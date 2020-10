Chatbot 1022 Đà Nẵng vào chung kết Go Smart Award 2020

Chatbot dịch vụ công (hay còn gọi là Chatbot 1022) được Sở TT&TT TP. Đà Nẵng đưa vào sử dụng từ năm 2018, nhằm cung cấp giải đáp tự động thông tin về thủ tục hành chính, thông tin kinh tế - xã hội tại TP. Đà Nẵng.

Ứng dụng có thể giải đáp tự động cho hơn 1.000 bộ thủ tục hành chính của TP. Đà Nẵng và nhiều thông tin liên quan đến dịch vụ công của TP, với trung bình hơn 500 lượt tương tác, trao đổi mỗi ngày. Đặc biệt, với khả năng ứng dụng linh hoạt trên nhiều nền tảng, người dùng có thể truy cập chatbot qua nhiều kênh như Facebook Messenger, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến TP. Đà Nẵng, Cổng thông tin dịch vụ công Đà Nẵng…

Đối với giải thưởng Go Smart Award 2020, Ban tổ chức bình chọn ra 12 sản phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Trong đó, Chatbot 1022 của Sở TT&TT TP. Đà Nẵng trở thành sản phẩm duy nhất của Việt Nam cùng với 11 sản phẩm đến từ các TP, tổ chức quốc tế các nước Đài Loan, Úc, Trung Quốc,… được Ban Tổ chức lựa chọn là một trong các sản phẩm đạt giải trong vòng chung kết năm 2020.

Go Smart là tên viết tắt của Tổ chức toàn cầu của các TP thông (Global Organization of Smart Cities). Go Smart được thành lập từ năm 2019, với 193 thành viên bao gồm các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức học thuật và cá nhân đến từ 36 TP của 19 quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật, Đài Loan, Singapore, Úc, Ấn Độ… cùng với các đối tác chiến lược như: Wego, Citynet, Smart City Cluster, Uta…

Go Smart có vai trò là mạng lưới quốc tế giúp kết nối và tạo điều kiện giao tiếp giữa chính quyền, tổ chức và doanh nghiệp, thúc đẩy sự hợp tác giữa các TP thông minh thông qua việc chia sẻ các giải pháp, ứng dụng, sản phẩm đã được thử nghiệm giữa các TP.

Từ năm 2019, để tuyên dương thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy chia sẻ, trao đổi các dự án thử nghiệm giữa cơ quan chính quyền các TP, tổ chức, doanh nghiệp, Go Smart tổ chức trao giải thưởng Go Smart Award nhằm tôn vinh và khuyến khích sự chia sẻ một cách tích cực về việc đổi mới đô thị giữa các TP và tạo cơ hội cho các bên giới thiệu các giải pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.