Chiêm ngưỡng các kiệt tác hội họa Hà Lan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngay từ sáng sớm, hàng dài người yêu nghệ thuật đã nô nức xếp hàng mua vé trước cửa Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Họ tới để thưởng thức kiệt tác của các danh họa tại sự kiện "Ánh sáng rực rỡ: Những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan".

Không chỉ có những người lớn tuổi mà hầu hết khách thưởng lãm hội họa là những người trẻ tuổi. Có gia đình còn dắt theo cả những em nhỏ đi xem tranh.

69 kiệt tác hội họa của 66 danh họa đã cho khách tham quan thấy được cuộc sống muôn màu của người dân Hà Lan thời kỳ Phục Hưng, từ khung cảnh xóm làng, đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, những lâu đài cổ kính, một góc phố nhỏ... cho đến buổi hòa nhạc gia đình, cha và con đi hái nho, những người phụ nữ nông thôn làm các công việc gia đình bình dị...

Điểm đặc biệt là một số kiệt tác nghệ thuật được trưng bày dưới dạng trình chiếu lên màn hình điện tử hoặc vải Rear Fabric, khiến cho tác phẩm trở nên "khổng lồ" gây ấn tượng cho người xem, chẳng hạn như đại cảnh hoành tráng của bức The Departure of a Dignitary from Middeburg, hay bức The cattle Ferry.

Các tác phẩm hội họa được trưng bày trong 2 phòng lớn tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Căn phòng thứ ba chứa thông tin của các họa sĩ Hà Lan có tác phẩm trưng bày. Hầu như ở góc nào trong các khán phòng cũng có những nhóm người chăm chú ngắm nhìn các bức tranh. Họ như đang hòa mình vào thế giới bình dị của Hà Lan ở thế kỷ 17.

Chị Hạnh, một nhân viên văn phòng chia sẻ với VietTimes rằng chị rất ấn tượng với các bức tranh được triển lãm, đặc biệt là những bức tranh tĩnh vật, được vẽ khéo léo như thật. Bạn Tùng Lâm, một khách tham quan nói rằng đây là một triển lãm nên có ở Hà Nội dành cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật, bởi vì không có nhiều dịp giới trẻ yêu hội họa được thưởng thức những tác phẩm của các danh họa nổi tiếng châu Âu, đặc biệt là Hà Lan là nơi sản sinh ra nhiều danh họa nổi tiếng.

Chiều Chủ nhật hàng tuần, tại khuôn viên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn diễn ra hoạt động hòa nhạc ngoài trời như một điểm đến hấp dẫn khách tham quan, không chỉ thưởng thức các tác phẩm hội họa tại Bảo tàng mà còn được hòa mình vào thế giới âm nhạc cùng các nghệ sĩ.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 11-6.