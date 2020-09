Chọn ứng dụng chụp ảnh nào để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp?

Thông thường ứng dụng máy ảnh cơ bản trong điện thoại của bạn sẽ thiếu rất nhiều những chức năng, tác vụ nâng cao để tạo nên bức ảnh hoàn hảo. Sau đây là những ứng dụng chụp ảnh dễ dàng sử dụng và hiệu quả nhất dành cho smartphone của bạn.

1. Camera+ 2

Nền tảng: iOS | Giá: 3,99 USD

Camera + nổi tiếng là một trong những ứng dụng chụp ảnh tốt nhất cho người dùng iPhone. Xây dựng trên nền tảng đó, Camera +2 đã được ra mắt với một loạt tính năng chụp, sửa ảnh thô, kiểm soát độ sâu, điều chỉnh thủ công và lấy nét tiên tiến nhất.

Camera +2 nghiêng về khả năng chụp ảnh hơn là chỉnh sửa. Vì vậy nó là sự lựa chọn tốt cho ai không muốn sử dụng ứng dụng chụp ảnh thông thường, nhàm chán của iPhone.

2. Instagram

Nền tảng: iOS và Android | Giá: Miễn phí

Quả là một sự thiếu sót trong điện thoại của bạn nếu không sở hữu ứng dụng Instagram - ứng dụng cung cấp một loạt công cụ chỉnh sửa ảnh cũng như nhãn dán và hiệu ứng.

Người dùng chỉnh ảnh với thanh trượt để có độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa, độ ấm, vùng sáng/bóng ưng ý nhất. Một điểm trừ của Instagram là bạn không thể cắt ảnh một cách chính xác. Tuy nhiên, ứng dụng này được đánhg giá là dễ sử dụng.

3. Slow Shutter

Nền tảng: iOS | Giá: 1,99 USD

Slow Shutter là một phần mềm tuyệt vời khi chụp trong môi trường thiếu sáng. Phơi sáng là tính năng nổi trội nhất của ứng dụng này, giúp lấy được những đường nét tinh tế của sự vật hiện tượng kết hợp với ánh sáng của chúng tạo nên những bức ảnh đẹp lung linh không bị mờ hoặc bị dính hạt.

Chụp ảnh nhanh chóng, dễ dàng sử dụng cũng như xuất sang thư viện ảnh của điện thoại là những ưu điểm của Slow Shutter.



4. Lapse It

Nền tảng: iOS và Android | Giá: Miễn phí

Lapse It làm cho mọi thứ thực sự đơn giản, cho phép bạn chọn tốc độ chụp và điều chỉnh các cài đặt khác nhau bao gồm phơi sáng, ISO, lấy nét và cân bằng trắng. Quay video Time-lapse mới là chức năng được yêu thích nhất của Lapse It. Nó giúp ghi lại cảnh hoa nở, mây bay, bình minh,... hay bất kì cảnh nào khác được tua nhanh hơn. Điều đó mang lại cảm giác thật sự rất thú vị. Lapse It thực sự xứng đáng để có mặt trong smartphone của bạn.

5. NightCap Pro

Nền tảng: iOS | Giá: 2,99 USD

Từ lâu, cách chủ yếu để chụp ảnh thiên văn là thông qua máy ảnh in hoặc phim tiêu chuẩn, sau đó là kỹ thuật số với máy ảnh DSLR cũng như webcam. Tuy nhiên công nghệ luôn phát triển từng ngày. Hiện giờ, bạn chỉ cần sở hữu iPhone, iPad và cài đặt ứng dụng Nightcap là đã có những bức ảnh thiên văn tuyệt đẹp. Ứng dụng tuyệt vời này sẽ cho bạn cái nhìn rõ ràng về không gian vũ trụ hơn bao giờ hết.

Theo Digital Camera World