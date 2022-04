Đà Nẵng tung hàng loạt sản phẩm giải trí “khủng” trong dịp lễ 30/4-1/5

Tận hưởng những show diễn hoành tráng khắp TP

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, Đà Nẵng sẽ trở thành một “thánh địa” của những lễ hội hoành tráng và tưng bừng khi tổ chức hàng loạt sự kiện giải trí “khủng”, đánh dấu sự trở lại của thủ phủ du lịch miền Trung.

Có lẽ đáng chờ đón nhất là sự kiện tái ngộ của "The Rap Show" được tổ chức vào 20h ngày 30/4 tại Cung thể thao Tuyên Sơn sau 1 năm bị gián đoạn. Sự kiện được xem là hot nhất trong dịp lễ 30/4 khi quy tụ hàng loạt ngôi sao nhạc rap đình đám nhất showbiz Việt như: Binz, Wowy, Dế Choắt, Ricky Star… Với sự có mặt của dàn sao này, sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến một đêm nhạc bùng nổ, đáng nhớ, thỏa lòng mong đợi của hàng triêu trái tim yêu rap tại Đà Nẵng cũng như du khách.

Một sự kiện nữa cũng không kém hấp dẫn là lễ hội Ẩm thực và Bia B'estival 2022 được tổ chức tại Quảng trường Beer Plaza trên đỉnh Bà Nà. Sự kiện có sự góp mặt của các vũ công cuồng nhiệt, mê mẩn với những ly bia Đức thượng hạng mát lạnh, cùng các món ăn đặc trưng đầy hấp dẫn của lễ hội Oktoberfest, được xem là những trải nghiệm khó quên từ lễ hội độc đáo của “Công viên chủ đề hàng đầu thế giới”.

Một góc khu giải trí Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng

Đặc biệt, từ ngày 30/4 cho đến ngày 31/8, cũng tại Khu giải trí Bà Nà, các tín đồ của nghệ thuật sẽ được cảm nhận một show diễn độc đáo chưa từng có - “The battle of the Moon Kingdom”, được đạo diễn bởi “phù thuỷ sân khấu”- Phạm Hoàng Nam.

Đây là màn tái hiện trận chiến bảo vệ vương quốc của Nữ hoàng Mặt Trăng và thần dân của mình, các nghệ sĩ sẽ đưa du khách vào một thế giới siêu thực đầy tính nghệ thuật và tiếp tục bồi đắp danh tiếng cho Bà Nà – vùng đất của sáng tạo và những show diễn đẳng cấp quốc tế.

Cảm giác mới với thế giới siêu thực tại Bà Nà Hills

Một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ mà du khách sẽ được tận hưởng khi đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ này đó là trải nghiệm thế giới siêu thực hấp dẫn chưa từng có khi đặt chân đến Sun World Ba Na Hills để bước vào Cổng Thời gian – nơi bắt đầu hành trình trải nghiệm.

Tại đây, du khách sẽ được “xuyên không” vào xứ sở của những người khổng lồ tại vương quốc Mặt Trời và Mặt Trăng. Từ chuyến tàu hoả leo núi 2 được khai trương vào dịp lễ này, du khách sẽ đưỡ trải qua hành trình du ngoạn kéo dài gần 430m ngập tràn hoa cỏ trên đỉnh núi để rời Vương quốc Mặt Trời và đến với Vương quốc Mặt Trăng.

Cụm tượng trung tâm và thần mặt trời Helios trên cỗ xe được kéo bởi năm chú ngựa mạ vàng trên đỉnh Bà Nà

Thủ phủ của Vương quốc Mặt Trăng chính là Lâu đài Mặt Trăng, ở đó du khách sẽ được dẫn dắt vào chuyến phiêu lưu của những điều kỳ diệu và huyền bí. Những game ride đẳng cấp quốc tế, 2 rạp chiếu phim Airship 20 ghế và rạp chiếu phim 5D với 340 ghế ngồi… là một vài trong những trải nghiệm mới nhất tại Bà Nà Hills trong dịp này.

Không chỉ vậy, đến với khu giải trí này, du khách còn được chiêm ngưỡng “bữa tiệc của các vị thần” trong thần thoại Hy Lạp do đích thân Frilli- gia tộc điêu khắc lừng danh nước Ý kiến tạo. Đây được ví là quần thể kiệt tác mới trên đỉnh Bà Nà gồm hơn 40 bức tượng vàng mang chủ đề huyền thoại Hy Lạp (phần lớn tái hiện các tác phẩm đang được lưu giữ tại những bảo tàng lớn trên thế giới), tọa lạc tại khu vực Beer Plaza.

Mỗi vị thần trong quần thể tượng là một kiệt tác đúng nghĩa, được tạo tác bởi những thợ thủ công tài năng của gia tộc Frilli, bằng công nghệ đúc đồng vốn đã là bí kíp gia truyền của gia tộc 150 năm tuổi, Thác Thần Mặt trời được dự báo sẽ là một “hiện tượng” thứ hai sau cây Cầu Vàng đã làm nên sức hút mới cho du lịch Đà Nẵng những năm qua.

Riêng cụm tượng trung tâm, thần mặt trời Helios trên cỗ xe được kéo bởi năm chú ngựa, được Frilli đặt riêng từ Susan Leyland- chuyên gia điêu khắc nổi tiếng thế giới người Anh.

Trải nghiệm đêm Đà Nẵng cuồng nhiệt từ SKY36

Sau thời gian dài ngưng hoạt động vì dịch bệnh, SKY36 cũng sẽ chính thức trở lại vào ngày 30/4 này bằng sự kiện thắp sáng bầu trời Đà Nẵng “Light Up The Sky”, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: ca sĩ Liz Kim Cương, violinist Gillian, ca sĩ Lê Hiếu…

SKY36 sở hữu không gian giải trí đêm với quầy bar cao nhất và hiện đại bậc nhất Đà thành

Với hai đêm nhạc “Re-opening Night” từ 21h-1h30 ngày 30/4 và “Skylive#1 - Ngày tình phôi pha” từ 17h30-22h30 ngày 1/5, quầy bar cao nhất và hiện đại bậc nhất Đà thành sẽ đem đến những giây phút thư giãn tuyệt đỉnh, khiến du khách muốn “thức trắng đêm” cùng TP sông Hàn.

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cũng đánh dấu thời điểm “tái xuất” của Công viên Châu Á – Asia Park với một diện mạo mới mẻ cùng một loạt các hoạt động, sự kiện hấp dẫn.

Nhằm mang đến cơ hội trải nghiệm ấn tượng cho đông đảo du khách, Công viên Châu Á sẽ mở cửa đón khách trong tất cả các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật. Đặc biệt, vào cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức các tiết mục trình diễn Lân sư rồng – Rồng thăng thiên hấp dẫn hoặc hoà mình trong không khí âm nhạc đầy cảm hứng đến từ nhóm nhạc Acoustic.

Ngoài ra, đến với khu giải trí này, du khách sẽ được thử sức với các trò chơi Top 10 Thế giới, ăn cả Đà thành tại tổ hợp chợ đêm… đó sẽ là những trải nghiệm làm nên một hành trình du ngoạn châu Á thu nhỏ cực kỳ đã khi bạn chọn đến Asia Park.

Công viên Châu Á (Đà Nẵng) sẵn sàng mở của phục vụ du khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Cũng trong dịp này, ngoài miễn phí vé vào cửa cho toàn bộ du khách, Công viên châu Á còn triển khai 2 hình thức vé ưu đãi dành cho du khách muốn trải nghiệm dịch vụ và các trò chơi đẳng cấp, gồm: Vé "All in one"- trải nghiệm không giới hạn tất cả các trò chơi sẽ có giá 200.000 đồng/vé dành cho người lớn, 100.000 đồng/vé trẻ em 1m-1m4, miễn phí cho trẻ em dưới 1m; Vé trải nghiệm Vòng quay Sun Wheel có giá 100.000 đồng/lượt người lớn, 50.000 đồng/lượt trẻ em 1m-1m4 và miễn phí cho trẻ dưới 1m.

Ngoài những sự kiện "đình đám" trên, Đà Nẵng còn hàng trăm sự kiện hấp dẫn khác như mở cửa trở lại Phố Tây An Thượng, Chợ Đêm Sơn Trà... hứa hẹn sẽ đem lại cho du khách những ấn tượng khó quên trong dịp lễ 30/4-1/5.