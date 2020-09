Kỳ 3:

Châu Á – Thái Bình Dương: Nguy cơ xung đột cục bộ gia tăng song ít khả năng nổ ra chiến tranh

LTS: Cấu trúc an ninh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương chịu tác động do cọ xát chiến lược của các nước lớn. Điều này khiến cho nguy cơ xung đột cục bộ gia tăng, song ít khả năng nổ ra chiến tranh; Thiếu tướng, TS Đỗ Lê Chi đã nhận định như vậy trong cuốn sách “Việt Nam trước tác động của cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương” được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản.