Có phải ngày Thất Tịch nên ăn Đậu đỏ?

Ngày lễ Thất tịch, còn gọi là ngày Nguyệt sơ thất có liên quan đến sự tích Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau duy nhất vào ngày 7/7 ở cầu Ô Thước. Do một năm chỉ được gặp nhau một lần nên tình cảm dồn nén gây ra mưa ngâu vào ngày này. Câu chuyện Ngưu lang Chức nữ tượng trưng cho tình cảm đôi lứa thủy chung và mạnh mẽ trong tình yêu.

Thực chất thì Thất Tịch được lưu truyền từ thời xa xưa ở Trung Quốc. Thất tịch được cho là ngày sinh của Thất Tỷ (Chức Nữ). Những người phụ nữ vào ngày này thường cầu Khất xảo – cầu xin sự khéo léo.

Đến bây giờ ở Trung Quốc, ngày Thất tịch được coi là lễ Valentine dành cho những đôi yêu nhau. Còn ở Việt Nam thì trước đây ngày Thất Tịch chỉ được kỷ niệm trong cộng đồng người Việt gốc Hoa. Còn đối với đa số người dân Việt Nam thì câu chuyện Ngưu lang Chức nữ chỉ để giải thích cho những cơn mưa dai dẳng trong tháng 7 mà thôi.

Khoảng vài năm trở lại đây, theo các trào lưu văn hóa Á Đông, giới trẻ Việt Nam đã coi trọng ngày Thất tịch, coi đây là ngày để cầu nhân duyên. Và một tục lệ được lưu truyền là ăn đậu đỏ vào ngày này sẽ có được “ý trung nhân”.

Vậy tại sao đậu đỏ lại được đưa vào ngày Thất Tịch? Có giả thuyết cho rằng tục lệ này được lưu truyền từ bài thơ “Tương tư” của Vương Duy đời Đường. Bài thơ có đoạn:

"Hồng Đậu sinh nam quốc

Xuân lại phát kỉ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư"

Ý là: Hồng đậu mọc ở phương Nam, mùa Xuân ra quả, hãy hái thật nhiều vì đó là tình cảm tương tư.

Nhưng Hồng đậu này không phải là hạt đậu đỏ mà chúng ta hay nấu chè hoặc làm các loại bánh nhân đậu đỏ. Hạt cây Hồng đậu, còn được gọi là tương tư tử, giống hạt cườm nhưng có độc, không ăn được. Theo phong tục, ngày lễ Thất Tịch ở Trung Quốc cũng có một số món để ăn tùy từng địa phương, nhưng không hề nhắc tới đậu đỏ.

Vậy sự thật là gì? Vì sao giới trẻ Việt Nam lại truyền tai nhau là nên ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch?

Theo giải thích của một số người dùng mạng xã hội thì nguyên nhân của trào lưu này xuất phát từ một blogger có tên là Qing An, một người cũng có ảnh hưởng nhất định trên MXH. Bạn này nhận mình là người Việt gốc Hoa và lan truyền thông tin là người Hoa thường ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch. Nhưng sau đó Qing An đã bị “bóc phốt” là tung thông tin sai lệch. Nhiều người cũng tố Qing An tiếng Trung kém nhưng luôn tỏ ra hiểu biết. Cùng với nhiều sự cố khác mà hiện nay Qing An đã phải đóng blog cá nhân.

Như vậy, đậu đỏ chỉ là một “fake news” trong thời đại số. Nhưng nếu bạn có ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch thì cũng rất tốt, bởi đây là một món ăn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng hàm lượng chất chống ôxy hóa, cải thiện sức khỏe tim mạch, kiểm soát tình trạng bệnh đái tháo đường, ngăn ngừa tình trạng thèm ăn đồ ngọt, tăng cường cơ bắp.

Vậy chúng ta cùng đi ăn một ly chè đậu đỏ nhỉ?