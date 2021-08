Công an Đà Nẵng đưa 30 điểm cung ứng thực phẩm cho người dân vào sáng ngày 28/8

Ghi nhận tại các vị trí cung ứng do lực lượng Công an TP Đà Nẵng đảm nhiệm, các container lạnh đã được lắp đặt, đồng thời, lượng thực phẩm, rau xanh cũng đã được nhập về tại các điểm cung ứng để sẵn sàng cho việc mở cửa vào ngày mai (28/8).

Theo lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 28/8, 30 điểm bán hàng tại 30 phường thuộc các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ sẽ đồng loạt hoạt động với tần suất 2 ngày một phiên.

Hàng hóa tại các điểm cung ứng sẽ được liệt kê theo giá bán, danh mục và in, phát về tận khu dân cư để thuận lợi cho người dân khi đặt mua, cũng như thuận lợi cho lực lượng CATP khi phân loại, cung ứng đến tổ dân phố.

Theo lực lượng làm nhiệm vụ, căn cứ danh mục, người dân có thể đặt loại hàng và số lượng cần mua, ghi tên người nhận và địa chỉ cụ thể số nhà, tổ dân phố rồi báo qua Ban điều hành phòng chống dịch khu dân cư và Cảnh sát khu vực.

Cảnh sát khu vực sẽ có trách nhiệm tập hợp đơn hàng, báo lên điểm cung ứng tại mỗi phường. Tại các điểm cung ứng, các tình nguyện viên cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên và phụ nữ, lực lượng công an sẽ căn cứ từng đơn hàng để đóng gói, dán tên người nhận và số tiền phải trả. Sau đó sẽ chuyển hàng đến khu dân cư, cùng Ban điều hành phát lại cho bà con, thu tiền trả lại nhà cung cấp bằng giá gốc tại nhà cung cấp với tiêu chí "phi lợi nhuận".

Bên cạnh việc cung ứng thực phẩm cho người dân, lực lượng Công an phường sẽ lên danh sách các hộ có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ miễn phí lương thực thực phẩm.

Các container đông lạnh được cẩu lắp vào vị trí điểm cung ứng (ảnh Hưng Lợi)

Trong ngày 27/8, Công an TP Đà Nẵng đã công bố danh sách 30 điểm cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân tại 30 phường trên địa bàn. Các điểm này do Công an TP Đà Nẵng phối hợp tự tìm nguồn nhu yếu phẩm để cung ứng cho người dân. Cụ thể gồm:

Tại quận Hải Châu: chân cầu sông Hàn, góc ngã tư Lê Duẩn - Trần Phú (phường Hải Châu 1); trước chợ Cồn - đường Hùng Vương (phường Hải Châu 2); ĐH Sư phạm kỹ thuật - số 2 Thanh Sơn (phường Thanh Bình); công viên Tam giác - đường Đống Đa (phường Thạch Thang).

Tòa nhà Blooming - đường Xuân Diệu (phường Thuận Phước); công viên Thanh Niên - đường Lê Thanh Nghị (phường Hòa Cường Nam); ngã tư Lê Thanh Nghị - 30-4 (phường Hòa Cường Bắc).

Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung, 80 Duy Tân (phường Hòa Thuận Đông); Trường mầm non Mẹ và Bé - số 1 Nguyễn Trác (phường Hòa Thuận Tây).

Công viên Lê Đình Dương - Nguyễn Văn Linh (phường Bình Hiên, Nam Dương, Bình Thuận, Phước Ninh).

Tại quận Thanh Khê: trước nhà hàng Bò Tùng Xẻo - 955 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, Tam Thuận); chợ Phú Lộc - 45 Hồ Quý Ly (phường Thanh Khê Tây).

Trước UBND phường Hòa Khê - 193 Hà Huy Tập; 182 Nguyễn Đình Tựu (phường An Khê); Nhà sinh hoạt cộng đồng phường Chính Gián - 352 Điện Biên Phủ (phường Chính Gián).

Khu vui chơi hồ Thạc Gián - 7 Tản Đà (phường Thạc Gián); khuôn viên siêu thị Big C (phường Vĩnh Trung); trước Trường tiểu học Trần Cao Vân - 16 Hoàng Hoa Thám (phường Tân Chính); vỉa hè trước nhà sinh hoạt Xuân Hà (phường Thanh Khê Đông).

Tại quận Liên Chiểu: trước nhà hàng Dolphin - 19D Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Minh); trước Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, 565 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh Nam); trước cổng chợ Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc); cuối đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Hiệp Nam); trước cửa hàng xăng dầu khu vực V - đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc).

Tại quận Cẩm Lệ: chợ Hòa Cầm, 47 Nguyễn Nhàn (phường Hòa Thọ Đông); Trung tâm văn hóa thể thao quận (phường Hòa Thọ Tây); chợ Hòa An (phường Hòa An); chợ Hòa Phát (phường Hòa Phát); trước sân vận động Hòa Xuân (phường Hòa Xuân); công viên Thanh Niên, đường Xuân Thủy (phường Khuê Trung).

Các điểm cung ứng này sẽ hoạt động từ ngày 28/8 đến ngày 5/9.