Công bố 6 hạng mục bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT Việt Nam tiêu biểu 2020

Ba hạng mục bình chọn mới



Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020, chương trình tiếp nối và thay thế cho chương trình bình chọn các sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao, tiêu biểu từ năm 2015 đã được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) khởi động. Năm nay, chương trình tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Bộ TT&TT và sự phối hợp của Cục ATTT.

Trong thông tin mới công bố, Ban tổ chức chương trình cho biết, danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 sẽ được trao cho các sản phẩm, dịch vụ theo 6 hạng mục. Bên cạnh 3 hạng mục đã được bình chọn, đánh giá trong các năm trước, năm nay có thêm 3 hạng mục mới: Sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn.

“Các sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng” là 1 trong 3 hạng mục bình chọn mới của chương trình "Chìa khóa vàng" 2020. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Ban tổ chức, hạng mục “Các sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm bảo đảm ATTT xuất sắc về công nghệ và thành công về thương mại. Đây phải là những sản phẩm hoàn chỉnh xuất xứ từ Việt Nam, có khả năng sản xuất hàng loạt, đã được thương mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm an toàn thông tin/mật mã dân sự (MMDS) sở hữu và làm chủ công nghệ.

Hạng mục “Các sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm ATTT là kết quả nghiên cứu phát triển mới, có chất lượng cao, có tiềm năng thương mại hóa và cung cấp ra thị trường trong tương lai gần, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (kể cả các doanh nghiệp khởi nghiệp chưa được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS) sở hữu và làm chủ công nghệ.

Hạng mục “Các dịch vụ ATTT tiêu biểu” xem xét trao danh hiệu cho các dịch vụ về bảo đảm ATTT có quy trình công nghệ hoàn chỉnh, chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin, đã được thương mại hóa có hiệu quả cao trên thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ ATTT/MMDS cung cấp và đảm bảo chất lượng ổn định.

Hạng mục “Các sản phẩm và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm hay dịch vụ CNTT với những tính năng xuất sắc bảo vệ an toàn trẻ em trên không gian mạng, đã được cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.

Hạng mục “Các giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số” xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT phục vụ cho chuyển đổi số. Đây là kết quả nghiên cứu phát triển có chất lượng, có khả năng thương mại và cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ. Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp này có những tính năng an toàn cao như kiểm soát quyền sử dụng chặt chẽ, được thiết kế và phát triển an toàn, sử dụng tài nguyên và tương tác với hệ thống an toàn…

“Các giải pháp hóa đơn điện tử an toàn” là hạng mục xem xét trao danh hiệu cho các giải pháp là phần mềm và hệ thống tích hợp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có tính năng an toàn bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn cơ sở của VNISA, có khả năng thương mại và cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ.

Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ đạt “Chìa khóa vàng” 2020



Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia chương trình bình chọn “Chìa khóa vàng” 2020 sẽ kéo dài đến hết ngày 30/8/2020. Dự kiến, lễ công bố và trao danh hiệu sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2020 tại Hà Nội.

Đại diện VNISA chia sẻ thêm, các sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 sẽ được Hiệp hội gửi thư giới thiệu trực tiếp tới hơn 2.000 cơ quan thuộc Bộ, ban, ngành từ Trung ương tới địa phương, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp lớn trên cả nước

Hiệp hội cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác cho các sản phẩm được công nhận danh hiệu với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng thông qua hoạt động hội nghị, hội thảo, kết nối.

Ngoài ra, chương trình bình chọn “Chìa khóa vàng” 2020 sẽ đồng hành với các cơ quan truyền thông để góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTT, thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch vụ ATTT nội địa trong các ngành, lĩnh vực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ATTT Việt Nam mở rộng thị trường, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng an toàn thông tin xuất sắc, tiêu biểu, góp phần hỗ trợ hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Chương trình còn góp phần thúc đẩy phát triển, phổ cập các sản phẩm, dịch vụ ATTT và CNTT nội địa, đồng thời hưởng ứng Chương trình chuyển đổi số quốc gia và chiến lược “Make in Vietnam”.

Theo ICTNews