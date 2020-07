Cảnh giác với hàng loạt website quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh

Theo Cục An toàn thực phẩm, sau khi kiểm tra quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng, Cục phát hiện trên các website: www.moccotlinh.com, www.manhcotlinh.vn, www.moccotlinh.vn đang quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mạnh cốt linh không được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo. vì thế, nội dung quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị y tế, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Sản phẩm Mạnh cốt linh do Công ty Cổ phần đầu tư Sun Pha (DL03-23 Khu đô thị Gamuda, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm. Khi Cục An toàn thực phẩm tiến hành hậu kiểm, Công ty Cổ phần Đầu tư Sun Pha không thừa nhận các website trên của Công ty nên Công ty không chịu trách nhiệm về việc quảng cáo sản phẩm Mạnh cốt linh có nội dung vi phạm.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm cũng phát hiện trên các website: https://vatgia.com/raovat/14557/15512621/nexken-vicmen-bo-tro-cai-thien-sinh-ly-nam-gioi.html đang quảng cáo và bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nexken Vicmen có nội dung vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Thương mại Eupharma (số nhà 472, đại lộ Lê Thanh Nghị, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương) công bố và chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, trên website: https://trungtamthuoc.com/oligofort-sac, https://vandalieu.com/oligofort-powder-sac-3g-hop-30-goi-ho-tro-dieu-tri-chung-tao-bon-phan-song-day-hoi-chuong-bung-phat-trien-cac-dong-vi-khuan-duong-ruot-co-ich đang quảng cáo và bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Oligofort Powder có nội dung quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Đông An Dược (Tầng 7, số 30D, đường Kim Mã Thượng, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Hiện, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm của các quảng cáo trên. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ thông báo công khai. Còn hiện nay, đang trong quá trình các cơ quan phối hợp xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng nên tin vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên website để tránh mua, sử dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.