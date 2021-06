Cập nhật tin Covid-19 hôm nay 10/6: Việt Nam ghi nhận 219 ca mắc mới trong ngày

Tin Covid-19 hôm nay 10/6:

Đang cập nhật thêm...

---

Tối 10/6: Thêm 61 ca nhiễm mới, Việt Nam ghi nhận 219 ca mắc mới trong ngày hôm nay

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 12h đến 18h ngày 10/6 có 61 ca mắc mới (BN9724-9784) gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 59 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (23), TP. Hồ Chí Minh (20), Bắc Ninh (12), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2); trong đó 57 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày 10/2, Việt Nam ghi nhận thêm 219 ca mắc mới gồm 8 ca nhập cảnh và 211 ca trong nước tại 9 tỉnh thành. Trong đó 188 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả

Tính đến 18h ngày 10/6: - Việt Nam có tổng cộng 8.165 ca ghi nhận trong nước và 1.619 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.595 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.899.644 mẫu cho 4.034.665 lượt người.

72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

72 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN3390, BN3506, BN3582, BN3910, BN3931, BN3943, BN3949, BN3956, BN3975, BN3979, BN4043, BN4203, BN4446, BN4634, BN4676, BN4748, BN4755, BN4779, BN4804, BN4809, BN4840, BN4870, BN4873, BN4882, BN4904, BN4912, BN4925, BN4928, BN4950, BN4977, BN4979, BN4985, BN5024, BN5034, BN5052, BN5056, BN5085, BN5112, BN5279, BN5281, BN5334, BN5335, BN5613, BN5801, BN5852, BN5856, BN6022, BN6023, BN6024, BN6025, BN6026, BN6027, BN6034, BN6036, BN6039, BN6658, BN7042, BN3130, BN3222, BN3597, BN3610, BN3633, BN3650, BN3679, BN3692, BN3696, BN3729, BN4126, BN4256, BN4386, BN5464, BN5465

418 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. Số ca điều trị khỏi tính đến thời điểm này là 3.708 ca. Số ca tử vong là 55 ca.

2 ca nhiễm mới cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN9759, BN9761 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 8/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

59 ca mới ghi nhận trong nước tại 5 tỉnh thành

BN9724, BN9728, BN9732, BN9736-BN9745, BN9749-BN9753, BN9755, BN9757-BN9758, BN9760, BN9762 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9725-BN9727, BN9729-BN9731, BN9733-BN9735, BN9746-BN9748 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 10 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN9754, BN9756 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

BN9763-BN9782 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 17 ca là các trường hợp F1; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9783-BN9784 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN9567; đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

---

Trưa 10/6: Cả nước có 88 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 10/6 có 88 ca mắc mới gồm 2 ca nhập cảnh và 86 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (52), TP. Hồ Chí Minh (15), Bắc Ninh (10), Hà Nội (4), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Hải Dương (1), Long An (1). Trong đó 81 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 10/6: - Việt Nam có tổng cộng 8.106 ca ghi nhận trong nước và 1.617 ca nhập cảnh. - Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.536 ca.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

Tình hình điều trị

Có 371 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. 3.636 ca điều trị khỏi. 55 ca tử vong.

2 ca nhiễm mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang và An Giang

BN9655 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 9/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh An, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

BN9689 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 8/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

86 ca ghi nhận trong nước tại 8 tỉnh thành

BN9636-BN9641, BN9643-BN9654, BN9656-BN9661, BN9663, BN9666, BN9669, BN9671, BN9674-BN9677, BN9679, BN9682, BN9684, BN9686-BN9687, BN9690-BN9693, BN9695-BN9698, BN9700-BN9702, BN9704, BN9706-BN9708 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9642 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nam, 63 tuổi, địa chỉ tại phường Hải Tân, TP. Hải Dương; là F1 của BN4836. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

BN9662, BN9664-BN9665, BN9667-BN9668, BN9670, BN9672-BN9673, BN9694, BN9699 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN9678, BN9681, BN9685, BN9688 ghi nhận tại TP. Hà Nội: đã được cách ly, liên quan đến BN9139. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN9680, BN9683 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: đã được cách ly, liên quan đến BN9117. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

BN9703 ghi nhận tại tỉnh Long An: nam, 34 tuổi, địa chỉ tại TP. Tân An, tỉnh Long An; đã được cách ly, liên quan đến BN9622. Kết quả xét nghiệm ngày 10/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

BN9705 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nam, 6 tháng tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của BN8488. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

BN9709-BN9723 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 10 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Hà Nội phát hiện thêm 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 ở ổ dịch chợ Cửa hàng mới

Sáng nay, ngày 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội xác nhận đã phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 liên quan tới ổ dịch tại chợ Cửa hàng mới, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, nâng tổng số ca bệnh tại ổ dịch này lên 10 trường hợp.

3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân T.G.B., nam, 15 tuổi và T.G.A, 14 tuổi đều sống ở Lương Quy, Xuân Nộn, Đông Anh và đều là F1 của bệnh nhân ( nhân 9519 được xác định dương tính ngày 9/6 là nam, 14 tuổi, sống tại Lương Quy, Xuân Nộn là con và là F1 của bệnh nhân 9139). Cả hai bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/6 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 3 tên là N.H.S, nam, 3 tuổi, sống ở Kim Tiến, Xuân Nộn, Đông Anh là F1 của bệnh nhân 9520 (bệnh nhân 9520 là con và là F1 của bệnh nhân 9139 cũng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 9/6). Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 9/6 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, cả 3 trường hợp dương tính mới phát hiện trong sáng nay liên quan tới ổ dịch chợ Cửa hàng mới đều là F1 của 2 con bệnh nhân 9139.

Trước diễn biến phức tạp của ổ dịch này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tiếp tục phát đi thông báo tìm người trên địa bàn Hà Nội đã đến làm việc, mua bán, liên quan đến khu vực chợ Cửa hàng mới thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh từ ngày 16/5 đến 8/6. Những người đã đến các địa điểm trên, tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); hoặc số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội 0969.082.115/0949.396.115.

---

Sáng 10/6: Thêm 70 ca mắc COVID-19 mới, TP. Hồ Chí Minh đứng đầu với 26 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 9/6 đến 6h ngày 10/6, cả nước có 70 ca mắc mới (BN9566-9635) gồm 4 ca nhập cảnh và 66 ca ghi nhận trong nước tại: TP. Hồ Chí Minh (26), Bắc Ninh (23), Bắc Giang (16), Hà Tĩnh (1); trong đó 50 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Về tình hình điều trị, có 317 trường hợp âm tính từ 1 đến 3 lần. 3.636 ca đã được điều trị khỏi.

Tính đến 6h ngày 10/6: Việt Nam có tổng cộng 8.020 ca ghi nhận trong nước và 1.615 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.450 ca.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

4 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN9632-BN9635 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Ngày 5/6, từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam trên tàu VINH02 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cần Giuộc, tỉnh Long An.

66 ca ghi nhận trong nước

BN9566, BN9581-BN9582, BN9585, BN9589, BN9594, BN9596-BN9605 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN9567 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại Thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 9/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

BN9568-BN9580, BN9583-BN9584, BN9586-BN9588, BN9590-BN9593, BN9595 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 16 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca là F1, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 8-9/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN9606-BN9631 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 8 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 5 ca là các trường hợp F1, 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

184.749 người đang được theo dõi sức khỏe

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 184.749, trong đó:

- Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 5.093

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.163

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 158.493

Thông tin tiêm chủng

Có thêm 29.967 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 9/6.

Tính đến 16 giờ ngày 9/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 1.389.887 liều. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 47.179 người.

Chi tiết 29.967 người được tiêm tại 16 tỉnh/TP trong ngày 09/6/2021 như sau:

1- Hải Phòng: 121

2- Thái Bình: 84

3- Hà Nam: 789

4- Bắc Ninh: 15.516

5- Hải Dương: 4.186

6- Lạng Sơn: 852

7- Yên Bái: 455

8- Lào Cai: 2.786

9- Quảng Trị: 185

10- Khánh Hòa: 190

11- Kon Tum: 1.277

12- Gia Lai: 254

13- TP. Hồ Chí Minh: 3.567

14- Sóc Trăng: 1.506

15- Vĩnh Long: 1.487

16- Các đơn vị TƯ tại Hà Nội: 1.776

---

Hà Nội có ca thứ 7 nhiễm SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh ở Đông Anh

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết: Hà Nội vừa tiếp tục phát hiện thêm 1 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Đây là ca bệnh thứ bảy được ghi nhận thuộc chùm ca bệnh tại thị trấn Đông Anh kể từ ngày 7/6.

Bệnh nhân là nữ, 6 tuổi, sống ở Kính Nỗ, thị trấn Đông Anh. Bệnh nhân là con và là F1 của bệnh nhân 9521 (N.T.H.H, nữ, sinh năm 1986) và BN9522 (P.T.T, nam, sinh năm 1982) – đây là 2 bệnh nhân vừa được công bố dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu giờ chiều nay.

Ngay trong ngày 9/6, bệnh nhân đã được Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đông Anh lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang cùng với TTYT huyện Đông Anh tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng tiếp xúc gần , thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

---

Việt Nam có tổng cộng 7.954 ca ghi nhận trong nước và 1.611 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 6.384 ca.

- Có 16 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

- Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 1.833.416 mẫu cho 3.920.867 lượt người.

---

Trong ngày 9/6, Việt Nam ghi nhận thêm 407 ca mắc mới:

+ 26 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Tây Ninh (3), Long An (1).

+ 381 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (95 ca mới và 201 ca từ ngày 27-29/5 được lấy mã bổ sung), TP. Hồ Chí Minh (40), Bắc Ninh (35), Hà Nội (5), Hà Tĩnh (3), Lạnh Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1); trong đó 370 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

---