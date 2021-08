Đà Nẵng: Phạt doanh nghiệp và lái xe 22,5 triệu đồng vì cấp và sử dụng giấy đi đường trái quy định

Cụ thể, qua công tác kiểm soát, ngày 2/8, Công an phường Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã phát hiện, tạm giữ 7 “Giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội” do Hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP- Chi nhánh Đà Nẵng (địa chỉ tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cấp. Trong đó, có 6 giấy đi đường ký và đóng dấu khống, không ghi thông tin người được cấp và 1 giấy đi đường có ghi thông tin người được cấp là Trương Văn C. Tuy nhiên, C. không phải là nhân viên của hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP – Chi nhánh Đà Nẵng.

Tiếp tục xác minh, lực lượng chức năng xác định số giấy này do Trịnh Đình T. (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) là nhân viên của hợp tác xã AHP cung cấp. Vào ngày 2/8, T. có đến văn phòng của hợp tác xã AHP gặp Giám đốc hợp tác xã AHP để xin cấp “Giấy đi đường tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội”.

Tại đây, Giám đốc hợp tác xã AHP đã ký, đóng dấu công ty, chức vụ cấp cho T. 7 bản, không ghi thông tin của người được cấp. Sau khi nhận được 7 giấy đi đường, T. giữ lại 2 giấy để sử dụng cho những người khác dùng đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Mục đích T. cho những người có lai lịch như trên là để lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 05/CT-TU của TP Đà Nẵng và trên giấy không điền thông tin gì.

Trước những hành vi trên, UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 7,5 triệu đồng đối với Trịnh Đình T. và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 15 triệu đồng đối với Hợp tác xã kinh doanh vận tải AHP- Chi nhánh Đà Nẵng vì đã có hành vi “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền” vi phạm tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, để áp dụng thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế tình trạng người dân ra ngoài khi không cần thiết để phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 1/8, UBND TP Đà Nẵng quy định toàn TP sử dụng chung 1 mấu giấy đi đường do UBND TP Đà Nẵng ban hành và không chấp nhận mẫu giấy đi đường do các doanh nghiệp, đơn vị tự ban hành.

Liên quan công tác xử lý vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch, trong ngày 3/8, các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng xử phạt 25 trường hợp với số tiền 64,5 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 18/6 đến nay, đã xử phạt 527 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.