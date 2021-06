Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 3/6: Lên đến 266 ca liên quan "ổ dịch" nhóm tôn giáo Phục Hưng

Tin Covid-19 hôm nay 3/6:

---

Tổng số liên quan “ổ dịch” siêu lây nhiễm nhóm tôn giáo Phục Hưng lên đến 266 ca

Ngày 3/6, TP.HCM ghi nhận thêm 19 ca nghi nhiễm mới, tổng số liên quan “ổ dịch” siêu lây nhiễm nhóm tôn giáo Phục Hưng lên đến 266 ca.

CDC TP.HCM cho hay, tính từ 18 giờ ngày 2/6 đến 6 giờ sáng ngày 3/6, đã ghi nhận thêm 19 trường hợp nghi nhiễm mới. Số ca bệnh này đã vừa được Bộ Y tế công bố trong bản tin trưa.

Cụ thể, gồm các ca bệnh BN7954-BN7972, là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

2 nhân viên y tế ở Bệnh viện Thanh Nhàn mắc COVID-19 khi điều trị cho bệnh nhân dương tính

Sở Y tế Hà Nội vừa phát hiện 2 nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn mắc COVID-19 bệnh trong quá trình chăm sóc, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Từ ngày 1/6 đến nay, TP. Hà Nội có 14 ca mắc COVID-19 là F1 cách ly tập trung chuyển thành F0 và 2 ca là nhân viên y tế.

---

Trưa nay, cả nước có thêm 102 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang có tới 55 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 3/6 có 102 ca mắc mới (BN7871-7972). Trong đó 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (3), TP. Hồ Chí Minh (3), 96 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (14), TP. Hồ Chí Minh (19), Hà Nội (6), Long An (2).

Tính đến 12h ngày 03/6: - Việt Nam có tổng cộng 6.446 ca ghi nhận trong nước và 1.526 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.876 ca.

6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN7921, BN7923, BN7925 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Ngày 1-2/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN7951 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 34 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nga. Ngày 22/5, từ Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 29/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN7952-BN7953 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: là chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 9/5, từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay số hiệu CZ3069 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 29/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Long An

BN7871-BN7872 ghi nhận tại tỉnh Long An: F1 BN7176, BN7177; đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười.

Bắc Giang

BN7873-BN7900, BN7902-BN7903, BN7906, BN7908, BN7911-BN7912, BN7914, BN7916-BN7917, BN7924, BN7927, BN7929, BN7931, BN7933-BN7934, BN7936-BN7938, BN7941, BN7943-BN7950 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN7905, BN7907, BN7909-BN7910, BN7913, BN7915, BN7918, BN7920, BN7926, BN7928, BN7935, BN7939-BN7940, BN7942 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các F1; đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội

BN7901, BN7904, BN7919, BN7922, BN7930, BN7932 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 4 ca F1 liên quan đến ổ dịch Công ty T&T, 2 ca F1 liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang; đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 2-3/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN7954-BN7972 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh, là các trường hợp liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng; đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 196 ca; lần 2: 84 ca; lần 3: 89 ca.

- Số ca tử vong: 49 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.085 ca.

---

Sáng nay 3/6: Thêm 57 ca mắc COVID-19 mới, dịch ở Bắc Giang vẫn phức tạp với 32 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 2/6 đến 6h ngày 3/6 cả nước có 57 ca mắc mới (BN7814-7870) gồm 1 ca nhập cảnh, 56 ca trong nước tại Bắc Giang (32), Bắc Ninh (20), Lạng Sơn (3), Hải Dương (1).

Những tỉnh thành có tổng số ca nhiễm trong nước nhiều nhất cả nước là Bắc Giang 2.565 ca, Bắc Ninh 927 ca, Hà Nội 422 ca, TP.HCM 258 ca

Tính đến 6h ngày 3/6: - Việt Nam có tổng cộng 6.350 ca ghi nhận trong nước và 1.520 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 4.780 ca.

Một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN7815 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngày 31/5, từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bắc Giang

BN7814, BN7819-BN7828, BN7830-BN7848, BN7850, BN7854 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN7849, BN7851-BN7853, BN7855-BN7870 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 10 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành, 9 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Quế Võ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Lạng Sơn

BN7816-BN7818 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 1 ca là F1, 2 ca liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung - Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hải Dương

BN7829 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 48 tuổi, địa chỉ tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương; phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 2/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị

- Số ca tử vong: 49 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.085 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 151.295.

Thông tin tiêm chủng

Có thêm 11.733 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trong ngày 2/6 gồm Bắc Ninh: 7.670, Yên Bái: 861, Lào Cai: 2.283.

Tính đến 16 giờ ngày 02/6/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.110.111 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 31.177 người.