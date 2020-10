Chi gần nửa tỷ để trị rám má ai ngờ “tiền mất, tật mang”

Sẹo trắng loang lổ vì trị rám má

Trao đổi với PV VietTimes, BSCKII. Nguyễn Tiến Thành – Phó trưởng Khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương – cho biết: Bệnh nhân Nguyễn Thị T., 47 tuổi, đã bị rám má 7 năm. Ban đầu, chị T. chỉ xuất hiện một vài vết nám ở 2 gò má nhưng sau đó tự ý bôi thuốc và điều trị tại một số cơ sở thẩm mỹ không đủ trình độ chuyên môn, khiến tình trạng rám má ngày càng trầm trọng. Lâu dần, tổn thương rám má lan rộng làm cho má của chị T. bị sẹo trắng loang lổ.

Chị T. cho biết đã tiêu tốn khoảng 500 triệu đồng để điều trị rám má ở các cơ sở thẩm mỹ.

Cận cảnh vùng má bị tổn thương của bệnh nhân (Ảnh: BVCC) BSCKII. Nguyễn Tiến Thành – Phó trưởng Khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Ảnh: Minh Thúy) BSCKII. Nguyễn Tiến Thành khám bệnh cho bệnh nhân (Ảnh: BVCC)

BS. Thành cho hay, bệnh nhân vào viện trong tình trạng vô cùng căng thẳng, stress vì vùng má bị tổn thương. Stress là điều thường gặp ở những bệnh nhân điều trị rám má ở các cơ sở tư nhân nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Việc điều trị ở các cơ sở thẩm mỹ này không chỉ tốn nhiều thời gian, chi phí mà còn khiến không ít chị em mất niềm tin, ảnh hưởng tới tâm lý. Bệnh nhân tới Khoa Laser và săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương và coi đây là cơ hội cuối cùng để điều trị rám má cũng như phục hồi lại làn da của mình.

Nguyên nhân khiến bệnh nhân bị rám má lan rộng và xuất thiện thêm những tổn thương sẹo trắng có thể do trong quá trình điều trị tại một số cơ sở thẩm mỹ các bác sĩ hoặc nhân viên đã sử dụng năng lượng và công nghệ laser không phù hợp với làn da của người bệnh.

Làm thế nào để điều trị rám má?

Mỗi tháng, Khoa Laser và săn sóc da của Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân rám má đến điều trị với nhiều lứa tuổi khác nhau. Có bệnh nhân 25-30 tuổi, có cả bệnh nhân còn rất trẻ, chưa lập gia đình, nhiều nhất là những trường hợp sau khi sinh con, và rất nhiều bệnh nhân đã điều trị thất bại ở nơi khác,…

Theo BS. Thành, rám má là một hiện tượng tăng sắc tố da thường gặp và lành tính. Hiện tượng này đã được mô tả trong y văn từ thời cổ đại bằng tiếng Hy Lạp là “Melas” có nghĩa là đen xạm với biểu hiện là các sắc tố màu nâu, nâu đen hay xanh đen.

Vị trí rám má thường gặp là ở vùng hở như mặt, cổ, hai cẳng tay, có tính chất đối xứng. Bệnh xuất hiện ở cả hai giới nhưng thường gặp phụ nữ, đặc biệt phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Rám má có thể tồn tại hàng tháng, hàng năm, thậm chí cho đến khi mãn kinh và sau thời kỳ mãn kinh.

Liệu trình điều trị rám má cần kiên trì, thời gian điều trị kéo dài nhiều tháng. Có thể là 1 tháng cần tái khám 1-2 lần. Chính vì thời gian điều trị kéo dài nên một số người bệnh ở xa sẽ cần cố gằng và kiên trì trong quá trình điều trị.

Những trường hợp điều trị khó khăn nhất ở Khoa Laser và săn sóc da là những trường hợp từng điều trị ở nơi khác, khiến làn bị tổn thương nặng nề có sẹo, dát tăng hoặc giảm sắc tố, da xuất hiện hiện tượng “pháo hoa”.

Thực tế, khi da của bệnh nhân đã bị biến chứng vì những lần điều trị thất bại trước, thì việc điều trị sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Có trường hợp người bệnh phải điều trị nhiều liệu trình, kết hợp nhiều công nghệ thì làn da mới phục hồi được.

Để giúp người bệnh cải thiện tình trạng rám má, Khoa Laser và săn sóc da đã áp dụng nhiều công nghệ mới, cập nhật theo phác đồ điều trị của thế giới. Đối với mỗi mức độ lão hóa da, tình trạng rám má khác nhau, các bác sĩ sẽ hội chẩn và xây dựng phác đồ điều trị riêng biệt, phù hợp nhằm đảm bảo kết quả tối ưu nhất.

Thay vì chỉ sử dụng riêng lẻ như các phương pháp trẻ hóa da thông thường, tùy mức độ rám má, giãn mạch, nếp nhăn, chảy xệ làn da… các bác sĩ sẽ áp dụng đồng thời nhiều công nghệ trẻ hóa trong một liệu trình, gồm: Hifu, Laser Yag, Vbeam, Er YAG, Mesotherapy,… tác động đa tầng của da, giúp trẻ hóa toàn diện. Với việc kết hợp sức mạnh tổng hợp của các công nghệ, tác động tới tất cả các tầng da nên việc điều trị có thể giải quyết nhiều vấn đề lão hóa, rám má khác nhau, trẻ hóa toàn diện từ tầng sâu lên tới bề mặt da.

BS. Thành cho hay: Điều trị rám má bằng kỹ thuật laser rất an toàn vì kỹ thuật này chỉ tập trung điều trị tại chỗ. Công nghệ an toàn, phương pháp rất tốt nhưng quan trọng vẫn là người thực hiện. Do đó, các bác sĩ tại Khoa Laser và săn sóc da đã được đào tạo bài bản để áp dụng công nghệ hiện đại chữa trị cho bệnh nhân đạt hiệu quả cao nhất.