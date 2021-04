Công an TP.HCM chính thức thông tin vụ bắt youtuber Lê Chí Thành tự xưng "giám sát" CSGT

Tại buổi họp báo sáng nay, 18/4, Công an TP Thủ Đức và Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về quá trình điều tra, bắt tạm giam youtuber Lê Chí Thành với tội danh chống người thi hành công vụ.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - cho hay, Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập Lê Chí Thành, trước khi bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Công an TP Thủ Đức xác minh các clip trên youtube của Lê Chí Thành có biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại buổi họp báo, Công an TP Thủ Đức cho biết youtuber Lê Chí Thành bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan sự việc vào ngày 20/3, khi Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện ô tô biển số 51H-108.21 vi phạm luật giao thông nên đã tiến hành kiểm tra.

Cơ quan chức năng cho hay, trong quá trình đưa xe về trụ sở thì Lê Chí Thành có hành vi cản trở lực lượng CSGT, kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức phối hợp với VKSND TP Thủ Đức và các đơn vị liên quan tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ.

Ngoài vụ việc trên, khuya ngày 23/3, tổ công tác 363 Công an TP Thủ Đức thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đã kiểm tra ô tô 51H-108.21 do Huỳnh Minh Luật điều khiển, chở Lê Chí Thành và hai người khác là Đặng Hoàng Lam và Phạm Văn Thông. Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra, Lê Chí Thành không chấp hành mà còn xúi giục những người đi cùng không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng, quay phim phát trực tiếp lên mạng xã hội xuyên tạc vụ việc.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM - thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh- Tự Sang

Cơ quan điều tra cho hay, trước khi xảy ra hai vụ việc chống người thi hành công vụ vào tháng 3/2021 thì vào tháng 2/2021, tại quận Bình Tân, youtuber Lê Chí Thành và một nhóm thanh niên đã cầm điện thoại quay phim CSGT phát trực tiếp ghi lại một số cảnh đôi co. Nội dung đoạn clip thể hiện nhóm này tự xưng là đang giám sát CSGT làm việc nên được quyền quay phim. Khi CSGT yêu cầu nhóm thanh niên ra ngoài khu vực cọc tiêu để lực lượng làm nhiệm vụ, thì nhóm quay clip to tiếng cho rằng CSGT đang lấn chiếm lòng lề đường, cật vấn CSGT: “Ai cho phép làm chuyên đề nồng độ cồn tại vị trí này?...”

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức tập trung xử lý vụ việc. Sau khi đủ chứng cứ, Công an TP Thủ Đức đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Chí Thành về tội chống người thi hành công vụ.

"Trong quá trình điều tra, tất cả các hành vi vi phạm của Lê Chí Thành sẽ được Công an TP Thủ Đức phối hợp với các địa phương xử lý theo đúng quy định của pháp luật” - Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn nói.

Tại buổi họp báo sáng nay, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cho biết thêm một vụ việc khác xảy ra ngày 31/12/2019, cũng là một vụ chống người thi hành công vụ đã gây ra hậu quả thương tâm là cái chết cho một Thượng uý công an. Vụ việc cũng đã được công an TP.HCM khởi tố vụ án giết người đối với Nguyễn Thành Lâm, ngụ tại quận 12 và toà án nhân dân TP.HCM sau đó đã tuyên phạt tù chung thân đối với Lâm.