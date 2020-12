Công an Đà Nẵng có 47.000 camera an ninh làm trợ thủ ngăn chặn tội phạm

Sáng 31/12, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thông tin tại buổi khen thưởng cho lực lượng Công an quận Cẩm Lệ với thành tích triệt phá nhóm đối tượng gây ra liên tiếp các vụ đập phá xe ô tô của người dân.

Giám đốc Công an TP cho biết, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ thì hơn 45.000 camera trong dân và gần 2.000 camera an ninh sẽ là những trợ thủ để ngăn chặn tình trạng tội phạm trên địa bàn. Để siết chặt và ngăn chặn tình trạng phạm tội trên địa bàn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị công an các quận huyện kiểm soát chặt hơn nữa người nhập cư trên địa bàn.

Về vụ việc cụ thể liên quan nhóm đối tượng đập phá xe ô tô của người dân yêu cầu các lực lượng công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa ra xét xử nghiêm, đủ sức răn đe để làm gương đối với các đối tượng gây ra liên tiếp các vụ đập phá xe ô tô của người dân.

“Đây là hành vi gây mất an ninh trật tự, trị an của TP. Không những vậy, vụ việc gây bất an trong tâm lý người dân nên cần sớm hoàn tất hồ sơ và xử lý nghiêm, làm gương. Đà Nẵng không thể có những hiện tượng này và xảy ra vụ việc này là không thể chấp nhận được" - Tướng Vũ Xuân Viên nói.

Nhân việc này, ông cũng cảnh báo các đối tượng đang định phạm tội, tất cả sẽ bị phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm.

Theo Công an quận Cẩm Lệ, trong khoảng 2 tuần cuối tháng 12/2020, trên địa bàn các phường Hòa An, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) liên tục xảy ra tình trạng xe ô tô của người dân đỗ trước nhà bị đập phá gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước vụ việc, Công an quận đã lập chuyên án và bằng các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng khai thác hệ thống camera an ninh, lực lượng cảnh sát hình sự công an quận đã xác định và truy bắt được hung thủ là Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (cùng 24 tuổi, quê Duy Xuyên, Quảng Nam, tạm trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án và khai nhận tại cơ quan công an, các đối tượng đã gây ra 15 vụ đập phá, phá hỏng xe ô tô của người dân trên địa bàn quận, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình khám xét nơi ở của 2 đối tượng phạm tội, Công an quận Cẩm Lệ đã phát hiện vật chứng là những bộ quần áo mà cả 2 mặc khi đi đập phá ô tô. Không những vậy, lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng tàng trữ ma túy đã, ma tuý tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, sớm chuyển vụ án sang cơ quan tố tụng để đưa vụ án ra xét xử công khai.