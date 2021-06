Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 12/6: Cả nước có thêm 104 ca mắc mới, TP. HCM tăng "sốc" với 44 ca

Tin Covid-19 hôm nay 12/6

Tối 12/6: Cả nước có thêm 104 ca mắc mới. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 261 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 12h đến 18h ngày 12/6, cả nước có 104 ca mắc COVID-19 mới (BN10138-10241) gồm 1 ca nhập cảnh và 103 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (44), Bắc Giang (41), Bắc Ninh (16), Hà Tĩnh (2); trong đó 101 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày 12/6, Việt Nam ghi nhận thêm 261 ca mắc mới. Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người.

Tính đến 18h ngày 12/6: - Việt Nam có tổng cộng 8.609 ca ghi nhận trong nước và 1.632 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.039 ca.

Về tình hình điều trị, có 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 618 ca âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, 58 ca tử ong, 3.827 ca điều trị khỏi.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh

BN10186 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 27 tuổi, địa chỉ tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ngày 31/5, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

103 ca ghi nhận trong nước tại 4 tỉnh thành

BN10138-BN10154, BN10156-BN10157, BN10161, BN10163, BN10165, BN10169, BN10171, BN10174-BN10175, BN10178-BN10185, BN10187-BN10190, BN10193-BN10195 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN10155, BN10158-BN10160, BN10162, BN10164, BN10166-BN10168, BN10170, BN10172-BN10173, BN10176-BN10177, BN10196-BN10197 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 9 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 7 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 11-12/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10191-BN10192 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 12/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

BN10198-BN10241 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nam thanh niên ở Quảng Nam tái dương tính sau khi khỏi COVID-19

Bệnh nhân nam mắc COVID-19 ở Quảng Nam sau khi được điều trị khỏi đã dương tính trở lại với SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly tại nhà.

Cụ thể, bệnh nhân nam tên N.D.H (BN 2906, SN 1992, trú Quảng Nam) được điều trị khỏi COVID-19 và thực hiện cách ly y tế sau điều trị tại nhà từ ngày 3/6. Từ ngày 3/6 đến ngày 8/6, bệnh nhân không có biểu hiện ho, sốt và không tiếp xúc với người khác.

Đến ngày 9/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định 7 ngày, đến ngày 10/3, kết quả xét nghiệm dịch họng hầu dương tính với SARS-CoV-2.

Trước diễn biến sự việc, lực lượng y tế Quảng Nam đã được đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tiếp tục điều trị, đồng thời vận động người thân trong gia đình bệnh nhân thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Trưa 12/6: Thêm 89 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang tăng "nóng" với 55 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 12/6, cả nước có 89 ca mắc mới (BN10049-10137):

- 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang.

- 88 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (55), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (10), Hà Tĩnh (3); trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 12/6:

- Việt Nam có tổng cộng 8.506 ca ghi nhận trong nước và 1.631 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.936 ca.

- Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.029.946 mẫu cho 4.464.774 lượt người.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 368

+ Lần 2: 105

+ Lần 3: 61

- Số ca tử vong: 58 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 3.804 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN10108 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 3 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 11/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

88 ca ghi nhận trong nước

BN10049-BN10051, BN10067, BN10071, BN10073, BN10075-BN10077, BN10079 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 1 ca liên quan đến ổ dịch Thuận Thành. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN10052-BN10066, BN10068-BN10070, BN10072, BN10074, BN10078, BN10080-BN10084, BN10088-BN10107, BN10109-BN10117 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN10085-BN10087 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

BN10118-BN10137 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 12 ca là các trường hợp F1, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10-11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

12/06/2021 12:27

Việt Nam có ca tử vong thứ 58 vì ung thư phổi, nhiễm SARS-CoV-2

Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: ca tử vong thứ 58 là bệnh nhân 4118, nữ, 64 tuổi, sống tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi phát hiện tháng 10/2020, đã phẫu thuật cắt phổi trái và điều trị hóa trị 5 lần.

Bệnh nhân điều trị hóa chất đợt thứ 5 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 14/5 được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được điều trị tích cực, tuy nhiên tình trạng tiến triển nặng dần, suy hô hấp, được đặt ống thở máy ngày 25/5.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức, thở máy, kháng sinh phổ rộng kết hợp thuốc kháng nấm, chăm sóc toàn diện. Tuy nhiên, do bệnh nhân đang điều trị hoá chất ung thư nên suy giảm hệ miễn dịch, đáp ứng điều trị kém, chức năng hô hấp không cải thiện; cấy đờm, dịch phế quản ra vi khuẩn đa kháng và nấm candida. Bệnh nhân được tiên lượng tử vong cao, đã được hội chẩn toàn viện và gia đình xin chăm sóc giảm nhẹ.

Bệnh nhân tử vong ngày 11/6 vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, mắc ung thư phổi phải điều trị hoá chất.

Sáng nay, cả nước có 68 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết, tính từ 18h ngày 11/6 đến 6h ngày 12/6, cả nước có 68 ca mắc mới trong nước (BN9981-10048) tại: Bắc Giang (29), TP. Hồ Chí Minh (20), Tiền Giang (10), Bắc Ninh (8), Lạng Sơn (1); trong đó 64 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 12/6: - Việt Nam có tổng cộng 8.418 ca ghi nhận trong nước và 1.630 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.848 ca. - Số ca tử vong: 57 ca. - Số ca điều trị khỏi: 3.804 ca.

Có 21 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.957.231 mẫu cho 4.266.651 lượt người.

Trong ngày 11/6 có thêm 31.071 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Lạng sơn

BN9981 là nữ, 19 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN3988, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Bắc Giang

BN9982, BN9987, BN9992-BN10018 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các Khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN9983-BN9986, BN9988-BN9991 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 7 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 11/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN10019-BN10038 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 8 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 8 ca là các trường hợp F1, 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang

BN10039-BN10048 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là F1 của BN9754, BN9756, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

