Cập nhật tin Covid-19 tối15/7: Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới trong ngày, TP.HCM gần 2.700 ca

Tin Covid-19 hôm nay 15/7 mới nhất

Đang cập nhật thêm...

---

Trong ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới, riêng TP.HCM đã 2.691 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 19h30 ngày 15/7, cả nước có 1.922 ca mắc mới, TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung 689 ca đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly (BN38240-40850), 33 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (19), HCM (10), Hà Nội (2), Quảng Nam (1), Bình Định (1) và 1.889 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.399), Bình Dương (122), Đồng Tháp (63), Đồng Nai (60), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Phú Yên (30), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Hưng Yên (12), Cần Thơ (11), Ninh Thuận (10), Hà Nội (7), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Khánh Hòa (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bắc Giang (1); trong đó 1.685 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Vào chiều ngày 15/7/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 689 ca bệnh (BN40152-BN40840) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

Như vậy, trong ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới gồm 37 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (19), TP. Hồ Chí Minh (10), An Giang (2), Hà Nội (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1) và 3.379 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2691), Đồng Nai (132), Bình Dương (122), Đồng Tháp (99), Phú Yên (48), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Khánh Hòa (22), Hưng Yên (22), Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (17), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Cần Thơ (11), An Giang (8 ), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Đắk Nông (1), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bắc Giang (1); trong đó 3.099 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 19h30 ngày 15/7: Việt Nam có tổng cộng 38.858 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 37.288 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly sau khi nhập cảnh

Bình Định

1 CA (BN38241) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Định: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 08/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Quy Nhơn trên tàu Quang Minh 6 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Định. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam

1 CA (BN38242) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ngày 01/7/2021 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9417 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Điện Nam Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.

Thanh Hóa

19 CA (BN38323-BN38341) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 30/6/2021 từ Thái Lan nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay BL 6802 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi Thanh Hoá.

TP. Hà Nội

1 CA (BN38380, BN38386) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Ngày 13/7/2021 từ Mỹ nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN08 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

1 CA (BN40841) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 10/7/2021, từ Malaysia nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Nhà Bè trên tàu NAM PHAT STAR và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 CA (BN40842) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 20/6/2021, từ Thái Lan nhập cảnh Việt Nam tại Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu GREAT PRINCESS và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

1 CA (BN40843) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 38 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Ngày 12/7/2021, từ SINGAPORE nhập cảnh Việt Nam tại Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu FLEET TRADER II và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 2, TP. Hồ Chí Minh.

2 CA (BN40844-BN40845) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 06/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu PHC MARITIME và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ.

5 CA (BN40846-BN40850) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 02/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu VISSAI VCT 05 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ca ghi nhận trong nước:

Bình Định

1 CA (BN38240) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bình Phước

13 CA (BN38243-BN38255) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 7 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa; 6 ca liên quan đến chợ đầu mối Thủ Đức. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh, Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú và Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Phú Yên

30 CA (BN38256-BN38269, BN38408-BN38415) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk

1 CA (BN38270) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Cà Mau

1 CA (BN38271) ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Phúc

1 CA (BN38272) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng Tháp

63 CA (BN38273-BN38320, BN38417-BN38431) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 57 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Sa Đéc và Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

TP. Hà Nội

7 CA (BN38321-BN38322, BN38381-BN38385) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

3 CA (BN38342-BN38343, BN38416) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến ổ dịch Tiền An - TP. Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Lâm Đồng

1 CA (BN38344) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 18 tuổi, địa chỉ tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre

30 CA (BN38345-BN38374) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 29 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu phong tỏa; 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền. Kết quả xét nghiệm ngàt 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, tỉnh Bến Tre.

Quảng Ngãi

4 CA (BN38375-BN38376, BN38499-BN38450) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh

3 CA (BN38377-BN38379) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: 1 ca là F1 của BN33656, đã được cách ly từ trước; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Tiền Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

TP. Cần Thơ

11 CA (BN38387-BN38394, BN38405-BN38407) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 4 ca là các trường hợp F1 BN36616 đã được cách ly từ trước; 3 ca liên quan đến chợ Tân An; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 2 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 12-13/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi TP. Cần Thơ.

Ninh Thuận

10 CA (BN38395-BN38404) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: là các trường hợp F1 của BN37536, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Bình Thuận

17 CA (BN38432-BN38448) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Sóc Trăng

4 CA (BN38450-BN38453) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: 2 ca là F1 của BN36730, đã được cách ly từ trước; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

12 CA (BN38454-BN38465) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

TP. Đà Nẵng

33 CA (BN38466-BN38498) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 27 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

1 CA (BN38449) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

4 CA (BN38506-BN38507, BN38510-BN38511) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Da Liễu, tỉnh Khánh Hòa.

Vĩnh Long

17 CA (BN38513-BN38529) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 16 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Long An

41 CA (BN38530-BN38570) ghi nhận tại tỉnh Long An: 27 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

60 CA (BN38571-BN38630) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 26 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 27 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

122 CA (BN38631-BN38752) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 80 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 13 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 29 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

1.399 CA (BN38753-BN40151) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.260 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 129 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

69 ca tửng vong được thông báo trong ngày hôm nay. Đây là những ca tử vong từ ngày 7/6 đến 15/7 tại TP Hồ Chí Minh. Có thêm 64 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 15/7 nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 9.688 ca. Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.146.767 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó 3.859.995 người được tiêm 1 mũi, 286.772 người được tiêm đủ 2 mũi.

---

Hà Nội có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP. HCM tại huyện Quốc Oai

Chiều nay, ngày 15/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Thành phố vừa phát hiện thêm 3 ca mắc mới đã được cách ly tại khu vực phong tỏa thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP. Hồ Chí Minh tại Hoa Vôi, Quốc Oai.

3 ca mắc mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân N.T.P.,, nữ, sinh năm 1937, sống ở Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bệnh nhân là mẹ của BN30491 (Nguyễn Thị Lan), có tiếp xúc với BN30491 ngày 09/7, được cách ly tại nhà từ ngày 11/7. Ngày 15/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

Bệnh nhân N.T.M., nữ, sinh năm 1961, sống ở Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai. Bệnh nhân là chị gái của BN30491 (Nguyễn Thị Lan), là con BN Phú (sống cùng nhà BN Phú), có tiếp xúc với BN30491 ngày 09/7, được cách ly tại nhà từ ngày 11/7. Ngày 15/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội)

Bệnh nhân N.K.T., nam, sinh năm 1939, sống ở Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Bệnh nhân sống cùng nhà với 2 bệnh nhân khác trong khu vực phong tỏa, được cách ly tại nhà từ 11/7. Ngày 15/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

---

Cập nhật thêm vào hệ thống 69 ca tử vong do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại cuộc họp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chiều 14/7/2021, báo cáo của UBND Thành phố cho hay từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/7/2021 tại TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 130 trường hợp tử vong do COVID-19. Trong số này có 48 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Ngay sau đó, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã làm việc với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh để rà soát lại các ca tử vong do COVID-19 trên địa bàn và đề nghị Sở cập nhật đầy đủ dữ liệu về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (cdc.kcn.vn).

Từ 20h ngày 14/7/2021 đến 5h30 ngày 15/7/2021, hệ thống phần mềm nêu trên đã ghi nhận thêm 69 ca tử vong do COVID-19 tại các cơ sở điều trị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đây là những trường hợp tử vong rải rác từ ngày 7/6/2021 tới ngày 15/7/2021.

Thông tin cụ thể như sau:

Ngày 7/6/2021: 01 ca: BN9493.

Ngày 21/6/2021: 01 ca: BN9782.

Ngày 24/6/2021: 01 ca: BN14851.

Ngày 27/6/2021: 01 ca: BN16094.

Ngày 30/6: 02 ca: BN20508, BN13211.

Ngày 02/7: 02 ca: BN16844, BN21455.

Ngày 04/7: 07 ca: BN13741, BN19216, BN19532, BN10597, BN11591, BN12953, BN21713.

Ngày 05/7: 01 ca: BN28564.

Ngày 07/7: 03 ca: BN18241, BN19882, BN18264.

Ngày 08/7: 04 ca: BN33372, BN19245, BN14531, BN18479.

Ngày 09/7: 05 ca: BN17682, BN21132, BN12966, BN16224, BN28563.

Ngày 10/7: 06 ca: BN21182, BN15361, BN21206, BN15729, BN19107, BN17822.

Ngày 11/7: 09 ca: BN15813, BN14384, BN9977, BN17224, BN24721, BN33997, BN26920, BN25267, BN23226.

Ngày 12/7: 11 ca: BN21806, BN25789, BN13915, BN25027, BN27108, BN17799, BN21418, BN27842, BN19165, BN10205, BN16601.

Ngày 13/7: 08 ca: BN28049, BN28282, BN28427, BN19222, BN14311, BN16383, BN13172, BN17524.

Ngày 14/7: 05 ca: BN13937, BN19139, BN16948, BN21710, BN25658.

Ngày 15/7: 02 ca: BN18235, BN24462.

Thông tin từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho hay tính đến 17h ngày 15/7, TP đã ghi nhận thêm 22 ca tử vong do COVID-19, nhưng chưa cung cấp đủ thông tin về các ca tử vong này trên hệ thống phần mềm quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19. Bộ Y tế sẽ thông báo về các ca tử vong này khi có đủ thông tin.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 rà soát các ca được xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, các ca khỏi bệnh và ca tử vong do COVID-19 (nếu có) và nhanh chóng cập nhật thông tin về những ca này trên hệ thống đăng ký ca mắc mới và hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19, để Bộ Y tế có cơ sở thông báo chính thức về các trường hợp mắc mới, trường hợp khỏi bệnh và trường hợp tử vong.

---

Hà Nội phát hiện thêm 7 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2

Sáng nay, 15/7, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca tại Công ty SEI, 1 ca tại Công ty MEDA là chùm liên quan đến Bắc Giang và 1 trường hợp tại Thanh Xuân liên quan đến TP.Hồ Chí Minh.

7 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh năm 1991, địa chỉ tại Đông Cao, Tráng Việt, Mê Linh. Bệnh nhân làm việc ở bộ phận Mounting-F1, là của BN28475 và 28476, được cách ly từ ngày 5/7. Bệnh nhân cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 12/7, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, sốt nên đã được chuyển đến theo dõi tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn. Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ tại Võng La, Đông Anh, là F1 của BN28475 và 28476 cũng được cách ly tập trung từ ngày 5/7 và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều âm tính. Ngày 14/7, bệnh nhân đau rát họng, sốt, khó thở, mệt mỏi, đau cơ và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn theo dõi, điều trị, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1995, địa chỉ Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân của Công ty SEI đã được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 11/7, xuất hiện ho, đau rát họng được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn và ngày 14/7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân T.T.T.H, nữ, sinh năm 1993, địa chỉ Đông Nhân, Hải Bối, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân của Công ty SEI đã được cách ly tập trung từ ngày 5/7. Ngày 14/7, bệnh nhân sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn điều trị và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.A.T, nam, sinh năm 1991, địa chỉ thôn 2, Tòng Lạnh, Thuận Châu, Sơn La. Bệnh nhân làm việc tại Công ty MEDA Hà Nội. Bệnh nhân là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 7/7. Ngày 10/7, xuất hiện ho, sốt và được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh. Ngày 14/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân S.T.P, nữ, sinh năm 1977, địa chỉ Bản Lũng, Minh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Bệnh nhân là bảo vệ của Công ty SSC Ánh Dương làm việc tại Công ty SEI. Bệnh nhân là F1 và được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn từ ngày 8/7. Ngày 10/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau họng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh điều trị. Ngày 14/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân N.V.N, nữ, sinh năm 2008, địa chỉ 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của BN26276, tiếp xúc lần cuối ngày 6/7, đã được cách ly tập trung từ ngày 8/7 tại Tứ Hiệp, Hoàng Mai và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 14/7, bệnh nhân có triệu chứng ho và chảy nước mũi được TTYT Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tình từ ngày 29/4 (đợt dịch thứ 4) đến nay, Hà Nội ghi nhận 353 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Riêng từ ngày 5/7 đến nay là 94 trường hợp, trong đó chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Giang có 49 trường hợp (Công ty SEI: 40; Công ty MEDA: 5; Công ty MOLEX: 1; cộng đồng: 3), chùm ca bệnh liên quan đến TP.Hồ Chí Minh có 35 trường hợp (liên quan đến ổ dịch Hoa Vôi – Quốc Oai: 15; Nguyễn Du-Hai Bà Trưng: 6; Hòa Xá - Ứng Hòa: 5; các quận, huyện khác: 9), ổ dịch tại An Mỹ - Mỹ Đức: 10 trường hợp.

---

Sáng nay, cả nước có 805 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM có tới 603 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h30 ngày 14/7 đến 6h ngày 15/7, cả nước có 805 ca mắc mới (BN37435-38239) gồm 4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và 801 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (603), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (36), Phú Yên (18), Khánh Hòa (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Hà Nội (11), Hưng Yên (10), An Giang (8), Ninh Thuận (7), Đắk Nông (1); trong đó 725 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 15/7, Việt Nam có tổng cộng 36.280 ca ghi nhận trong nước và 1.959 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 34.710 ca, trong đó có 6.850 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

An Giang

1 CA (BN37435) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 62 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 12/7 nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

An Giang

1 CA (BN37436) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 30/5 nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ninh Bình

1 CA (BN37456) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Ninh Bình: nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ngày 10/6, từ Nhật Bản nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cam Ranh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hoà. Sau khi hoàn thành cách ly 21 ngày chuyển cách ly tại nhà ở tỉnh Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bà Rịa - Vũng Tàu

1 CA (BN37504) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 50 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 29/6 nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang

8 CA (BN37437-BN37444) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 4 có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

10 CA (BN37445-BN37454) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Đắk Nông

1 CA (BN37455) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; là F1 của BN28474, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Đồng Tháp

36 CA (BN37457-BN37492) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 12-14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Khu điều trị F0 Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp.

Phú Yên

18 CA (BN37493-BN37503, BN37538-BN37544) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

17 CA (BN37505-BN37521) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 9 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TP. Hà Nội

11 CA (BN37522-BN37530, BN37545-BN37546) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ninh Thuận

7 CA (BN37531-BN37537) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: 1 ca là F1 của BN26635; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Khánh Hòa

18 CA (BN37547-BN37564) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

72 CA (BN37565-BN37636) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 16 ca là các trường hợp F1; 47 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/7 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

603 CA (BN37637-BN38239) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 547 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 56 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng: - Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.204.503 xét nghiệm cho 10.722.979 lượt người. - Số ca đang điều trị âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 307 + Lần 2: 114 + Lần 3: 81 - Tổng số ca tử vong trong ngày 14/7: 06 ca. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.624 ca. - Có thêm 25.377 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 14/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.146.767 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: + Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.859.995 người. + Số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 286.772 người.

---

Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong đều mắc bệnh nền nặng

Tối ngày 14/7, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam đã có thêm 3 ca tử vong do COVID-19.

CA TỬ VONG 136: BN18453, nữ, 80 tuổi, sống ở huyện Bình Chánh, TP. HCM có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim.

Bệnh nhân đang được điều trị tại BV huyện Bình Chánh, tuy nhiên diễn biến xấu dần, suy hô hấp, SpO2 85%, mạch nhanh, tụt huyết áp được đặt nội khí quản, thở máy. Ngày 4/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM.

Ngày 7/7, bệnh nhân tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim, COVID-19.

CA TỬ VONG 137: BN10614, nữ, 65 tuổi, sống ở quận 5 TP. HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp điều trị không liên tục, đái tháo đường type 2.

Ngày 13/6, bệnh nhân có xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 dương tính, được điều trị ở Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Chẩn đoán vào viện: COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Ngày ngày 9/7, bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

CA TỬ VONG 138: BN25574, nam 42 tuổi, địa chỉ: huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, hen phế quản.

Ngày xét nghiệm SASR-CoV-2 dương tính: 5/7, điều trị ở Trung tâm y tế Đức Huệ.

Ngày 8/7, bệnh nhân được chuyển đến BVĐK khu vực Hậu Nghĩa, tuy nhiên, bệnh nhân khó thở nhiều hơn, thở CPAP, có cơn phù phổi cấp, tình trạng suy hô hấp không cải thiện và được chuyển viện BVĐK Long An điều trị, trên đường chuyển viện bệnh nhân mê dần, mạch chậm.

Ngày 11/7, bệnh nhân tử vong vì suy hô hấp, viêm phổi nặng, COVID-19, ngưng tim ngoại viện, tràn khí dưới da trên bệnh nhân hen phế quản, béo phì.

---

Trong ngày 14/7, Việt Nam ghi nhận 2.934 ca mắc mới

Gồm: 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định (4), Thanh Hóa (3), Quảng Nam (2), Hà Nội (1) và 2.924 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2229), Đồng Tháp (133), Đồng Nai (118), Tiền Giang (115), Bình Dương (73), Bến Tre (46), Khánh Hòa (44), Phú Yên (32), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Vĩnh Long (17), Đà Nẵng (15), Sóc Trăng (13), Kiên Giang (11), Bình Thuận (9), Cần Thơ (8 ), Hà Nội (5), Ninh Thuận (4), Tây Ninh (4), Nghệ An (4), Quảng Ngãi (4), Huế (3), Bắc Ninh (3), Bắc Giang (3), An Giang (2), Trà Vinh (2), Bình Định (1), Vĩnh Phúc (1), Lào Cai (1), Lâm Đồng (1), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), Lạng Sơn (1), Bình Phước (1); trong đó 2.509 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h30 ngày 14/7, Việt Nam có tổng cộng 35.479 ca ghi nhận trong nước và 1.955 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 33.909 ca, trong đó có 6.850 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.