Cập nhật tin Covid hôm nay 11/7: Thêm 4 ca tử vong

Tin Covid-19 hôm nay 11/7 mới nhất

Liên tục cập nhật thêm...

---

Thêm 4 ca tử vong vì COVID-19

Chiều nay, ngày 11/7, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam vừa có 4 ca tử vong do COVID-19.

CA TỬ VONG 113: BN13099, nam 79 tuổi, sống ở quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi đã hoàn thành điều trị, đái tháo đường type 2.

Ngày 20/6, bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, được điều trị ở Bệnh viện huyện Củ Chi. Ngày 23/6 bệnh nhân ho khan kèm nặng ngực và được chuyển Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP. HCM. Chẩn đoán vào viện: Viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.

Ngày 4/7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, tổn thương đa cơ quan trên bệnh nhân cao tuổi, di chứng lao phổi, đái tháo đường type 2.

CA TỬ VONG 114: BN12967, nữ 61 tuổi, sống ở quận 1, TP. Hồ Chí Minh, không mắc bệnh lý nền.

Ngày 18/6, bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2. Bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với chẩn đoán viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Ngày 5/7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm trùng, nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp killip 3.

CA TỬ VONG 115: BN19943, 61tuổi, nữ, sống ở TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, suy thận mạn, điều trị ở Bệnh viện Sa đéc, Đồng Tháp.

Ngày 5/7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn, bệnh tim thiếu máu cục bộ.

CA TỬ VONG 116: BN20043, 65 tuổi, nam, sống ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Bệnh nhân có tiền sử loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc, điều trị ở Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp.

Ngày 6/7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.

---

9 người từ TP. HCM về Hà Nội dương tính với virus SARS-CoV-2

Chiều nay, ngày 11/7, CDC Hà Nội đã phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính mới về từ TP.HCM.

Cụ thể: 5 trường hợp trên chuyến bay QH244 ngày 4/7 từ TP. HCM về Hà Nội khoảng 13h30 (ngồi ghế từ 19C đến 19F), sống ở số 89, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.

5 bệnh nhân gồm: P.Q.D., sinh năm 1964; T.N.T., sinh năm 1984; L.T.H., sinh năm 1968; T.S., sinh năm 1963; L.H.S., sinh năm 1991.

4 trường hợp sống ở thôn Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai là các thành viên cùng gia đình sinh sống tại phường 2, quận 10, từ TP. HCM về Hà Nội trên chuyến bay VN266 ngày 2/7.

4 bệnh nhân gồm: T.Đ.T., nam, sinh năm 1985; Đ.T.P.T., nữ, sinh năm 1989; T.Đ.A., nam, sinh năm 2015 và T.T.A.,nữ, sinh năm 2013.

---

Trưa nay, Việt Nam có 633 ca mắc COVID-19, TP. HCM tiếp tục lập kỷ lục với 600 ca

Bộ Y tế chi biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 11/7, cả nước có 633 ca mắc mới (BN28471-29103) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 632 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (600), Bắc Giang (9), Hà Nội (6), Hưng Yên (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Ninh Thuận (2), Hà Tĩnh (2), Bình Thuận (2), Bình Định (1), Đắk Nông (1), Lâm Đồng (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (1); trong đó 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 11/7: Việt Nam có tổng cộng 27.185 ca ghi nhận trong nước và 1.918 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 25.615 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Đắk Nông.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 3.900.453 xét nghiệm cho 9.296.175 lượt người.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 339

+ Lần 2: 130

+ Lần 3: 70

- Số ca tử vong: 112 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 9.204 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Hồ Chí Minh

600 CA BỆNH (BN28504-BN29103) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 450 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 150 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

1 CA BỆNH (BN28501) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 56 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Hà Lan. Ngày 19/6, từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ninh Thuận

2 CA BỆNH (BN28471-BN28472) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: 1 ca là F1 của BN19313; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bình Định

1 CA BỆNH (BN28473) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: nam, 36 tuổi, địa chỉ tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; có tiền sử đi về từ tỉnh Phú Yên, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Nông

1 CA BỆNH (BN28474) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hà Nội

6 CA BỆNH (BN28475-BN28478, BN28480, BN28503) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp trong khu vực đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Lâm Đồng

1 CA BỆNH (BN28479) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; liên quan đến BN23668, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh

2 CA BỆNH (BN28481-BN28482) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 11/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Bắc Giang

9 CA BỆNH (BN28483-BN28490, BN28494) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 trong khu vực cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

3 CA BỆNH (BN28491-BN28493) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca là F1 của BN15135. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

TP. Hải Phòng

1 CA BỆNH (BN28494) ghi nhận tại TP. Hải Phòng: nam, 81 tuổi, địa chỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng; là F1 của BN14452, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở An Đồng.

Bình Thuận

2 CA BỆNH (BN28496-BN28497) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: 1 ca là F1 của BN24318; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu

3 CA BỆNH (BN28498-BN28500) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: là các trường hợp F1, đã được cách ly tập trung từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thanh Hóa

1 CA BỆNH (BN28502) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 12 tuổi, địa chỉ tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi Thanh Hóa.

---

Hà Nội: Nữ công nhân ở Công ty SEI, KCN Thăng Long dương tính với SARS-CoV-2

Sáng nay, ngày 11/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết: Thành phố đã ghi nhận 1 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Đây là ca bệnh tại ổ dịch Công ty SEI, Khu công nghiệp Thăng Long thuộc chùm ca bệnh liên quan đến tỉnh Bắc Giang.

Với việc ghi nhận thêm 1 ca bệnh sáng nay, ổ dịch này đã có tổng số 22 ca mắc, trong đó có 20 ca thuộc huyện Đông Anh, 1 ca tại Bắc Từ Liêm và 1 ca thuộc chuyện Mê Linh.

Bệnh nhân ghi nhận vào sáng nay là nữ, sinh năm 1998, là công nhân phân xưởng UV Laser – nhà máy F5 của Công ty SEI.

Từ ngày 5/7, bệnh nhân được cách ly làm việc tại công ty sau khi đơn vị này có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến sáng ngày 10/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38 độ C, ho, được TTYT huyện Đông Anh lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội có tổng cộng 293 ca dương tính với SARS-CoV-2 (258 ca thuộc các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, 35 ca mắc mới từ ngày 5/7 đến nay). Cụ thể 35 ca bệnh mới ghi nhận thuộc 3 chùm ca bệnh: tại Công ty SEI liên quan đến Bắc Giang (22), An Mỹ, Mỹ Đức (9), TP. Hồ Chí Minh (4).

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội tại công văn về việc tăng cường giám sát người về từ vùng dịch, số liệu cập nhật đến sáng nay, đã có 6.365 trường hợp từ TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội được thống kê tại 30 quận, huyện, thị xã. Hiện đã có 5.601 trường hợp được lấy mẫu và gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xét nghiệm. 3.985/5.601 mẫu có kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng 11/7: Cả nước có 607 ca mắc COVID-19 mới, riêng HCM có 443 ca

Theo BYT, Tính từ 19h ngày 10/7 đến 6h ngày 11/7, cả nước có 607 ca mắc mới (BN27864-28470) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 606 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (443), Tiền Giang (46), Vĩnh Long (43), Bình Dương (39), Hậu Giang (9), Bến Tre (7), An Giang (7), Phú Yên (4), Bắc Ninh (3), Bình Phước (2), Cà Mau (1), Quảng Nam (1), Bạc Liêu (1); trong đó 434 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 11/7, Việt Nam có tổng cộng 26.553 ca ghi nhận trong nước và 1.917 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 24.983 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 3.900.453 xét nghiệm cho 9.296.175 lượt người.

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 339

+ Lần 2: 130

+ Lần 3: 70

- Số ca tử vong: 112 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 9.204 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

An Giang

1 CA BỆNH (BN27908) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Ngày 5/7, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Vĩnh Long

43 CA BỆNH (BN27864-BN27879, BN28444-BN28470) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 36 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hậu Giang

9 CA BỆNH (BN27880-BN27888) ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 4 ca là các trường hợp có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 5 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Cà Mau

1 CA BỆNH (BN27889) ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: nam, 3 tuổi, địa chỉ tại TP. Cà Mau; là F1 của BN23748, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Bình Phước

2 CA BỆNH (BN27890-BN27891) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 1 ca là F1 của BN18400, đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 9-10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang

7 CA BỆNH (BN27892-BN27894, BN27905-BN27907, BN27909) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 5 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Đồng Tháp; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 09-10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

3 CA BỆNH (BN27895-BN27896, BN27898) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre

7 CA BỆNH (BN27897, BN27899-BN27904) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 5 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam

1 CA BỆNH (BN27910) ghi nhận tại tỉnh Quảng Nam: nam, 49 tuổi, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; có tiền sử đi về từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Bạc Liêu

1 CA BỆNH (BN27911) ghi nhận tại tỉnh Bạc Liêu: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang

46 CA BỆNH (BN27912-BN17957) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là các trường hợp liên quan đến Công ty tại Thị xã Gò Công. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

39 CA BỆNH (BN27958-BN27996) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 35 ca là các trường hợp F1 trong khu vực đã được phong tỏa; 4 ca liên quan đến chợ Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

443 CA BỆNH (BN27997-BN28439) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, 285 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa, 158 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

4 CA BỆNH (BN28440-BN28443) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An và Bệnh viện Dã chiến Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 274.498, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 3.174

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 66.982

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 204.342

Thông tin tiêm chủng:

Có thêm 30.269 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 10/7.

Tính đến 16 giờ ngày 10/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 4.040.783 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 271.409 người.

---

Trong ngày 10/7, Việt Nam ghi nhận 1.853 ca mắc mới

Gồm: 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (2), Trà Vinh (2), Kiên Giang (2), Hà Nội (1) và 1.844 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1320), Bình Dương (140), Tiền Giang (75), Đồng Tháp (58), Đồng Nai (37), Phú Yên (33), Long An (33), Khánh Hoà (28), Vĩnh Long (26), Quảng Ngãi (14), Bà Rịa - Vũng Tàu (12), An Giang (10), Bình Phước (8 ), Hà Nội (7), Sóc Trăng (7), Hưng Yên (7), Tây Ninh (4), Bắc Giang (4), Thanh Hoá (3), Bến Tre (2), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Ninh (2), Bình Định (2), Thái Bình (2), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (1), Kiên Giang (1), Hà Tĩnh (1), Hà Nam (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 1.495 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h ngày 10/7: Việt Nam có tổng cộng 25.947 ca ghi nhận trong nước và 1.916 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 24.377 ca, trong đó có 6.430 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

---

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới

Gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

10 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 3.900.453 xét nghiệm cho 9.296.175 lượt người.