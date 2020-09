Đà Nẵng sơ tán hơn 72.000 người trong đêm để tránh bão số 5

Chiều ngày 17/9, tại buổi làm việc với các đơn vị về phương án phòng, chống bão số 5, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận huyện hoàn thành công tác sơ tán nhân dân, sinh viên, công nhân sống trong các nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố khi gió còn chưa mạnh hoàn thành trước 20h ngày 17/9.

Tại các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, lãnh đạo TP yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng nơi quy định, khẩn trương tổ chức kéo tàu thuyền nhỏ, thuyền thúng lên bờ; hỗ trợ lực lượng để giúp dân kéo tàu công suất nhỏ lên bờ tránh bão hoàn thành trước 18h ngày 17/9.

Theo dự kiến, Đà Nẵng sẽ tiến hành sơ tán 19.215 hộ với 62.570 người cùng hơn 9.566 sinh viên, công nhân tại các khu vực dân cư ven biển, ven sông, các khu nhà trọ công nhân, sinh viên, khu nhà tạm và vùng thấp trũng trong đêm 17/9. Đồng thời yêu cầu hạn chế người dân đi lại từ tối ngày 17/9, Sở GTVT khai công tác chốt chặn không cho các phương tiện lưu thông trong gió bão mạnh.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, hồi 10h ngày 17/9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc - 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp từ Hà Tĩnh trở vào Quãng Ngãi và vùng trọng tâm bão là từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão, tại các tỉnh miền Trung sẽ có lượng mưa dao động từ 200 - 300mm/đợt, có nơi trên 400 mm.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các công trình đang thi công bằng tháp và cầu phải hạ thấp cầu tháp, đảm bảo an toàn công trình; yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo triển khai phương án phòng chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước, đặc biệt tại tuyến kênh thoát lũ, đảm bảo an toàn hồ đập.

Đặc biệt, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan liên quan lưu ý đến các khu vực ghe thuyền, lồng bè... cần được neo cố định, đưa lên bờ an toàn trước 20h tối 17/9. Đồng thời, hướng dẫn các tàu trú tránh bão kịp thời, đưa 28 tàu dầu vào khu vực an toàn, tàu du lịch rời khỏi âu thuyền Thọ Quang để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, tránh lặp lại tình trạng va đập gây ra chìm tàu.

Được biết, để ứng phó với bão số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an TP, Sở Y tế đã triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, phương án ứng cứu, giúp đỡ nhân dân. Bộ Chỉ huy quân sự TP đã lên phương án phối hợp cùng 33 đơn vị của Quân khu V và Bộ Quốc phòng để chuẩn bị phương tiện chuyên dụng cơ động phòng chống lụt bão; huy động trên 3.000 chiến sĩ sẵn sàng trực chiến.