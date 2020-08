CEO Twitter: 'Tôi không dùng gì của Facebook'

CEO Twitter Jack Dorsey cho biết bản thân không sử dụng các sản phẩm của Facebook và có "cách tiếp cận khác" so với CEO Mark Zuckerberg.

Chia sẻ tại chương trình "The Boardroom: Out of Office", CEO 43 tuổi cũng cho hay ông từng có nhiều quyết định chống lại Facebook.

Khi người tổ chức chương trình Rick Kleiman đề cập đến 3 mạng xã hội yêu thích là Instagram, Snapchat và Twitter, Dorsey tỏ ý kiến ngược lại.

"Tôi không sử dụng Instargram. Tôi thích những gì Snapchat đang đổi mới. Ứng dụng này là hiện tượng...Thực ra, tôi không sử dụng sản phẩm nào của Facebook", ông nói.

CEO Twitter cho biết ông không sử dụng sản phẩm của Facebook. Ảnh: Getty.

Thực tế, Twitter và Facebook ngày càng khác biệt hơn trong nhiều năm qua. Sản phẩm của Dorsey cấm tất cả quảng cáo chính trị, chặt chẽ hơn trong kiểm duyệt nội dung vi phạm chính sách đối với những nội dung Tổng thống Donald Trump tải lên.

Tháng 10/2019, tại hội nghị Twitter News ở New York, Dorsey lên tiếng chỉ trích Facebook. Cụ thể, ông cho rằng những nhận định của Zuckerberg về quyền tự do ngôn luận và thả lỏng tin chính trị trả tiền của Facebook là sai.

Về phần mình, Mark cũng tuyên bố: "Twitter không thể là mạng xã hội tốt như chúng tôi". Theo News Week, tháng 12/2019, Dorsey bỏ theo dõi Mark trên Twitter. Tài khoản của ông chủ Facebook trên mạng xã hội đối thủ cũng chỉ có 12 bài đăng kể từ năm 2009.

Cuối 2019, trong khi Facebook chịu nhiều cáo buộc vì không kiểm duyệt quảng cáo chính trị, Twitter lại ban hành chính sách cấm tất cả quảng cáo dạng này. "Thông điệp chính trị nào xứng đáng sẽ được người dân tiếp cận chứ không cần trả phí", thông báo của Twitter viết.

Theo Business Insider, việc Dorsey không sử dụng Instargram có thể xuất phát từ nguyên nhân khác, liên quan đến Kevin Systrom, nhà sáng lập mạng xã hội hình ảnh này.

Dorsey và Systrom gặp nhau khi làm việc tại website âm thanh Odeo. Cả hai là bạn thân thiết nhiều năm, kể cả khi Systrom cho ra mắt Instargram. CEO Twitter cũng từng đầu tư vào mạng xã hội này.

Tuy nhiên, mối quan hệ trên dần xấu đi sau khi Dorsey phát hiện Instargram bị bán cho Facebook mà không được Systrom bàn bạc.

Tháng 4/2012, Dorsey ngừng đăng bài trên Instargram trong cùng ngày mạng xã hội này được Facebook thông báo mua lại.

Theo Zing