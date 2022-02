Đâu là “trend” của bất động sản Việt Nam năm 2022?

Sau những tác động nặng nề của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường BĐS nói riêng, ông Neil MacGregor - Tổng giám đốc Savills Việt Nam đã có những phân tích về xu hướng thị trường BĐS Việt Nam trong năm 2022 và cơ hội từ thị trường sau đại dịch.

Đâu là "trend" của BĐS sau đại dịch COVID-19?

- Theo ông, những phân khúc nào sẽ là điểm sáng, tiềm năng cho thị trường trong năm 2022? Vì sao mà các phân khúc trên được ông đánh giá cao như thế?

Ông Neil MacGregor: Tính trong phân khúc bất động sản nhà ở, tôi cho rằng trong năm 2022 các khu đô thị sẽ phát triển mạnh. Một số khu đô thị then chốt được phát triển trong vài năm qua có thể kể đến nằm tại các tỉnh Đồng Nai, Long An và Bình Dương. Đây sẽ tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới khi mà nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP HCM đang quá thiếu hụt, do đó các nhà đầu tư và các đơn vị phát triển bất động sản sẽ chuyển sang tìm kiếm những khu đô thị vệ tinh, khi có các cơ sở hạ tầng làm cầu nối giữa các khu vực này với thành phố lớn, nơi làm việc của họ.

Bên cạnh đó, bất động sản công nghiệp và logistics sẽ tiếp tục tăng vọt. Đây là phân khúc được săn đón trong vài năm qua. Tôi tin rằng điều này sẽ còn tiếp diễn và tạo đà tăng trưởng khi những nhà máy sản xuất bắt đầu đặt cơ sở tại Việt Nam để đầu tư vào các dự án xí nghiệp mới.

Điển hình là thông báo mới đây về việc nhà máy sản xuất LEGO sẽ được xây dựng tại Việt Nam và áp dụng tiêu chuẩn cao về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào thiết kế của họ.

Đặc biệt, phân khúc bất động sản công nghiệp và logistics cũng sẽ chào đón một số lĩnh vực mới. Sẽ có sự tăng trưởng về phân phối kho hàng và dịch vụ của thương mại điện tử cũng như logistics nhằm phục vụ thị trường trong nước, do đặc điểm địa lý của Việt Nam với các TP trọng điểm đều cần sự phân phối này. Các lĩnh vực có sự tăng trưởng khác có thể đến từ trung tâm dữ liệu (data centre) khi mà internet đang ngày càng phát triển, đòi hỏi phải có một nguồn lớn để lưu trữ dữ liệu. Như vậy, có thể thấy rằng lĩnh vực data centre sẽ phát triển.

Bên cạnh đó, các kho lạnh cũng có mối liên kết với thương mại điện tử. Các nhà bán hàng trên các trang thương mại điện tử phải tìm cách lưu trữ hàng hóa, và điều này dẫn đến việc gia tăng nhu cầu sử dụng kho lạnh.

- Ở góc độ thị hiếu người mua/nhà đầu tư, ông có nhận thấy những thay đổi gì trong lựa chọn tiêu dùng? Tiêu chuẩn mua hàng liệu có những khác biệt so với trước khi đại dịch xuất hiện?

Ông Neil MacGregor: Một trong những xu hướng có thể dễ dàng nhận thấy nhất hiện nay trên thế giới sau đại dịch là mô hình làm việc kết hợp tại nhà và văn phòng (hybrid working). Khách thuê cũng như các nhân viên văn phòng sẽ ngày càng có xu hướng tìm kiếm những cơ hội và những nơi làm việc kết hợp cho phép làm việc tại nhà nhiều hơn và đồng thời được linh hoạt làm việc trong các văn phòng chất lượng cao với cơ sở vật chất phục vụ cho các hội nghị hội thảo, có không gian đẹp, và các nội thất như phòng họp, khu vực hợp tác giữa các bộ phận, thời gian làm việc linh động. Không chỉ sở hữu văn phòng trung tâm, một số đơn vị còn có các văn phòng khác nằm ở khu vực thứ cấp (khu vực ngoài trung tâm). Điều này cho phép nhân viên của họ chọn lựa làm việc ở trung tâm TP hoặc ở địa chỉ khác gần nhà của họ hơn. Bằng cách này, khách thuê có thể tiết kiệm chi phí vận hành điện năng sử dụng trong văn phòng và tăng hiệu suất làm việc…

Dịch vụ logistics tăng trưởng sẽ kéo theo sản phẩm bất động sản công nghiệp và logistics gia tăng

Đối với phân khúc đầu tư nhà ở và nghỉ dưỡng, hiện nay theo xu hướng thế giới, những người mua nhà đang tìm kiếm bất động sản ở khu vực ngoại ô TP. Họ di chuyển đến vùng nông thôn, tìm kiếm các không gian mở và tận hưởng không khí ngoài trời. Việt Nam cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này khi thực tế chúng ta có những thị trường thu hút nằm ở Bảo Lộc, Đà Lạt và Hồ Tràm. Từ TP HCM, ta có thể dễ dàng lái xe đến các địa điểm này, và người mua nhà sẽ tìm kiếm ngôi nhà thứ hai của họ ở nơi đây, đáp ứng nhu cầu xa rời thành phố và có không gian mở - không khác gì so với xu hướng mà ta thấy trên thế giới và điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển hậu đại dịch.

Cơ hội luôn đan xen thách thức

- Theo ông, những khó khăn gì mà thị trường bất động sản Việt Nam có thể gặp phải trong thời gian tới?

Ông Neil MacGregor: Khó khăn dành cho các nhà đầu tư hay các chủ sở hữu bất động sản nhà ở là vấn đề thiếu nguồn cung.

Hiện nay, nguồn cung trên thị trường đang bị thiếu hụt. Đối với người mua, cụ thể là với khả năng chi trả thấp, có rất ít lựa chọn nhà ở tại TP HCM ở thời điểm này. Đối với chủ doanh nghiệp lớn, để tìm một văn phòng có không gian rộng ở trung tâm TP là chuyện không hề dễ dàng, và họ sẽ phải tìm đến khu vực ngoài trung tâm.

Lĩnh vực công nghiệp cũng gặp phải tình trạng tương tự khi nguồn cung ở TP đang bị thiếu hụt. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với chủ đầu tư phát triển bất động sản, người tìm mua nhà ở, kể cả với chủ văn phòng hay người làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và logistics thì đều đang có rất ít lựa chọn bất động sản ở thời điểm này.

Chính vì vậy, tôi thấy rằng điều quan trọng mà Chính phủ cần làm là hỗ trợ mở rộng nguồn cung bất động sản ra thị trường để bong bóng bất động sản và kinh tế không xảy ra. Nếu không, giá cả sẽ tiếp tục leo thang trong năm 2022 và ngành bất động sản sẽ trở nên khó chạm tới kể cả với người mua nhà ở, khách thuê văn phòng hay những nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp.

Một góc khu đô thị mới ở Quảng Nam

- Với dự báo của Savills, liệu trong năm mới 2022, thị trường Việt Nam có những dòng sản phẩm mới nào xuất hiện hay không?

Ông Neil MacGregor: Thị trường Việt Nam không nhất thiết sẽ có sản phẩm mới, nhưng sẽ xuất hiện các sản phẩm mà thị trường cần. Như tôi vừa nhắc đến ở trên, data center sẽ là lĩnh vực phát triển chủ lực của thị trường bởi vì nguồn dữ liệu lớn được tạo ra bởi kinh tế số (internet economy) đang cần nơi lưu trữ. Vì thế, sẽ có một mối quan tâm lớn dành cho việc phát triển data center. Đây không phải là một lĩnh vực dễ dàng cho các nhà đầu tư, nhưng chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự phát triển.

Hơn thế nữa, sẽ xuất hiện nhu cầu sử dụng kho lạnh phục vụ cho lĩnh vực thương mại điện tử và những cá nhân cần lưu trữ hàng hóa. Bên cạnh đó, sự trở lại của nhóm ngành du lịch-nhà hàng-khách sạn cũng đòi hỏi nguồn cung từ lĩnh vực kho lạnh.

Cuối cùng, tôi muốn nói về xu hướng đầu tư bất động sản kỹ thuật số xuất hiện trước đại dịch và được phát triển nhanh chóng trong đại dịch. Do tính mong manh của thị trường, người dân bắt đầu mua cổ phần của các sản phẩm bất động sản online, và xu hướng này được dự đoán là sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022.

Tóm lại, các TP và tỉnh lân cận đang bị thiếu hụt nguồn cung, và điều quan trọng mà chính quyền cần làm là tiếp tục cải thiện khung pháp lý chủ động để hỗ trợ nhiều nguồn đầu tư vào bất động sản hơn, bao gồm khung kế hoạch để các dự án diễn ra đúng thời hạn. Bằng cách này, chúng ta có thể ngăn bong bóng kinh tế xuất hiện, dẫn nhiều nguồn cung vào thị trường hơn cũng như khuyến khích nhiều nguồn FDI đầu tư vào ngành bất động sản. Khi điều này xảy ra, người mua, chủ đầu tư và chủ sở hữu bất động sản sẽ có nhiều sản phẩm để chọn lựa hơn trong nội ô các TP lớn và các tỉnh lân cận.

- Cảm ơn ông!