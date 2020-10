Đà Nẵng đón đoàn khách du lịch đầu tiên sau dịch COVID-19

Chuyến bay từ Hà Nội do Hãng hàng không Vietnam Airlines chở theo 55 du khách đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 9h35 phút sáng 4/10.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, việc đón đoàn khách quay lại du lịch vào đầu tháng 10 này là sự kiện quan trọng đối với Đà Nẵng và ngành du lịch TP. Bên cạnh việc sẵn sàng đón du khách, Đà Nẵng cam kết đảm bảo công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn cho du khách đến với Đà Nẵng.

Để bày tỏ sự hiếu khách, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng (Sở Du lịch Đà Nẵng), Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không Vietnam Airlines tại Miền Trung đã trực tiếp đón đoàn tại sân bay và tặng quà lưu niệm cho đoàn khách.

Clip: Du lịch an toàn ở Đà Nẵng



Đây là đoàn khách do Công ty CP Lữ hành Việt khai thác, theo kế hoạch sẽ tham quan Đà Nẵng vào tháng 8/2020 nhưng phải tạm dừng do bùng phát dịch COVID-19 đợt 2 vào cuối tháng 7/2020. Khi tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng đã được kiểm soát, các hoạt động du lịch trên địa bàn TP được mở trở lại, đoàn khách vẫn tin tưởng và quay lại Đà Nẵng, chọn Đà Nẵng là điểm đến để khám phá những phong cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, hấp dẫn.

Theo lịch trình, đoàn sẽ đến tham quan Bà Nà Hills, Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà và tắm biển Mỹ Khê… trong thời gian 3 ngày 2 đêm (từ ngày 4/10 đến ngày 6/10/2020).

Trở lại Đà Nẵng lần này, đoàn khách được nâng cấp hạng phòng từ 3 sao lên 4 sao và được miễn phí đêm tiệc giao lưu vào tối 5/10.

Đại diện ngành du lịch Đà Nẵng tặng quá cho du khách đến với Đà Nẵng

Được biết, hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có 477 khách sạn quay lại hoạt động (trong đó có 43 khách sạn 4-5 sao và tương đương) và 11 trong số 16 khu điểm tham quan du lịch mở cửa. Các đơn vị đã gửi cam kết cho Sở Du lịch đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong hoạt động du lịch.

Để đảm bảo an toàn cho du khách sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch Đà Nẵng đã xây dựng bộ tiêu chí an toàn và yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cam kết thực hiện đảm bảo du khách có một chuyến trải nghiệm an toàn và ấn tượng.