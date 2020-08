Điện Máy Xanh Supermini: Thêm một “phép thử” của Thế Giới Di Động

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) hiện đang sở hữu 3 chuỗi cửa hàng kinh doanh chính là thegioididong.com (TGDĐ), Điện Máy Xanh (ĐMX) và Bách Hóa Xanh (BHX). Trong đó, chuỗi ĐMX có doanh thu chiếm đến 57% tổng doanh thu của MWG.

MWG cho biết, trong khi thị trường điện thoại đi xuống thì mảng điện máy vẫn còn nhiều cơ hội. Do đó, trong năm nay, MWG sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi và mở mới.

Cụ thể, MWG sẽ điều chỉnh giảm chuỗi TGDĐ từ 1.000 xuống 800 cửa hàng, trong khi ĐMX tăng từ 1.000 lên 1.350 cửa hàng.

Hiện nay, MWG có khoảng 300 cửa hàng ĐMX lớn với diện tích 800 – 1.000 m2, doanh thu từ 8 – 30 tỷ đồng/tháng; có khoảng 760 cửa hàng ĐMX Mini, diện tích 300 – 350 m2, doanh thu mang về 4 – 8 tỷ đồng/tháng. Chuỗi ĐMX hiện đang chiếm khoảng 45% thị phần điện máy.

Kế hoạch số lượng cửa hàng theo chuỗi của MWG trong giai đoạn 2020 - 2022 (Nguồn: MWG) Chuỗi cửa hàng Bluetronics tại Thái Lan của MWG (Nguồn: MWG)

Các cửa hàng ĐMX ở trung tâm đô thị lớn đang khó phát triển nhanh, vì vậy MWG đã quyết định triển khai mô hình ĐMX Supermini và thử nghiệm lần đầu tại Tiền Giang.

Được biết, ĐMX Supermini là mô hình có diện tích nhỏ từ 120 – 150 m2, cung cấp khoảng 60% danh mục các sản phẩm điện thoại, điện máy cơ bản, với đầy đủ các dịch vụ hậu mãi, hướng đến phục vụ khách hàng ở khu vực nông thôn.

Doanh thu thử nghiệm trên 25 cửa hàng ĐMX Supermini đạt 1,1 – 1,2 tỷ đồng/tháng, tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 23% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế ở mức 4,6% (MWG là 3,8%)

Bên cạnh đó, do sử dụng hệ thống có sẵn của ĐMX Mini và được đặt tại khu vực nông thôn, các chi phí vận hành cửa hàng ĐMX Supermini đều giảm, cụ thể như chi phí thuê mặt bằng, quản lý, vận hành kho bãi, logistics.

Đến cuối năm 2020, MWG đặt mục tiêu có 300 cửa hàng ĐMX Supermini, doanh thu đạt 500 tỷ đồng, và hướng đến 1.000 cửa hàng trong năm 2021, doanh thu cao gấp 10 lần lên 5.000 tỷ đồng. Mục tiêu đến năm 2022, chuỗi cửa hàng ĐMX Spuermini đạt 1.200 cửa hàng, chiếm 60% thị phần điện máy.

Trước đó, MWG cũng đã thử nghiệm mô hình chuỗi cửa hàng Điện Thoại Siêu Rẻ có cùng “mô típ” với ĐMX Supermini. Chuỗi này được kỳ vọng sẽ chiếm lấy 20% thị phần từ các cửa hàng di động nhỏ và hộ gia đình.

Tuy nhiên, cuối tháng 6 vừa qua, MWG đã chính thức đóng cửa toàn bộ 17 cửa hàng Điện Thoại Siêu Rẻ. Công ty này cho biết, đây là ước đầu để chuyển đổi sang mô hình thử nghiệm mới.

Tấn công thị trường Campuchia với Bluetronics

Không dừng lại ở mục tiêu 60% thị phần điện máy trong nước, MWG hiện đang thử nghiệm chuỗi bán lẻ điện máy mang tên Bluetronics tại Campuchia.

Theo đó, MWG đã dừng chuỗi bán lẽ điện thoại BigPhone để triển khai chuỗi điện máy Bluetronics. Dự kiến, chuối mới này sẽ có khoảng 11 cửa hàng vào cuối tháng 8/2020 và tăng lên 20 cửa hàng vào cuối tháng 9.

Chuỗi cửa hàng Bluetronics tại Thái Lan của MWG (Nguồn: MWG)

Đến hết năm 2020, MWG đặt mục tiêu có 50 cửa hàng Bluetronics, trở thành nhà bán lẻ điện máy lớn nhất Campuchia. Sau đó, MWG sẽ tiến tới mở rộng ra các nước khác trong khu vực như Myanmar, Indonesia, …

Được biết, chuỗi cửa hàng Bluetronics sẽ được điều chỉnh về diện tích, giá thành sản phẩm, cũng như danh mục sản phẩm để phù hợp với thị trường Campuchia.

Ngoài ra, hiện MWG còn mở rộng thêm các dịch vụ tài chính liên quan như trả góp, chuyển tiền, thu chi hộ để tăng nguồn thu bù đắp cho những ngành kinh doanh đang bị chững lại. MWG cho biết, doanh thu mỗi tháng từ các dịch vụ này trên 100.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu tháng 7/2020 của MWG đạt hơn 8.600 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2019 nhưng đã tăng 6% so với T6/2020 nhờ sự cải thiện doanh thu ở tất cả các chuỗi.

Tổng doanh thu chuỗi TGDĐ và ĐMX trong tháng 7 giảm đến 17% so với cùng kỳ, do sức cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử tiêu dùng giảm, phản ánh rõ rệt việc người dân thắt chặt chi tiêu do ảnh hưởng của dịch bệnh./.