Đà Nẵng: Từ 28/8, lực lượng công an bố trí 30 container bán thực phẩm lưu động cho dân

Chiều ngày 25/8, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, bên cạnh vấn đề phòng chống dịch thì việc đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân là mục tiêu lớn trong giai đoạn này.

Để hỗ trợ người dân trong quá trình cung cấp thực phẩm, ông Chinh cho biết, trong thời gian tới Công an TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ phụ trách 30 thùng container bán hàng ở các địa điểm trên địa bàn. Các điểm cung cấp thực phẩm này sẽ do lực lượng công an trực tiếp quản lý, vận hành và bán với giá bình ổn phục vụ cho người dân. Dự kiến các “cửa hàng” này sẽ hoạt động vào ngày 28/8.

Để sớm triển khai, ông Chinh yêu cầu Sở Công thương phối hợp với các quận, huyện để bố trí đặt các container cung cấp thực phẩm này, cần có phương án cụ thể và xem đây như một chợ, siêu thị mini.

Bên cạnh đó, với quyết định tiếp tục giãn cách TP thêm 10 ngày kể từ ngày 26/8, ông Chinh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị cần quyết tâm hơn nữa, làm tốt công tác chống dịch trong giai đoạn giao thời đó và 10 ngày tiếp theo.

“Mục tiêu đầu tiên là người dân không được ra đường. Các sở ngành, địa phương phải nêu cao quyết tâm” - ông Chinh nói.