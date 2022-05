Đà Nẵng: Hơn 254 nghìn lượt khách đến tham quan du lịch dịp lễ 30/4-1/5

Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa cho biết tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến ngày 3/5) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 (năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế)

Một số khu điểm du lịch ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như: Sun World Bà Nà Hills đón khoảng 50.000 khách, Di tích Quốc gia Đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 13.000 khách, Mikazuki Water Park 365 đón khoảng 15.000 khách…

Lượng khách đến Đà Năng tăng cao đã đẩy công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40-50%.

Một số đơn vị lữ hành lớn như: Chi nhánh Vietravel, Saigontourist, Vietnam Travelmart… mỗi đơn vị đã đón và phục vụ 40-50 đoàn khách, tương đương 4.000 - 4.500 khách đặt dịch vụ theo nhu cầu trong dịp lễ 30/4-1/5.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay, hoạt động du lịch địa phương diễn ra rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn, thu hút rất lớn lượng khách tới TP.

Đặc biệt, công tác triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động du lịch trên địa bàn vào dịp lễ cao điểm... đã góp phần thu hút du khách đến địa phương.