". Dự án này được xây dựng với nỗ lực nhằm loại bỏ chứng sợ đi vệ sinh công cộng của người dân.

Dự án được hiện bởi 16 kiến trúc sư giàu kinh nghiệm đã từng cải tạo 17 khu vệ sinh công cộng tại các công viên của quận Shibuya, một trong những khu thương mại sầm uất nhất Tokyo. Theo một tuyên bố của quỹ Nippon, mục tiêu của dự án này là: "Giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng".

Nhà vệ sinh trong suốt giúp người dùng cảm thấy thoải mái khi sử dụng (Ảnh: OC) Những tấm kính trong suốt này sẽ tự động chuyển sang màu mờ đục khi có người sử dụng (Ảnh: OC)

"Giúp mọi người cảm thấy thoải mái" nhưng tại sao những nhà vệ sinh công cộng của dự án này lại được thiết kế trong suốt ? Tất cả đều có lý do của nó. Theo giải thích của những kiến trúc sư, có 2 lý do chính khiến họ thực hiện thiết kế táo bạo này. Đầu tiên, việc thiết kế trong suốt nhà vệ sinh sẽ giúp cho mọi người có thể nhìn thấy phía bên trong nhà vệ sinh trước khi quyết định đi vào. Nhờ đó, họ có thể đánh giá xem nhà vệ sinh đó có sạch hay không. Lý do thứ hai là để mọi người có thể quan sát xem nhà vệ sinh công cộng đó có an toàn không, có ai ngồi rình trong nhà vệ sinh hay không.

Biết là tác dụng như vậy nhưng với những vách ngăn trong suốt thì làm gì có ai dám đi vệ sinh ở những nhà vệ sinh công cộng này? Đừng quá lo lắng, bởi những tấm kính trong suốt này là những tấm kính thông minh, chúng sẽ chuyển thành màu mờ đục khi cửa khóa và sẽ trong suốt trở lại khi mở khóa.

Việc cải tạo cải tạo các nhà vệ sinh công cộng theo mô hình trên vẫn đang được thực hiện và dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa xuân năm tới. Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên nhà vệ sinh trong suốt xuất hiện tại Nhật Bản.

Trước đó, năm 2014, thành phố Oita đã từng giới thiệu nhà vệ sinh trong suốt hoạt động dựa vào cảm biến chuyển động để biến những tấm kính trở nên mờ đục khi có người sử dụng. Tuy nhiên, theo một báo cáo của Kotaku, các nhà vệ sinh trong suốt này chứa đựng những rủi ro khi sử dụng, cụ thể những tấm kính sẽ tự động trong suốt trở lại nếu như cảm biến không phát hiện được chuyển động trong 35 giây.



Theo OddityCentral