Cựu cố vấn Tổng thống Trump tiết lộ thông tin “sốc” liên quan tới nguồn gốc COVID-19

Những cáo buộc gây sốc này được ông Bannon đưa ra trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Daily Mail của Anh. Mô tả về đợt dịch virus corona chủng mới bùng phát ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc không khác gì thảm họa “Chernobyl sinh học”, ông Bannon chỉ đích danh phòng thí nghiệm bí mật ở thành phố này là nguồn gốc của virus.

Phòng thí nghiệm trên “được vận hành và quản lý một cách tệ hại”, ông Bannon nói trong cuộc phỏng vấn, thêm rằng “không khó để những chủng virus này thoát ra”.

“Tôi biết rằng một số người đào tẩu đang hợp tác với FBI để làm rõ điều gì đã xảy ra” – ông Bannon nói, nhắc tới Viện Virus học Vũ Hán.

Theo ông Bannon, các cơ quan tình báo phương Tây có các công cụ tình báo điện tử và đã tìm hiểu toàn diện những ai được tiếp cận Viện virus học Vũ Hán.

Vị cựu cố vấn của Tổng thống Trump nói rằng tính đến thời điểm hiện tại những người đào tẩu vẫn kín tiếng, nhưng khi họ công khai thông tin, “nhiều người sẽ bị sốc”. Ông cũng cho rằng, thời điểm mà phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được xây dựng với “sự giúp đỡ của Pháp”, nó có thể đã bị cài một số trang thiết bị do thám.

Không ngừng ở đó, ông Bannon còn kết luận rằng các nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Vũ Hán có thể đã thực hiện các thí nghiệm mà “họ không được cho phép một cách hoàn toàn” hoặc họ không biết mình đang làm gì. Hậu quả là, dù là do gặp lỗi hay thông qua một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, “một trong những thứ đó (virus) đã lọt ra ngoài”.

Ông Bannon cũng đưa ra giọng điệu thường thấy ở một số quan chức cấp cao Mỹ khi cáo buộc Trung Quốc “che đậy” virus, khẳng định rằng Bắc Kinh đã cố ý che đậy thông tin về đợt dịch bùng phát bắt đầu vào thời điểm cuối năm 2019. Và để tạo sự an toàn sau khi đưa ra những phát ngôn trên, ông Bannon tuyên bố rằng dù nguồn gốc của virus có là gì – từ phòng thí nghiệm hay từ khu chợ hải sản – thì phía Trung Quốc vẫn có lỗi.

Hướng tiếp cận kiểu “đổi lỗi cho Trung Quốc” là thường thấy trong giới chính trị gia phương Tây, trong đó chính quyền Mỹ đặc biệt lên tiếng mạnh mẽ về việc này. Washington cũng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) câu kết với chính quyền Trung Quốc để che giấu dịch.

Hồi đầu tuần trước, WHO đã cử một đội chuyên gia tới Vũ Hán để tìm ra nguồn gốc của dịch COVID-19. Tuy nhiên, đội chuyên gia này lại chỉ tập trung vào “nguồn từ động vật” mà không đi sâu tìm hiểu xem dịch có phải do bàn tay con người gây nên hay không – điều khiến WHO hứng thêm nhiều chỉ trích.

Bắc Kinh đến nay vẫn kiên định bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng họ che giấu dịch, cùng các tuyên bố cho rằng dịch có liên quan tới phòng thí nghiệm Vũ Hán, đồng thời khẳng định rằng họ luôn minh bạch nhất có thể.

Tính đến hiện tại, chưa có bằng chứng toàn diện nào cho thấy khu chợ hải sản ở Vũ Hán hay Viện Virus Vũ Hán là nguồn gốc của dịch COVID-19. Hơn nữa, một số báo cáo khoa học thậm chí còn tỏ ý hoài nghi về việc virus corona chủng mới có nguồn gốc ở Trung Quốc. Ví dụ, các nhà khoa học đến từ Italy và Tây Ban Nha, 2 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, phát hiện ra nguồn gốc của virus trong các mẫu nước thải từ trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán.