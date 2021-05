Cập nhật COVID-19 hôm nay 29/5: Tối nay có 143 ca mắc mới, TP HCM 29 ca liên quan Hội Thánh

19 phút trước

Theo Bộ Y tế, tính từ 12h đến 18h ngày 29/5 có 143 ca mắc mới (BN6714-6856):

- 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam.

- 141 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (67), Hồ Chí Minh (29), Bắc Ninh (25), Hà Nội (7), Lạng Sơn (7), Hà Nam (3), Hải Dương (2), Long An (1).

- Trong ngày 29/5, Việt Nam ghi nhận thêm 286 ca mắc mới:

+ 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (6), Quảng Nam (2).

+ 277 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (170), Bắc Ninh (52), HCM (29), Hà Nội (7), Lạng Sơn (7), Hà Nam (3), Hải Dương (2), Long An (1) Tây Ninh (1), Điện Biên (1), Bạc Liêu (1), Gia Lai (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

Tính đến 18h ngày 29/5:

- Việt Nam có tổng cộng 5.354 ca ghi nhận trong nước và 1.502 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 3.784 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm:

BN6758-BN6759 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 26-27/5, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28-29/5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

141 ca ghi nhận trong nước gồm:

BN6714-BN6730, BN6740-BN6743, BN6752-BN6753, BN6755-BN6756 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan ổ dịch Thuận Thành, 17 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN6731 ghi nhận tại tỉnh Long An: nam, 51 tuổi, địa chỉ tại TP Tân An, tỉnh Long An; là F1 BN6314, liên quan đến ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười.

BN6732-BN6738 ghi nhận tại TP. Hà Nội: 6 ca là F1, 1 ca chuyên gia CTY Canon Quế Võ - Bắc Ninh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 29/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN6739, BN6745 ghi nhận tại TP. Hải Dương: 1 ca là F1 BN5877, 1 ca sàng lọc cộng đồng. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN6744, BN6746, BN6856 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN6747-BN6751, BN6754, BN6757 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: 4 ca là F1, 2 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN6760-BN6788 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 28 ca liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, 1 ca là F1 BN6445, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 28-29/5 dương tính với SARS-CoV-2.

BN6789-BN6855 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị:

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 112

+ Lần 2: 41

+ Lần 3: 70

- Số ca tử vong: 47 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 2.896 ca.