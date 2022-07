Công an TP.HCM: Không bao giờ mời, yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại

Chiều 6-7, tại phần thảo luận tổ trong kỳ họp HĐND TP.HCM khóa X, khi có đại biểu nêu ý kiến về việc lừa đảo qua mạng đang tăng, gây bức xúc và thiệt hại cho người dân, thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - cho hay thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo qua mạng diễn biến tương đối phức tạp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an TP.HCM đã phá 1.442 vụ án, bắt hơn 2.300 đối tượng, trong đó có 177 vụ liên quan đến tội phạm lừa đảo, bắt 50 đối tượng.

Ông Nhàn nêu ra nhiều hình thức lừa đảo mới xuất hiện, như giả danh cơ quan tố tụng, các cơ quan chức năng để đe dọa và yêu cầu chuyển tiền; gọi điện thoại thông báo "gửi quà biếu" và yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản; kêu gọi kinh doanh tiền ảo, sau đó tự đánh sập sàn để chiếm đoạt tài sản...

"Hiện có rất nhiều đối tượng là người nước ngoài tạo nên các sàn ảo, để kêu gọi người dân đầu tư. Mới đầu thấy có lời, tiền trong tài khoản tăng lên người dân tiếp tục đầu tư, nhưng sau đó các đối tượng đánh sập sàn ảo để chiếm đoạt tiền.

Hay cũng có nhiều đối tượng điện thoại tới cho người dân để nói gửi những món quà rất lớn và yêu cầu người dân gửi tiền để đóng thuế hải quan...", ông Nhàn phân tích thêm.

Phó giám đốc Công an TP khẳng định cơ quan tiến hành tố tụng không mời người dân hay yêu cầu người dân chuyền tiền và cung cấp số tài khoản bằng điện thoại.

Do vậy, ông đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền cho người dân biết khi có những cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng cơ quan công an mời làm việc, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số tài khoản..., người dân nên tắt điện thoại và báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc báo tin qua các đường dây điện thoại nóng.

Phát biểu tại buổi thảo luận, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết qua "nghe tin các vụ lừa đảo qua mạng thấy xót xa cho nạn nhân". Có nhiều người dân đã quá dễ tin để bị kẻ gian lừa qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại.

Bà Lệ đề nghị Công an TP tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó phát huy vai trò của cảnh sát khu vực đến từng ấp, khu phố để tuyên truyền cho người dân hiểu sâu hơn về các chiêu thức lừa đảo, nâng cao cảnh giác và tránh sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

(Theo Tuổi Trẻ)