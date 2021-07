Cập nhật tin Covid tối 13/7: Việt Nam ghi nhận hơn 2.300 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Tin Covid hôm nay 13/7 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Tối nay, cả nước có 852 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM tiếp tục "nóng" với 546 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 13h đến 18h ngày 13/7, cả nước có 852 ca mắc mới (BN33649-34500) gồm 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 849 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (546), Bình Dương (186), Long An (49), Đồng Tháp (19), Phú Yên (15), Hưng Yên (8 ), Hà Nội (6), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Bắc Giang (1); trong đó 759 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mắc mới gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thanh Hóa (1) và 2.296 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể tại TP. Hồ Chí Minh (1797), Bình Dương (186), Long An (130), Đồng Tháp (31), Bà Rịa - Vũng Tàu (27), Phú Yên (26), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Bến Tre (11), Hà Nội (8 ), Hưng Yên (8 ), Tây Ninh (5), Cần Thơ (5), An Giang (4), Đà Nẵng (4), Trà Vinh (3), Kiên Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Lào Cai 1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 2.095 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 13/7, Việt Nam có tổng cộng 32.555 ca ghi nhận trong nước và 1.945 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.985 ca, trong đó có 6.779 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình.

8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Tây Ninh

3 CA BỆNH (BN33708-BN33709, BN33714) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 20/6, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

14 CA BỆNH (BN33649-BN33653, BN33657-BN33661, BN33673, BN33675, BN33702, BN33715-BN33716) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh

3 CA BỆNH (BN33654-BN25656) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

TP. Cần Thơ

5 CA BỆNH (BN33662-BN33663, BN33667-BN33668, BN33671) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến chợ Tân An. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hà Nội

6 CA BỆNH (BN33664-BN33666, BN33669-BN33670, BN33672) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

8 CA BỆNH (BN33674, BN33676-BN33677, BN33679, BN33682, BN33685-BN33686, BN33689) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đồng Tháp

19 CA BỆNH (BN33678, BN33680-BN33681, BN33683-BN33684, BN33687-BN33688, BN33690-BN33701) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Đà Nẵng

4 CA BỆNH (BN33703-BN33706) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

1 CA BỆNH (BN33707) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN24824 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang

4 CA BỆNH (BN33710-BN33713) ghi nhận tại tỉnh An Giang: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang

3 CA BỆNH (BN33717-BN33719) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Long An

49 CA BỆNH (BN33720-BN33768) ghi nhận tại tỉnh Long An: 23 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 26 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

186 CA BỆNH (BN33769-BN33954) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 111 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 20 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 55 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

TP. Hồ Chí Minh

546 CA BỆNH (BN33955-BN34500) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 514 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 32 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 4.117.627 xét nghiệm cho 10.338.948 lượt người. - Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 307 + Lần 2: 114 + Lần 3: 81 - Tổng số ca tử vong trong ngày: 5 ca. - Ngày 13/7 có thêm 222 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.553 ca. - Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: + Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người. + Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 280.367 người.

---

Hà Nội: Thêm 1 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở huyện Quốc Oai

Hôm nay, ngày 13/7, huyện Quốc Oai đã phát hiện thêm một ca F0 liên quan tới chùm ca bệnh tại tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, nâng tổng số ca F0 trên địa bàn huyện Quốc Oai lên 10 trường hợp.

Bệnh nhân tên là N.T.N., 63 tuổi, sống ở tổ dân phố Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Đây là F1 của F0 N.T.Y đã ở trong khu cách ly, khoanh vùng trước đó.

Như vậy, từ ngày 11/7 đến nay, huyện Quốc Oai đã ghi nhận 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 8 người trong cùng gia đình và 2 trường hợp liên quan khác. Huyện Quốc Oai đã rà soát được 101 trường hợp F1 (trong đó 96 trường hợp trên địa bàn huyện, 5 trường hợp nơi khác); 692 trường hợp F2.

Hiện nay, huyện vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết F1, F2, F3 và các trường hợp liên quan. Huyện cũng đã ra quyết định cách ly 65 hộ dân với 279 nhân khẩu, thành lập 3 chốt kiểm dịch.

---

Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 tử vong, trong đó có 3 người ở TP. HCM

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 cho biết: Chiều nay, ngày 13/7, Việt Nam đã có 5 ca tử vong do COVID-19

CA TỬ VONG 126:

BN17488, nữ 38 tuổi, địa chỉ huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Tiền sử: Suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả dương tính: 29/6.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi.

Ngày giờ tử vong: 16 giờ ngày 5/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ.

CA TỬ VONG 127: BN14625, nam 39 tuổi, địa chỉ: Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tiền sử: Lao phổi đã điều trị 2 lần.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả dương tính: 21/6.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh.

Ngày giờ tử vong: 7 giờ 50 phút ngày 6/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp, di chứng lao phổi.

CA TỬ VONG 128: BN13298, nam 61 tuổi, địa chỉ: Quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Tiền sử: Tăng huyết áp 10 năm nay.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 20/6.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Ngày tử vong: 0 giờ 40 phút ngày 6/7.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, tổn thương thận cấp trên bệnh nhân tăng huyết áp.

CA TỬ VONG 129: BN18753, nữ 48 tuổi, địa chỉ: huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Tiền sử: Tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: 2/7.

Cơ sở điều trị: Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Ngày tử vong: 7/7.

Chẩn đoán tử vong: COVID-19, đột tử nghi do nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì, có rối loạn men gan, lipid máu.

CA TỬ VONG 130: BN12451, nam, 55 tuổi, địa chỉ: Lục Ngạn, Bắc Giang

Tiền sử: Xơ gan do rượu.

Ngày xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả dương tính: Ngày 15/6.

Cơ sở điều trị: BV huyện Tân Yên.

Ngày 23/6, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngày 3/7, bệnh nhân được chuyển đến BV Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Ngày giờ tử vong: 8 giờ 08 phút ngày 11/7.

Chẩn đoán tử vong: Sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, tràn khí màng phổi, tràn khí trung thất, viêm mô tế bào cẳng chân phải trên bệnh nhân xơ gan.

---

Trưa nay, cả nước có 982 ca mắc trong nước, TP. HCM tiếp tục tăng "nóng" với 886 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 13h ngày 13/7, cả nước có 983 ca mắc mới (BN32666-33648) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa và 982 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (886), Long An (29), Bà Rịa – Vũng Tàu (27), Đồng Tháp (12), Bến Tre (11), Phú Yên (4), Quảng Ngãi (2), Bình Thuận (2), Bắc Ninh (2), Nam Định (1), Nghệ An (1), Bắc Giang (1), Hà Nội (1), Lào Cai (1), Bình Phước (1), Thanh Hóa (1); trong đó 920 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 13h ngày 13/7, Việt Nam có tổng cộng 31.706 ca ghi nhận trong nước và 1.942 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 30.136 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình.

10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Thanh Hóa

1 CA BỆNH (BN32722) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 30/6, từ Thái Lan nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Nội bài trên chuyến bay BL 6802 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Long An

29 CA BỆNH (BN32666-BN32673, BN32743-BN32763) ghi nhận tại tỉnh Long An: 21 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

886 CA BỆNH (BN32674-BN32680, BN32770-BN33648) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 834 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 52 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre

11 CA BỆNH (BN32681-BN32691) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 8 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre.

Bà Rịa - Vũng Tàu

27 CA BỆNH (BN32692-BN32718) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 25 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 2 ca liên quan đến BN24814. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bắc Giang

1 CA BỆNH (BN32719) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; là F1 của BN25520 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hà Nội

1 CA BỆNH (BN32720) ghi nhận tại TP. Hà Nội: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, liên quan đến BN30500. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Thanh Hóa

1 CA BỆNH (BN32721) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nam, 16 tuổi, địa chỉ tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; là F1 của BN 26025, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi tỉnh Thanh Hóa.

Nam Định

1 CA BỆNH (BN32723) ghi nhận tại tỉnh Nam Định: nữ, 17 tuổi, địa chỉ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Nghệ An

1 CA BỆNH (BN32724) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nữ, 39 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

2 CA BỆNH (BN32725-BN32726) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12-13/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Đồng Tháp

12 CA BỆNH (BN32727-BN32738) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 6 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh viện phổi Đồng Tháp, Bệnh viện dã chiến Sa Đéc và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp.

Quảng Ngãi

2 CA BỆNH (BN32739-BN32740) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp F1 của BN31630 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai

1 CA BỆNH (BN32741) ghi nhận tại tỉnh Lào Cai: nam, 44 tuổi, địa chỉ tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước

1 CA BỆNH (BN32742) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; là F1 của BN29324, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Phú Yên

4 CA BỆNH (BN32764-BN32767) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: 3 ca là các trường hợp trong khu Cách ly, khu phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tế. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An, Bệnh viện dã chiến Đông Hòa và Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên.

TP. Hồ Chí Minh

2 CA BỆNH (BN32768-BN32769) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: là các trường hợp liên quan đến TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.036.561 xét nghiệm cho 10.031.048 lượt người. - Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 339 + Lần 2: 130 + Lần 3: 70 - Tổng số ca tử vong: 125 ca. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.331 ca. - Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: + Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người. + Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 280.367 người.

---

Hà Nội: Ca dương tính mới với SARS-CoV-2 sống ở phố Trần Cung khiến 3 toà nhà bị phong toả

Sáng nay, ngày 13/7, Trung tâm y tế (TTYT) quận Bắc Từ Liêm đã báo cáo nhanh về trường hợp F0 Đ.Q.T., 29 tuổi, sống ở phố Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Bệnh nhân T. là nhân viên quảng cáo của Công ty Niềm tin Việt (phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hiện, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Kết quả điều tra cho thấy, bệnh nhân cùng làm việc tại tòa nhà 189 Bà Triệu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (Ngày 12/7 có 5 F0 làm việc tại tầng 1 tòa nhà). Anh T. làm mảng trang trí quảng cáo trên tầng 2.

Sáng 12/7, sau khi nhận được thông tin các trường hợp dương tính, bệnh nhân T. đến Phòng khám Đa khoa quốc tế Thu Cúc làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 cho kết quả dương tính. Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc đã chuyển trường hợp nghi ngờ đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang làm xét nghiệm khẳng định.

Đến 22h30 phút ngày 12/7, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thông báo kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân Đ.Q.T. dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra, TTYT quận Bắc Từ Liêm xác định có 6 trường hợp F1 tiếp xúc gần (3 người sống cùng nhà (mẹ của bệnh nhân ngày 11/7 đã về quê tại tỉnh Hà Nam), 1 trường hợp là chủ nhà và 2 đồng nghiệp làm cùng (2 đồng nghiệp chưa khai thác được). 20 trường hợp liên quan là người sống trong khu vực phong tỏa; 13 trường hợp F2.

Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân F0, TTYT quận đã báo cáo Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch quận và phối hợp với UBND phường Cổ Nhuế 1 triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đội đáp ứng nhanh TTYT quận phối hợp với Ban chỉ đạo phường Cổ Nhuế 1 khoanh vùng, điều tra, giám sát khử khuẩn 3 tòa nhà xung quanh, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm F1 và các trường hợp liên quan. Phường Cổ Nhuế 1 đã ra 1 quyết định cách ly cho 11 trường hợp F2 và 1 quyết định cách ly cho 3 trường hợp F1.

Hiện, phường đã phong tỏa 3 tòa nhà xung quanh, hướng dẫn các hộ gia đình trong khu phong tỏa thực hiện đúng quy định về cách ly và phòng chống dịch. Đồng thời, địa phương đã liên hệ tới khu cách ly tập trung Tứ Hiệp, Hoàng Mai chuyển các trường hợp F1. TTYT quận đã thông báo cho các quận có trường hợp F1 liên quan, tiếp tục điều tra F2 để ra các quyết định các ly theo đúng quy định.

Ngoài ra, TTYT quận đã báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội các trường hợp F1, F2 không thuộc địa bàn thành phố để thông báo đến các địa phương có liên quan kịp thời cách ly phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

---

Sáng nay, Việt Nam có 466 ca mắc COVID-10 mới, TP, HCM đứng đầu với 365 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h ngày 12/7 đến 6h ngày 13/7, Việt Nam có 466 ca mắc mới (BN32200-32665) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 465 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (365), Long An (52), Vĩnh Long (23), Đồng Nai (12), Phú Yên (7), Tây Ninh (5), Hà Nội (1); trong đó 416 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 13/7: Việt Nam có tổng cộng 30.724 ca ghi nhận trong nước và 1.941 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 29.154 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hoà Bình.

9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Tây Ninh

1 CA BỆNH (BN32213) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 9/7, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

7 CA BỆNH (BN32200-BN32206) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

TP. Hà Nội

1 CA BỆNH (BN32207) ghi nhận tại TP. Hà Nội: nữ, 63 tuổi, địa chỉ tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội; là trường hợp F1 trong khu vực phong toả. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh

5 CA BỆNH (BN32208-BN32212) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

12 CA BỆNH (BN32214-BN32225) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 9 ca liên quan đến ổ dịch Long Tân, Nhơn Trạch; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long

23 CA BỆNH (BN32226-BN32248) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 11 ca là các trường hợp F1; 12 ca liên quan đến Công ty tại uyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Long An

52 CA BỆNH (BN32249-BN32300) ghi nhận tại tỉnh Long An: 22 ca là các trường hợp F1; 13 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 17 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

365 CA BỆNH (BN32391-BN32665) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 336 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 29 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Trong ngày 12/7, Việt Nam ghi nhận 2.383 ca mắc mới

Gồm: 16 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định (6), Tây Ninh (5), Vĩnh Long (2), An Giang (1), Hải Phòng (1), Hòa Bình (1) và2.367 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1764), Bình Dương (128), Tiền Giang (118), Đồng Nai (82), Khánh Hoà (58), Đồng Tháp (40), Phú Yên (30), Hà Nội (29), Vĩnh Long (26), Đà Nẵng (14), An Giang (11), Bình Phước (8 ), Trà Vinh (8 ), Hậu Giang (8 ), Bắc Giang (7), Hưng Yên (7), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (5), Bắc Ninh (4), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Huế (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (1), Đắk Nông (1); trong đó 2.096 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

---

Tính đến 19h ngày 12/7, Việt Nam có tổng cộng 30.259 ca ghi nhận trong nước và 1.940 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 28.689 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh.

9 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông, Quảng Nam, Nam Định.