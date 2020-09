Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc đứng đầu bảng về an toàn thông tin mạng

Xếp hạng an toàn thông tin (ATTT) mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019 được tiến hành đối với 26 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (ngoại trừ Bộ TT&TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) và 63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

Kết quả đối với khối các cơ quan bộ, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được đánh giá ở xếp loại A; Các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam,Văn phòng Chính phủ được đánh giá ở xếp loại B.

Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB &XH, Bộ NN &PTNT, Bộ Xây dựng, Đài truyền hình Việt Nam, Thanh Tra Chính phủ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được xếp loại C; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam được xếp loại D.

Đối với các tỉnh, thành: các tỉnh thành gồm Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Phúc được đánh giá ở xếp loại A; Các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Hải Dương, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiên Giang, Lâm Đồng, Lào Cai, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang được xếp loại B.

Các tỉnh An Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bình Dương, Cao Bằng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Long An, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Yên Bái được xếp loại C; Và 4 địa phương được đánh giá ở xếp loại D là Cà Mau, Hậu Giang, Lai Châu, Tiền Giang.