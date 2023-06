Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện phương án điều tiết phương tiện ra vào khu vực tổ chức DIFF 2023.

Phương án này nhằm đảm bảo điều hòa lưu lượng, hướng dẫn phương tiện ô tô di chuyển vào, ra, dừng, đỗ tại khu vực bên ngoài bãi bắn, khán đài (khu vực cấm, cắt đường), không để xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ, kéo dài, ảnh hướng đến công tác đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cụ thể, từ 17h30-19h30 các đêm diễn ra bắn pháo hoa, Đà Nẵng cấm toàn bộ phương tiện vào, ra, dừng, đỗ trên các tuyến đường xung quanh khu vực bãi bắn, khán đài tổ chức lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và các tuyến đường khác (nếu xét thấy cần thiết).

Từ 19h30 đến trước khi kết thúc pháo hoa, cấm tất cả các loại phương tiện, kể cả phương tiện có phù hiệu xe ưu tiên đi vào khu vực cấm, cắt đường (trừ các xe có CSGT dẫn đoàn; xe Ban Tổ chức; xe VIP; xe an ninh và các xe khác do Trung tâm chỉ huy thông báo tại hiện trường); các phương tiện có mặt bên trong khu vực cấm, cắt đường chỉ được phép di chuyển theo chiều ra khỏi khu vực cấm, cắt đường, không di chuyển theo chiều vào khu vực cấm cắt đường.

Sau khi kết thúc bắn pháo hoa, lực lượng chức năng sẽ điều tiết, hướng dẫn tất cả phương tiện có phù hiệu ưu tiên đang đậu đỗ trong khu cấm, cắt đường di chuyển ra khỏi khu vực cấm, cắt đường; sau khi phương tiện trong khu vực cấm cắt đường đã di chuyển ra hết, các phương tiện có phù hiệu ưu tiên đang đậu đỗ bên ngoài khu vực cấm, cắt đường được phép di chuyển vào bên trong khu vực cấm, cắt đường để thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Công an TP Đà Nẵng cũng lưu ý, căn cứ tình hình thực tế tại hiện trường, cảnh sát có thể thay đổi thời gian, số lượng phương tiện và loại phương tiện (bao gồm cả phương tiện có phù hiệu hoặc không có phù hiệu ưu tiên) di chuyển vào, ra khu vực cấm, cắt đường để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Để đảm bảo kết nối giữa các tuyến, nút giao thông, giảm tải áp lực tại các khu vực tập trung đông người (đoạn từ Vũ Văn Dũng, Nguyễn Công Trứ), xe mô tô vẫn được lưu thông. Tuyến Trần Phú, 3/2 vẫn cho ô tô tham gia giao thông trên tuyến.

Căn cứ tình hình thực tế, Công an TP sẽ tổ chức cấm, cắt, phân luồng, điều hòa, hướng dẫn giao thông phù hợp.

Để phục vụ tốt nhất cho Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, Đà Nẵng cũng đã công bố Đường dây nóng phục vụ Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp phục vụ DIFF 2023: 0236.3.777177 và 0236.3.777277.

Đường dây nóng này sẽ hoạt động từ 19h đến khi kết thúc bắn pháo hoa 30 phút các ngày diễn ra DIFF. Các cơ quan, địa phương, đơn vị và người dân có thể liên lạc với Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp phục vụ DIFF 2023 để thông báo, báo cáo các tình huống về tai nạn, sự cố, thảm họa có thể xảy ra trong quá trình tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế.