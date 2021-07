Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 10/7: Hà Nội thêm 4 ca nhiễm đều liên quan đến Công ty SEI

Tin Covid hôm nay 10/7

Hà Nội: Thêm 4 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đều nằm trong ổ dịch COVID-19 liên quan đến Công ty SEI

Sáng nay, ngày 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính mới thuộc ổ dịch liên quan đến Công ty SEI.

CDC Hà Nội cho biết: 4 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc ổ dịch liên quan đến Công ty SEI. Tất cả những trường hợp này đã được cách ly tập trung, trong đó có 2 ca là F1 của BN21338 và 1 ca là F1 của BN21330, 1 ca là công nhân cách ly tại công ty. Cả 4 mẫu của các bệnh nhân đều được Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm.

2 bệnh nhân là F1 của BN21338 (N.X.S) gồm vợ của bệnh nhân tên là O.T.C, nữ, sinh năm 1978 và con trai N.P.N, sinh năm 2000 ở thôn Đại Độ, Võng La, Đông Anh. Cả hai người này đã được lấy mẫu lần 1 ngày 6/7 và chuyển cách ly tập trung tại Khu cách ly Việt Hàn, kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính.

Ngày 9/7, cả hai mẹ con xuất hiện triệu chứng sốt được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ ba là L.V.T, nam, sinh năm 1990, địa chỉ thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là bảo vệ tại công ty SEI, được xác định là F1 của BN21330 (H.V.H) đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 5/7 và chuyển cách ly tập trung tại Khu cách ly Việt Hàn, kết quả âm tính.

Ngày 9/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 4 tên là L.V.C, nam, sinh năm 2000, địa chỉ tạm trú tại thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh. Bệnh nhân là công nhân dán sản phẩm tại phân xưởng Exposing nhà máy F1 và F5 của Công ty SEI. Bệnh nhân vào làm việc tại công ty từ cuối tháng 3 đến nay, hàng ngày đi làm có ra vào tại cổng F5 của công ty (nơi bảo vệ H.V.H -BN21330 làm việc).

Từ ngày 5/7 sau khi BN21330 có xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được công ty yêu cầu vào cách ly và làm việc tại công ty không về nhà (ăn tại nhà ăn của công ty, ngủ tại phân xưởng làm việc).

Trưa ngày 9/7 bệnh nhân được công ty đưa vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh khám do bị đau chân, được bệnh viện lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 với 3 chùm ca bệnh. Chùm ca bệnh liên quan đến Khu công nghiệp Thăng Long có nguồn từ Bắc Giang có 16 trường hợp dương tính gồm 0 bảo vệ Công ty SEI; 2 con và vợ của bảo vệ công ty SEI; 03 công nhân công ty Moda đến làm việc tại công ty SEI; 1 công nhân công ty Molex và 1 công nhân công ty SEI).

Chùm ca bệnh tại Mỹ Đức có 9 trường hợp (gồm 5 người trong gia đình BN21331; bố mẹ đẻ, em gái ruột của BN21331 và con của em gái bệnh nhân).

Chùm ca bệnh liên quan đến TP Hồ Chí Minh có 4 trường hợp (Thanh Xuân: 2; Hoàng Mai: 1 và Đống Đa: 1).

Được biết, việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội được thực hiện từ chiều ngày 9/7.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 946 mẫu ở 12 quận, huyện (Thanh Xuân 280, Hoài Đức 243, Hoàng Mai 209, Đông Anh 76, Nam Từ Liêm 50, Thạch thất 23, Tây Hồ 19, Phúc Thọ 17, Chương Mỹ 10, Sóc Sơn 8, Cầu Giấy 6, Thanh Trì 5). Tính đến sáng nay, có 2 mẫu chưa có kết quả còn lại đều âm tính.

Sáng 10/7: TP. HCM tăng sốc với 520 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 9/7 đến 6h ngày 10/7, cả nước có 598 ca mắc mới (BN26011-26608) gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam (2), Tây Ninh (2), Hà Nội (1) và 593 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (520), Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa – Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8 ), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1); trong đó 409 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 10/7: Việt Nam có tổng cộng 24.696 ca ghi nhận trong nước và 1.912 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 23.126 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 333

+ Lần 2: 203

+ Lần 3: 80

Số ca tử vong: 110 ca.

Số ca điều trị khỏi: 8.984 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

TP. Hồ Chí Minh

520 CA BỆNH (BN26048, BN26090-BN26608) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 436 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 84 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam

1 CA BỆNH (BN26011) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Ngày 8/7, từ UAE quá cảnh Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ7969 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam

1 CA BỆNH (BN26012) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 20/6, từ Nhật nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay QH9403 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh

2 CA BỆNH (BN26028-BN26029) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 28-30/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

TP. Hà Nội

1 CA BỆNH (BN26036) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hà Nội: nữ, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. Ngày 11/6, từ Anh nhập cảnh Việt Nam tại trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển tự theo dõi sức khỏe tại nhà ở Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Rịa - Vũng Tàu

11 CA BỆNH (BN26013-BN26020, BN26022-BN26024) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 6 ca là các trường hợp F1; 5 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thanh Hóa

2 CA BỆNH (BN26021, BN26025) ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa.

Bình Phước

4 CA BỆNH (BN26026, BN26030, BN26054, BN26071) ghi nhận tại tỉnh Bình Phước: 2 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Tây Ninh

1 CA BỆNH (BN26027) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

TP. Hà Nội

2 CA BỆNH (BN26031-BN26032) ghi nhận tại TP. Hà Nội: các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

An Giang

10 CA BỆNH (BN26033-BN26035, BN26037-BN26043) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 4 ca là các trường hợp F1; 5 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Phú Yên

8 CA BỆNH (BN26044-BN26051, BN26060) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Khánh Hòa

25 CA BỆNH (BN26052-BN26053, BN26055-BN26059, BN26061-BN26068) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: liên quan đến BN17725, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 7/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bến Tre

2 CA BỆNH (BN26069-BN26070) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: có tiền sử đi về TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 8/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai

18 CA BỆNH (BN26072-BN26089) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 12 ca là các trường hợp F1; 6 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Có thêm 35.914 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 9/7.

Tính đến 16 giờ ngày 9/7, tổng cộng đã thực hiện tiêm 4.010.786 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 258.274 người.

Trong ngày 9/7, Việt Nam ghi nhận 1.625 ca mắc mới

Gồm: 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Tĩnh (3), Quảng Nam (2), Thái BÌnh (1), An Giang (1), Kiên Giang (1), Đồng Tháp (1) và 1.616 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1229), Long An (77), Bình Dương (73), Tiền Giang (34), Đồng Nai (32), Đồng Tháp (32), Khánh Hoà (29), Phú Yên (28), Bắc Ninh (15), Bắc Giang (10), Trà Vinh (8 ), Hưng Yên (8 ), Quảng Ngãi (7), Cần Thơ (6), An Giang (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Hậu Giang (4), Vĩnh Phúc (2), Bạc Liêu (2), Hà Nội (2), Sóc Trăng (2), Gia Lai (1), Lâm Đồng (1), Thanh Hóa (1), Đắk Nông (1), Bình Phước (1), Đà Nẵng (1), Nghệ An (1); trong đó 1.359 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 9/7, Việt Nam có tổng cộng 24.103 ca ghi nhận trong nước và 1.907 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 22.533 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới

Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định, Quảng Nam, Lào Cai.

Có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Bắc Kạn, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng, Thanh Hoá, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, Kiên Giang, Đắk Nông.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 3.809.856 xét nghiệm cho 9.029.725 lượt người.