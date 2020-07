Đã có bệnh nhân nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” đến từ biển

V. vulnificus thường sống tự do trong nước biển hoặc nước lợ (vùng cửa sông) hoặc kí sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu … Vi khuẩn này có thể gây hoại tử cân cơ rất nhanh, do đó còn được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người. Theo các chuyên gia, vi khuẩn V. vulnificus là phẩy khuẩn gram âm, thuộc vi khuẩn hệ bình thường của môi trường biển trên toàn thế giới. Vi khuẩn đã được phân lập từ nước biển, trầm tích, và nhiều loại hải sản như tôm, hàu, cá và sò. Nhiệt độ cao và nồng độ sắt cao phù hợp cho sự phát triển của vi khuẩn. Đặc điểm gây bệnh của V. vulnificus là gây nhiễm trùng da và mô mềm nhanh chóng dẫn đến tình trạng viêm tấy, bầm tím, phỏng nước lớn, và hoại tử cân cơ, cần phẫu thuật sớm, thậm chí cắt cụt chi. Khi bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, bệnh sẽ diễn biến nhanh dẫn đến sốc nhiễm khuẩn, suy chức năng đa phủ tạng, rối loạn đông máu và rối loạn chuyển hóa nặng, tỷ lệ tử vong cao. Thậm chí, những trường hợp qua được giai đoạn cấp tính vẫn có thể tử vong do hậu quả của suy đa tạng kéo dài.