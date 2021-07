Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 16/7: Cả nước ghi nhận hơn 3.300 ca mắc mới trong ngày

Tin Covid-19 hôm nay 16/7 mới nhất

---



Tối 16/7: Cả nước ghi nhận hơn 3.300 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Bộ Y tế cho biết Tính từ 6h đến 18h30 ngày 16/7, cả nước có có 1.898 ca mắc mới (BN42289-44186) gồm 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.883 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 1.665 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy trong ngày 16/7, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 3.336 ca mắc mới gồm: 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (6), Quảng Ninh (5), Thanh Hóa (3), Hà Nội (1) và 3.321 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2420), Bình Dương (166), Đồng Tháp (158), Tiền Giang (146), Đồng Nai (72), Khánh Hòa (57), Vĩnh Long (49), Phú Yên (44), Đà Nẵng (39), Tây Ninh (33), Cần Thơ (19), Nghệ An (16), Bến Tre (15), Hưng Yên (15), Bình Phước (13), Bình Thuận (9), Kiên Giang (8 ), Hậu Giang (7), Bắc Ninh (7), Hà Nội (6), Quảng Ngãi (4), Ninh Thuận (3), Lâm Đồng (2), Trà Vinh (2), Cà Mau (2), Bắc Giang (2), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1)Thanh Hóa (1), Lào Cai (1), Đắk Lắk (1), Vĩnh Phúc (1); trong đó 2.939 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h30 ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 42.179 ca ghi nhận trong nước và 2.007 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 40.609 ca, trong đó có 7.246 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 16/7, có 332 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.020 ca.

18 ca tử vong được công bố hôm nay là các ca tử vong từ 8-14/7 tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: Số người đã được tiêm 1 mũi là 3.890.947 người; số người đã được tiêm đủ 2 mũi là: 294.676 người.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau nhập cảnh:

Quảng Ninh

5 CA (BN42291-BN42295) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Ngày 01/7/2021 từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN 5417 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2, tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Hóa

3 CA (BN42296-BN42297, BN42512) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Ngày 30/6/2021 từ Thái Lan nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay BL 6802 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện phổi Thanh Hoá.

TP. Hà Nội

1 CA (BN42327) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội: nam, 51 tuổi, quốc tịch Mỹ. Ngày 14/7/2021 từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay OZ733 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

4 CA (BN44181-BN44184) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 2/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu VISSAI VCT 05 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện COVID-19 Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh

2 CA (BN44185-BN44186) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 07/7/2021, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trên tàu AULAC CONIFER và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 08/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca ghi nhận trong nước:

Cà Mau

2 CA (BN42289-BN42290) ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: là F1 của BN22348, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.

Bắc Giang

2 CA (BN42298-BN42299) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Lào Cai

1 CA (BN42300) ghi nhận tại tỉnh Lào Cai: nam, 39 tuổi, địa chỉ tại Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; là F1 của BN35410, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk

1 CA (BN42301) ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk; là F1 của BN38270, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

22 CA (BN42302-BN42309, BN42320-BN42322, BN42460-BN42464, BN42466-BN42467, BN42520-BN42523) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: 20 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca liên quan đến ổ dịch chợ Tuy Hòa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

7 CA (BN42310-BN42316) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 đã được cách ly từ trước; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

TP. Hà Nội

3 CA (BN42317-BN42319) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Ngãi

4 CA (BN42323-BN42326) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi: 3 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Sơn cơ sở 2, tỉnh Quảng Ngãi.

Nghệ An

10 CA (BN42328-BN42330, BN42513-BN42519) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại bản Chăm Puông. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh

2 CA (BN42331-BN42332) ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

Đồng Tháp

92 CA (BN42333-BN42350, BN42370-BN42443) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 87 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

15 CA (BN42351-BN42365) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ninh Thuận

3 CA (BN42366-BN42368) ghi nhận tại tỉnh Ninh Thuận: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Lâm Đồng

1 CA (BN42369) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 46 tuổi, địa chỉ tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Cần Thơ

11 CA (BN42444-BN42449, BN42490-BN42494) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 8 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước; 1 ca liên quan đến ổ dịch chợ Tân An; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

Bình Thuận

9 CA (BN42450-BN42458) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Thanh Hóa

1 CA (BN42459) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa; là F1 của BN26025, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Vĩnh Phúc

1 CA (BN42465) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện Cu Kuin, tỉnh Đắk Lắk; có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố trước khi đến địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc.

TP. Đà Nẵng

39 CA (BN42495-BN42511) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: 35 ca là các trường hợp trong khu cách ly và khu phong tỏa; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước

3 CA (BN42524-BN42526) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: là các trường hợp F1 trong khu cách ly và khu phong tỏa. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Vĩnh Long

13 CA (BN42527-BN42539) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 11 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Tây Ninh

33 CA (BN42540-BN42572) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 28 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

113 CA (BN42573-BN42685) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 27 ca là các trường hợp F1; 18 ca là các trường hợp liên quan đến Công ty tại Thị xã Tân Uyên và Công ty tại huyện Bầu Bàng; 68 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang

146 CA (BN42686- BN42831) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 119 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 5 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 22 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

1.349 CA (BN42832-BN44180) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.271 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 78 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Thêm 18 ca mắc COVID-19 tử vong

Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Việt Nam đã có thêm 18 ca tử vong do COVID-19 số 208-225. Đây là các bệnh nhân tử vong từ ngày 8/7 - 14/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang.

Thông tin cụ thể như sau:

Ngày 8/7: 2 ca: BN24058 (Thành phố Hồ Chí Minh) và BN26659 (Đồng Tháp).

Ngày 10/7: 1 ca: BN29267 (Long An)

Ngày 11/7: 2 ca: BN26665 (Đồng Tháp) và BN19571 (Long An)

Ngày 12/7: 7 ca: BN13083 (Bắc Giang); BN21072 (Đồng Nai); BN35461 (Đồng Tháp) và Thành phố Hồ Chí Minh 04 ca: BN30306, BN21233, BN26399, BN31155.

Ngày 13/7: 5 ca: BN31179 (Thành phố Hồ Chí Minh); BN26671 (Đồng Tháp); BN14332 (Long An) và 02 ca tại Bắc Ninh: BN8489, BN10761.

Ngày 14/7: 1 ca: BN23084 (Bình Dương).

Trong hệ thống quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 còn ghi nhận một số ca tử vong khác, nhưng chưa được các cơ sở điều trị cập nhật đủ thông tin. Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở điều trị tiếp tục rà soát và cập nhật thông tin về các trường hợp này để có cơ sở thông báo chính thức về các ca tử vong do COVID-19.

---

Hà Nội phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Sáng nay, 16/7, Hà Nội đã phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: 2 trường hợp ở Công ty SEI, 1 trường hợp tại Thanh Trì và 1 trường hợp tại Hoàng Mai.

Từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 360 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 187 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 173 ca. Riêng từ ngày 5/7 đến nay, ghi nhận 101 trường hợp mắc.

4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, sinh năm 1976, địa chỉ thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là bảo vệ công ty SEI, được cách ly tại công ty từ ngày 5/7. Ngày 7/7 được xác định là F1 của BN21330 được chuyển cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Việt Hàn. Bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm đều âm tính vào các ngày 5/7 và 7/7. Ngày 14/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, kết quả có vào ngày 15/7 được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Đ.T.C, nữ, sinh năm 1993, địa chỉ tại Bạch Đa, Kim Hoa, Mê Linh. Bệnh nhân là công nhân làm việc tại phân xưởng Mouting F1 của công ty SEI, được cách ly tại công ty từ ngày 5/7. Ngày 10/7 được xác định là F1 của BN28475 được chuyển cách ly tại Trường Cao đẳng Công nghệ kinh tế Hà Nội tại Sóc Sơn. Ngày 14/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nghi ngờ được chuyển cách ly tại Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 15/7.

Bệnh nhân N.T.H.N, nữ, sinh năm 1980, địa chỉ khu tái định cư Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì. Ngày 11/7 bệnh nhân cùng gia đình về Bắc Ninh để thăm người ốm, có ở lại nhà bố mẹ đẻ ăn cơm tối trước khi về Hà Nội (trong bữa ăn ghi nhận 06 trường hợp dương tính ngày 15/7). Ngày 14/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ho, đau họng, mệt mỏi. Ngày 15/7, bệnh nhân xin nghỉ làm ở nhà, đồng thời nhận được tin 4 người nhà ở Bắc Ninh có test nhanh dương tính (đi xét nghiệm do có triệu chứng) nên bệnh nhân chủ động đi xét nghiệm PCR tại Viện Kiểm định Vắc xin và sinh phẩm Quốc Gia và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân Đ.Q.H, nam, sinh năm 2000, địa chỉ 54 ngõ 94 Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm đầu bếp kiêm shipper tại quán Pizza (địa chỉ số 30 Đoàn Trần Nghiệp, Hai Bà Trưng ngay cạnh công trường 189 Bà Triệu nơi có 06 bệnh nhân dương tính làm việc). Hàng ngày, bệnh nhân đi làm có gửi xe tại Vincom Bà Triệu - nơi BN32710 cũng hay gửi xe ở đây. Ngày 14/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt nên đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cùng với TTYT các quận, huyện, thị xã đang tích cực điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, đồng thời khoanh vùng để xử lý dịch.

---

Sáng 16/7: Thêm 1.438 ca mắc mới, TP.HCM tiếp tục tăng với 1.071 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 19h30 ngày 15/7 đến 6h ngày 16/7 có 1.438 ca mắc mới (BN40851-42288) gồm 1.438 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.071), Đồng Nai (72), Đồng Tháp (66), Khánh Hòa (57), Bình Dương (53), Vĩnh Long (36), Phú Yên (22), Bến Tre (15), Bình Phước (10), Kiên Giang (8 ), Cần Thơ (8 ), Hậu Giang (7), Nghệ An (6), Hà Nội (3), Đắk Nông (1), Lạng Sơn (1), An Giang (1), Lâm Đồng (1); trong đó 1.274 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 16/7, Việt Nam có tổng cộng 40.296 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 38.726 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

Từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.279.373 xét nghiệm cho 11.015.735 lượt người.

Có thêm 21.815 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 15/7/2021. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.185.623 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó: 3.890.947 người đã được tiêm 1 mũi và 294.676 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Hồ Chí Minh

1.071 CA (BN41218-BN42288) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 940 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 131 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp

66 CA (BN40942-BN41007) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 57 ca là các trường hợp F1; 9 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

57 CA (BN340851-BN40867, BN41016-BN41055) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

72 CA (BN41093-BN41164) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 39 ca là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca là các trường hợp liên quan đến chợ cá Hoà An; 11 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Dương

53 CA (BN41165-BN41217) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 45 ca là các trường hợp F1; 3 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hậu Giang

7 CA (BN40868-BN40874) ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang: 3 ca là các trường hợp F1; 4 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

TP. Hà Nội

3 CA (BN40875-BN40877) ghi nhận tại TP. Hà Nội: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bình Phước

10 CA (BN40878-BN40886, BN41015) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Kiên Giang

8 CA (BN40887-BN40894) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Khánh Hòa; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 13-14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Hậu Giang.

Phú Yên

22 CA (BN40895-BN40902, BN40926-BN40933, BN41008-BN41013) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

6 CA (BN40903-BN40908) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là các trường hợp liên quan đến BN36611 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre

15 CA (BN40909-BN40923) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 13 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bến Tre.

Đắk Nông

1 CA (BN40924) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; có tiền sử di chuyển qua nhiều tỉnh thành phố trước khi về địa phương. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Lạng Sơn

1 CA (BN40925) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nam, 55 tuổi, địa chỉ tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

TP. Cần Thơ

8 CA (BN40934-BN40941) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 6 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ.

An Giang

1 CA (BN41014) ghi nhận tại tỉnh An Giang: nam, 34 tuổi, địa chỉ TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Lâm Đồng

1 CA (BN41056) ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế và được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Vĩnh Long

36 CA (BN41057-BN41092) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 32 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

---

Trong ngày hôm qua 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mắc mới

Gồm: 37 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thanh Hóa (19), TP. Hồ Chí Minh (10), An Giang (2), Hà Nội (2), Ninh Bình (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Quảng Nam (1), Bình Định (1) và 3.379 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2691), Đồng Nai (132), Bình Dương (122), Đồng Tháp (99), Phú Yên (48), Long An (41), Đà Nẵng (33), Bến Tre (30), Khánh Hòa (22), Hưng Yên (22), Hà Nội (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (17), Ninh Thuận (17), Vĩnh Long (17), Bình Thuận (17), Bình Phước (13), Cần Thơ (11), An Giang (8 ), Sóc Trăng (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (3), Trà Vinh (3), Đắk Nông (1), Bình Định (1), Cà Mau (1), Vĩnh Phúc (1), Lâm Đồng (1), Đắk Lắk (1), Bắc Giang (1); trong đó 3.099 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

---

Việt Nam đã có 38.858 ca mắc COVID-19

Tính đến 19h30 ngày 15/7: Việt Nam có tổng cộng 38.858 ca ghi nhận trong nước và 1.992 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 37.288 ca, trong đó có 6.914 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

5 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.