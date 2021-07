Cập nhật tin Covid-19 sáng 16/7: Thêm 1.438 ca mắc mới, TP.HCM hơn 1.000 ca

Tin Covid-19 hôm nay 16/7 mới nhất

Sáng 16/7: Thêm 1.438 ca mắc mới, TP.HCM tiếp tục tăng với 1.071 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h30 ngày 15/7 đến 6h ngày 16/7 có 1.438 ca mắc mới (BN40851-42288) gồm 1.438 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.071), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1); trong đó 1.274 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 40.296 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 38.726 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.279.373 xét nghiệm cho 11.015.735 lượt người.

Có thêm 21.815 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 15/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: 3.890.947 người đã được tiêm 1 mũi và 294.676 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Hồ Chí Minh

1.071 CA (BN41218-BN42288) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

66 CA (BN40942-BN41007) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 57 ca là các trường hợp F1; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

57 CA (BN340851-BN40867, BN41016-BN41055) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

72 CA (BN41093-BN41164) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 39 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca là các trường hợp liên quan đến chợ cá Hoà An; 11 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

53 CA (BN41165-BN41217) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 45 ca là các trường hợp F1; 3 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hậu Giang

7 CA (BN40868-BN40874) ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 3 ca là các trường hợp F1; 4 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

TP. Hà Nội

3 CA (BN40875-BN40877) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước

10 CA (BN40878-BN40886, BN41015) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang

8 CA (BN40887-BN40894) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Khánh Hòa; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Phú Yên

22 CA (BN40895-BN40902, BN40926-BN40933, BN41008-BN41013) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

6 CA (BN40903-BN40908) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp liên quan đến BN36611 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre

15 CA (BN40909-BN40923) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

Đắk Nông

1 CA (BN40924) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố trước khi về địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Lạng Sơn

1 CA (BN40925) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nam, 55 tuổi, địa chỉ tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

TP. Cần Thơ

8 CA (BN40934-BN40941) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 6 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

An Giang

1 CA (BN41014) ghi nhận tại tỉnh An Giang: nam, 34 tuổi, địa chỉ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Lâm Đồng

1 CA (BN41056) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long

36 CA (BN41057-BN41092) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 32 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Trong ngày hôm qua 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới

Gồm: 37 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (19), TP. Hồ Chí Minh (10), An Giang (2), Hà Nội (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1) và 3.379 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2691), Đồng Nai (132), Bình Dương (122), Đồng Tháp (99), Phú Yên (48), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Khánh Hòa (22), Hưng Yên (22), Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (17), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Cần Thơ (11), An Giang (8 ), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Đắk Nông (1), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bắc Giang (1); trong đó 3.099 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Việt Nam đã có 38.858 ca mắc COVID-19

Tính đến 19h30 ngày 15/7: Việt Nam có tổng cộng 38.858 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 37.288 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.