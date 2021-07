Các sản phẩm chuyển đổi số của Viettel thắng lớn tại Giải thưởng CNTT thế giới 2021

Đây là năm thứ 2, tất cả sản phẩm/dịch vụ của Viettel đăng ký tham dự IT World Awards đều đạt giải.

Các sản phẩm Viettel được Ban tổ chức bình chọn và trao giải nằm trong các lĩnh vực chiến lược được chính phủ Việt Nam ưu tiên chuyển đổi số là Y tế, Tài chính, An ninh mạng... Những sản phẩm này đều ứng dụng chuyển đổi số, đã phát huy được hiệu quả trong thực tế.

Điển hình là các sản phẩm và dịch vụ: Hệ thống khám chữa bệnh từ xa Telehealth của Viettel; Nền tảng điện toán đám mây Viettel Cloud, Hệ thống Quản lý Doanh thu và Khách hàng Tích hợp All in One: Hệ thống chặn cuộc gọi giả mạo số điện thoại; Nền tảng Ngân hàng số ViettelPay…

Có mặt tại Giải thưởng CNTT thế giới từ năm 2016, Viettel là doanh nghiệp Việt Nam đưa các sản phẩm và dịch vụ CNTT tham gia tranh tài cùng các ông lớn toàn cầu như IBM, Google, Verizon...

Đến nay, Viettel là doanh nghiệp Việt thành công nhất tại IT World với 35 sản phẩm và dịch vụ được vinh danh.