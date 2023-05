Chứng khoán tuần tới: Tiếp đà hưng phấn

VN-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 19 của năm 2023 (từ 8/5-12/5) với 1 phiên giảm và 4 phiên tăng, tăng 26,59 điểm (+2,56%) lên 1.066,9 điểm. Đây là mức tăng theo tuần mạnh nhất trong 9 tuần liên tiếp.

Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 10.951 tỉ đồng, tăng 10,7% so với tuần trước, tăng 1,1% so với trung bình 5 tuần và 12,15% so với trung bình 20 tuần trước.

Một trong những thông tin tích cực hỗ trợ thị trường trong tuần là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay để chia sẻ với doanh nghiệp, tạo điều kiện mở rộng, thúc đẩy tín dụng.

Diễn biến chỉ số VN-Index theo tuần (Nguồn: Tradingview)

Theo đó, nhóm cổ phiếu bất động sản diễn biến sôi động, duy trì xu hướng phục hồi tích cực với nhiều mã vượt vùng giá đỉnh cũ, kể đến như các mã QCG (+18,8%), VPH (+16,9%), TDC (+14,9%), ITC (+11,4%), DXG (+10,9%), SCR (+9,8%).

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng có diễn biến tích cực khi thanh khoản cải thiện và nhiều mã tăng giá tích cực như BVS (+16,3%), VIX (+13,7%), WSS (+12,9%), SHS (+10,7%), SSI (+8,39%).

Xu hướng tăng giá vẫn mở rộng sang các nhóm ngành khác như khu công nghiệp, xây dựng, vật liệu xây dựng, thép, dầu khí và các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng.

Trong đó, nhóm cổ phiếu khu công nghiệp, cao su có mức tăng giá vượt trội so với chỉ số chung như DTD (+30,1%), SIP (+10,6%), CLX (+10,6%), VGC (+10%), GVR (+8,39%).

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có tính chất giữ nhịp thị trường và phục hồi tăng tốt trong những phiên cuối tuần như STB (+7,41%), SHB (+5,94%), OCB (+4,76%), BID (+3,57%).

Khối ngoại bán ròng 144,9 tỉ đồng trên HOSE trong tuần giao dịch từ 8-12/5, tập trung vào các mã CTG (-281,6 tỉ đồng), DPM (-75,1 tỉ đồng), VPB (-65,2 tỉ đồng). Ngược lại, họ mua ròng mạnh các mã SSI (195,4 tỉ đồng), HPG (144,9 tỉ đồng), VND (111,1 tỉ đồng), STB (104,8 tỉ đồng).

Hướng tới khu vực 1.100 - 1.150 điểm?

Theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thị trường tăng điểm bùng nổ mang lại nhiều tín hiệu tích cực, bao gồm cả việc VN-Index thoát khỏi kênh tích lũy để hình thành sóng tăng, đồng thời chỉ số này cũng đóng cửa ở 1.066,9 điểm và vượt lên trên đường MA20.

SHS nhận định, VN-Index đang trong giai đoạn cuối của quá trình tích lũy cạn kiệt và có thể phá vỡ mô hình tích lũy để tạo sóng tăng bất kỳ nào. Việc VN-Index bật tăng báo hiệu giai đoạn chuyển biến tích cực của thị trường đã hình thành.

Theo SHS, kịch bản phù hợp nhất là VN-Index sẽ hướng tới khu vực 1.100 - 1.150 điểm và tiếp tục tạo nền tảng tích lũy chờ đợi cơ hội bùng nổ tạo “uptrend”. Trường hợp thị trường thất bại trong việc hình thành “uptrend” mới, chỉ số sẽ quay lại dao động trong biên độ rộng 1.050 - 1.150 điểm.

Đồng quan điểm, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường có thể tiếp tục diễn biến sôi động trong ngắn hạn. VN-Index sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.060 – 1.065 điểm và nới rộng nhịp tăng trong thời gian tới để kiểm tra lại nguồn cung tại vùng cản 1.080 – 1.100 điểm.

CTCP Chứng khoán Vietcap (Vietcap) dự báo, trong phiên giao dịch tới (15/5), thị trường có thể tiếp tục xu hướng tăng điểm nhờ quán tính tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Theo đó, VN-Index có thể sẽ hướng lên kháng cự tiếp theo tại 1.072 điểm trước khi sẽ tăng chậm lại và/hoặc xuất hiện các phiên điều chỉnh mang tính chất củng cố sau đó.

Vietcap cho rằng, ngưỡng kháng cự mạnh của VN-Index đang nằm tại vùng 1.085 điểm, nơi hội tụ của kháng cự MA200 ngày, cũng là cận trên của kênh đi ngang trung hạn kéo dài từ sau Tết cho đến nay.

Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn hiện tại của VN-Index là đường MA5 tại 1.062 điểm và trung hạn là đường MA100 tại 1.053 điểm./.