ĐHQG TP.HCM vô địch cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020

Qua cuộc trao đổi nhanh với phóng viên VietTimes, Nguyễn Quốc Trung – sinh viên năm 3 khóa cử nhân tài năng CNTT, đại diện đội quán quân - không giấu được niềm vui và sự tự hào khi đội được xướng tên tại Lễ tổng kết. Trung cho biết, đây là lần đầu tiên được tham gia cuộc thi về an toàn thông tin (ATTT) tầm cỡ khu vực. Cả đội đã rất nỗ lực để có được kết quả ấn tượng trong vòng Chung khảo vừa rồi.

“Em cũng như cả đội HCMUS.Twice rất tự hào khi được đóng góp một phần công sức nhỏ, mang vinh quang về cho trường Đại học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM. Theo em, đề thi năm nay hấp dẫn, kích thích tư duy sáng tạo của sinh viên. Ngoài hình thức CTF quen thuộc trong vòng Sơ khảo, vòng Chung khảo có nhiều điểm mới, đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Nhìn chung, em thấy đây là đề thi vừa sức với sinh viên ngành CNTT” – Trung bày tỏ.

Bên cạnh đó, 2 Giải Nhì thuộc về các đội NotEfiens đến từ Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM và đội AmongUs đến từ Đại học FPT Hà Nội. 4 Giải Ba thuộc về các đội MSEC_ADC đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự, đội Pawsitive đến từ Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, đội ISIT-DTU1 đến từ Đại học Duy Tân và đội PTIT.1nfern0 đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Hà Nội.

Toàn cảnh Lễ Tổng kết và trao giải Chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020.

Vòng Chung khảo cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN kéo dài 8 tiếng, với sự tham gia của 10 đội Việt Nam xuất sắc nhất vòng Sơ khảo và 6 đội đại diện các nước ASEAN. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức online tập trung tại trường Đại học Công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội đối với các đội Việt Nam, online hoàn toàn với các đội ASEAN.

Đề thi Chung khảo được xây dựng theo cách thức đối kháng, tấn công và phòng thủ trực tiếp. Luật chơi của vòng thi Chung khảo dựa trên thể thức KOTH (King of the hill) và AD (Attack Defense), mô phỏng theo bản đồ thế giới. Với nhiều hiệp đấu nhỏ, các đội chơi tham gia đánh chiếm các vùng đất (châu lục) thông qua khai thác lỗi của dịch vụ và submit flag tương ứng trong mỗi hiệp đấu, đồng thời bảo vệ các vùng đất đang chiếm đóng thông qua việc vá các lỗ hổng bảo mật của dịch vụ. Trong 4 tiếng đầu có 24 hiệp đấu, thời gian 10 phút/hiệp. 2 tiếng tiếp theo có 24 hiệp đấu, thời gian 5 phút/hiệp. 2 tiếng cuối cùng có 40 hiệp đấu, thời gian 3 phút/hiệp.

Ông Vũ Quốc Thành – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hiệp hội ATTT Việt Nam, trưởng BTC phát biểu tại Lễ tổng kết: “Cuộc thi năm nay được tổ chức thành công với sự tham gia tích cực của nhiều đội trong nước và khu vực ASEAN. Đề thi năm nay được mô tả sinh động, tươi mới, mô phỏng cuộc chiến tranh mạng trên toàn cầu với 88 hiệp đấu ngắn, đòi hỏi tư duy cao. Tôi đánh giá cao Ban Giám khảo đã làm việc công tâm trong khâu chấm giải cũng như tinh thần nhiệt tình, sôi nổi của các sinh viên. Thông qua cuộc thi năm nay, tôi mong muốn cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN sẽ tiếp tục là sân chơi bổ ích, lành mạnh, mở rộng ra quốc tế, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với ATTT, thúc đẩy nguồn nhân lực ATTT trình độ cao, góp phần tích cực vào chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới”.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” là một hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” năm 2020. Chương trình do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức. Lễ Tổng kết và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho đội xuất sắc đoạt giải sẽ diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2020, tổ chức ngày 2/12 tại khách sạn Melia, Hà Nội.