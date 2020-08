Cấu hình máy tính để chơi tựa game 2 triệu GB của Microsoft

Với lượng dữ liệu lên đến 2 triệu GB, Microsoft Flight Simulator 2020 là tựa game có dung lượng "nặng" nhất trong lịch sử nhân loại. Để so sánh, tựa game lái máy bay này nặng gấp 11.428 lần so với Call of Duty: Modern Warfare, vốn cũng là game nổi tiếng về đồ họa "khủng".

Tuy nhiên, lượng dữ liệu trên sẽ được tải xuống dần trong quá trình chơi thông qua công nghệ đám mây Azure. Theo Microsoft, cấu hình yêu cầu tối thiểu để trải nghiệm tựa game này cũng chỉ ở mức vừa phải.

Các mức cấu hình để chơi Microsoft Flight Simulator. Ảnh: Game Debate.

Người dùng chỉ cần dàn máy cấu hình tối thiểu gồm CPU AMD Ryzen 3 1200 hoặc Intel Core i5-4460, GPU AMD Radeon RX 570 hoặc Nvidia GTX 700 (VRAM 2 GB), RAM 8 GB, ổ cứng 150 GB để chơi. Ngoài ra, cần có Internet tốc độ 5 Mbps trở lên. Game cũng có tùy chọn không cần kết nối Internet nhưng không được khuyên dùng.

Với cấu hình này, phần lớn PC có card rời được sản xuất trong vài năm gần đây đều đủ sức để "chiến" game.

Cấu hình cần thiết để đạt cài đặt đồ họa cao nhất của tựa game này gồm CPU Ryzen 7 Pro 2700X hoặc Intel i7-9800X, RAM 32 GB, GPU Radeon VII hoặc Nvidia RTX 2080, dung lượng ổ cứng trống 150 GB, tốc độ mạng 50 Mbps trở lên.

Để xác định xem máy tính có đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu hay không, người dùng có thể sử dụng công cụ DirectX (Dxdiag.exe). Để khởi động, nhập "dxdiag" vào ô tìm kiếm tại biểu tượng Microsoft góc trái bên dưới màn hình. Nhập mật khẩu hoặc thực hiện xác nhận theo yêu cầu nếu có.

Để tăng chất lượng trải nghiệm game, những vật dụng phụ kiện như joystick là thứ không thể thiếu. Ảnh: NCI.

Tại đây, các thông số bộ vi xử lý, bộ nhớ, tổng dung lượng bộ nhớ ước tính của card màn hình sẽ hiện ra. Người dùng đối chiếu với thông số yêu cầu nêu trên để xem thiết bị của mình có phù hợp chơi hay không.

Microsoft Flight Simulator 2020 có mục tiêu giải trí chính là việc lái máy bay, do đó người chơi nên tậu thêm cho mình những thiết bị ngoại vi để nâng cao trải nghiệm như cần lái, tay cầm hoặc Xbox.

Theo Zing