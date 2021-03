Đà Nẵng “bắt tay”với 3 tỉnh miền Trung tung sản phẩm để hút khách

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, chương trình nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh du lịch của 4 địa phương và thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch nhanh chóng phục hồi trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ chương trình, du khách sẽ được tận hưởng cảm xúc, trải nghiệm thú vị với 2 nhóm sản phẩm chính gồm: Chương trình du lịch “Miền di sản diệu kỳ - Amazing Central Heritage” với mức giá trọn gói chỉ từ 4.090.000 đồng cho 4 ngày 3 đêm bao gồm: vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 3 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng của Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam; Tham quan khám phá Bà Nà – Đường lên tiên cảnh; Trải nghiệm city tour Đà Nẵng; Thưởng thức ẩm thực với 5 bữa ăn đặc trưng và 2 bữa buffet…

Chương trình thứ 2 là “Amazing Đà Nẵng” với mức giá trọn gói từ 3.490.000 đồng cho 3 ngày 2 đêm, bao gồm: vé máy bay khứ hồi đến Đà Nẵng; 2 đêm ngủ tại các resort, khách sạn nổi tiếng ở Đà Nẵng,tham quan khám phá Bà Nà, thăm phố cổ Hội An, trải nghiệm sông Hàn về đêm…

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đây là hai chương trình hấp dẫn mà chương trình “Miền Di sản diệu kỳ” dành tặng du khách từ ngày 28/3 - 28/4. Đặc biệt 1.000 khách du lịch may mắn đầu tiên tham dự chương trình này sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt như: miễn phí vé cáp treo tham quan Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, miễn phí vé vui chơi All in One tại Asia Park; trải nghiệm du ngoạn trên Tàu Rồng Sông Hàn…

Ngoài hai chương trình chính, ngành du 4 địa phương còn đưa ra nhiều gói ưu đãi dành cho du khách như: giảm giá từ 10-30% khi thưởng thức các món ăn tại các nhà hàng tham gia chương trình, giảm giá từ 10-50% giá phòng lưu trú tại các khách sạn 3-5 sao đến hết 31/12/2021, giảm giá và miễn 100% vé tại các điểm tham quan….

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, chương trình nhận được sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp, du lịch, các hãng hàng không, khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm… với mức giảm giá đặc biệt từ 10 – 50%.

“Để chương trình thành công, Sở Du lịch cũng yêu cầu các đơn vị tham gia chương trình thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, cam kết giữ đúng chất lượng sản phẩm dịch vụ khi tham gia chương trình. Bên cạnh đó, kính đề nghị ngành du lịch các địa phương, phối hợp với Hiệp hội du lịch, tăng cường giám sát, thu thập ý kiến của du khách sau khi tham gia trải nghiệm các gói dịch vụ kích cầu để đảm bảo chương trình hiệu quả”- bà Hạnh nói.

Được biết, trong dịp hè năm 2021, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều chương trình sự kiện đặc sắc như: Khai trương Chương trình Đêm Đà Nẵng – Danang By Night; Bãi biển đêm Mỹ An; Bà Nà By Night dự kiến diễn ra vào tháng 4/2021; Cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam, SUNRISE SPRINT, IRONKIDS dự kiến diễn ra vào tháng 5/2021; Lễ hội Tuyệt vời Đà Nẵng dự kiến diễn ra vào tháng 6/2021; Hoa khôi Hòa Bình Việt Nam 2021 tại Đà Nẵng dự kiến diễn ra vào tháng 7/2021; Chung kết Hoa khôi du lịch Đà Nẵng dự kiến diễn ra vào tháng 8/2021,…