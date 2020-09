Công ty sản xuất pate Minh Chay có gì đặc biệt?

Trong vai một khách hàng muốn trả lại sản phẩm pate Minh Chay, chúng tôi đã tìm đến địa chỉ của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới tại số 53, tổ 2, thị trấn Đông Anh. Phải mất hơn 2 tiếng, PV mới tìm ra được địa chỉ của Công ty nằm sâu trong con ngõ, gần một trường học ở thị trấn Đông Anh. Tuy nhiên, tên của Công ty lại là Công ty Cổ phần đầu tư MT Việt Nam.

Khi tới nơi, cửa trong và cửa ngoài của Công ty đều đóng kín, bên trong cánh cổng có khá nhiều thìa, bát, đũa,… ngoài ra, còn có một chiếc máy khá to.

Một chiếc máy khá to được đặt trong công ty (Ảnh: Minh Thúy) Khá nhiều thìa, bát đũa được đặt bên trong khuôn viên của công ty (Ảnh: Minh Thúy)

Do không có ai để trao đổi, PV đã liên lạc với số điện thoại ở in trên biển của Công ty. Sau khi liên hệ, một người đàn ông đã bắt máy và khẳng định đây chính là số điện thoại của Công ty Minh Chay. Người đàn ông này cho biết: tất cả các khách hàng nếu có sản phẩm pate Minh Chay thì có thể ship đồ sang 30 Mã Mây để Công ty hoàn tiền và thu hồi sản phẩm.

Người đàn ông này còn nhấn mạnh: “Thực ra chỉ có sản phẩm pate Minh Chay là đang nghi nhiễm vi khuẩn có độc tố, còn tất cả các sản phẩm khác mới chỉ khuyến cáo dừng buôn bán trên thị trường, chứ không phải là dừng ăn.”

Thông tin về sản phẩm pate Minh Chay, ông Trần Ngọc Tụ - Chi Cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nghi ngờ sản phẩm pate Minh Chay khiến người tiêu dùng ngộ độc, Chi cục đã vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Ngày 20/8, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Kinh tế huyện Đông Anh và Cục An toàn thực phẩm kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Hai thành viên lối sống mới và lấy 3 mẫu của sản phẩm pate Minh chay, ruốc nắm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, cơ sở có các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm, tuy nhiên điều kiện vệ sinh thực tế chưa đảm bảo khi tường nền 1 số chỗ bong tróc, nhân viên tham gia sản xuất không đeo khẩu trang, dụng cụ thu gom rác thải rắn không có nắp đậy, ghi nhãn không đúng quy định.

Vì vậy, Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới đã bị xử lý vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng. Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP. Hà Nội đã yêu cầu Công ty dừng hoạt động sản xuất, tạm dừng lưu thông sản phẩm pate Minh Chay.

Hiện, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP. Hà Nội đã chuyển danh sách khách hàng đã đặt mua sản phẩm Pate Minh Chay để gửi cho các tỉnh, thành phố tiến hành thông báo thu hồi và xử lý kịp thời.

Phòng Y tế huyện Đông Anh cũng đã nhắn tin cho hơn 1.000 khách hàng trên địa bàn đã đặt mua sản phẩm Pate Minh Chay thông báo ngừng sử dụng và thu hồi sản phẩm để xử lý theo quy định.