Các bác sĩ Mỹ lần đầu tiên sử dụng robot phẫu thuật xâm lấn tối thiểu ghép gan thành công

Trong những năm gần đây, các công nghệ tiên tiến mới phát triển đã tạo ra những tiến bộ đột phá trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Các công nghệ máy học, trí tuệ nhân tạo (AI) và thị giác máy tính giúp những hệ thống robot phẫu thuật hoạt động hiệu quả và chính xác hơn.

Sự kết hợp của AI và robot mang lại tiềm năng lớn tăng cường hiệu quả điều trị cho bệnh nhân và nâng cao khả năng của bác sĩ phẫu thuật.

Ngày 20/7, trang Tech Exprlorist đưa tin, trong một bước tiến ấn tượng về thủ thuật y tế, một nhóm phẫu thuật thuộc Trường Y khoa Đại học Washington ở St. Louis đã thực hiện thành công ca ghép gan bằng robot đầu tiên ở Mỹ vào tháng 5 tại Bệnh viện Barnes-Jewish. Những phẫu thuật ghép nội tạng thành công mở rộng sang ghép gan và cho thấy những ưu điểm quan trọng của phẫu thuật robot xâm lấn tối thiểu.

Bệnh nhân là một người đàn ông ở độ tuổi 60, cần được cấy ghép, trong tình trạng nguy kịch do ung thư gan và xơ gan do virus viêm gan C gây ra. Theo nhóm nghiên cứu, sau phẫu thuật, bệnh nhân khỏe mạnh và tiếp tục những sinh hoạt thường nhật như bình thường. Bệnh nhân không chỉ đi lại dễ dàng chỉ một tháng sau phẫu thuật mà còn muốn tiếp tục chơi golf và bơi lội. Thông thường, sau ca ghép gan thành công, bệnh nhân sẽ mất ít nhất 6 tuần để có thể đi lại mà không thấy đau và khó chịu.

Bác sĩ phẫu thuật cấy ghép Adeel Khan, TS Y khoa, trưởng nhóm tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên sử dụng robot ghép gan, tuyên bố: “Ca cấy ghép đã rất thành công, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, gan mới bắt đầu hoạt động ngay lập tức và bệnh nhân hồi phục mà không có bất kỳ biến chứng phẫu thuật nào”.

Đại học Washington và Bệnh viện Barnes-Jewish đã tập trung nhiều nguồn lực trong kế hoạch phát triển công nghệ tiên tiến này, trong khuôn khổ chương trình kết hợp giữa AI, robot và bác sĩ phẫu thuật nhằm tăng cường những ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Được thành lập cách đây 5 năm, đến nay, nhóm ghép thận bằng robot kết hợp AI đã thực hiện thành công hơn 30 ca ghép thận bằng robot, kết quả điều trị tốt.

Nhóm nghiên cứu đã thực hiện phẫu thuật cắt bỏ thận của người hiến tặng khỏe mạnh và những phẫu thuật khác liên quan đến gan, ống dẫn mật, tuyến tụy và dạ dày. Đây là ca ghép gan đầu tiên của nhóm nghiên cứu và của ngành y tế toàn quốc trong phương án sử dụng robot phẫu thuật hỗ trợ AI.

William Chapman, giám đốc Khoa Phẫu thuật Tổng quát của Đại học Washington, lãnh đạo bộ phận phẫu thuật cấy ghép cho biết: “Ghép gan là cơ quan khó nhất trong số những cơ quan trong ổ bụng đối với phương pháp xâm lấn tối thiểu - do khó loại bỏ gan bị hỏng và phức tạp khi cấy ghép thành công cơ quan mới.

Theo phương pháp truyền thống, bác sĩ phẫu thuật sẽ rạch một đường dọc từ 3 đến 4 inch (8-10 cm) và ngang từ 12-16 inch (30-40cm) ngay bên dưới khung xương sườn để loại bỏ lá gan bị bệnh của bệnh nhân, đặt lá gan khỏe mạnh được hiến tặng và khâu lại. Trong quá trình phẫu thuật để loại bỏ, gan bị bệnh dễ bị chảy máu quá nhiều. Ngoài ra, khi gắn gan mới vào hệ thống tuần hoàn của bệnh nhân đòi hỏi phải khâu một số mạch máu nhỏ lại một cách tinh vi. Đây là lý do tại sao thủ thuật được xác định là quá khó để thực hiện theo phương thức ít xâm lấn hơn.

Phẫu thuật bằng robot là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Trong ca ghép gan bằng robot thành công này, các bác sĩ phẫu thuật đã tạo nhiều vết rạch lỗ khóa nửa inch (1,27 cm), rạch một đường dọc 6 inch (15 cm) duy nhất giữa các cơ bụng để loại bỏ cơ quan nhiễm bệnh và đặt lá gan mới.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, được thực hiện bằng robot phẫu thuật tiên tiến, bác sĩ phẫu thuật chính điều khiển chuyển động của robot từ một màn hình gần đó bằng bộ điều khiển tương tự như cần điều khiển games. Màn hình lớn hiển thị chế độ xem 3D phóng to vị trí phẫu thuật, cho phép các thủ thuật được thực hiện với độ phức tạp và chính xác vượt trội so với những kỹ thuật truyền thống.

Các bác sĩ phẫu thuật tin rằng, những ca cấy ghép gan bằng robot với sự hỗ trợ của AI trong tương lai sẽ được hoàn thành nhanh chóng hơn khi nhóm nghiên cứu và công nghệ Máy học tích lũy kinh nghiệm, thuần thục hơn và có nhiều dữ liệu học tập hơn với sự tinh tế của kỹ thuật phẫu thuật Máy học.

Ông Chapman nhấn mạnh: “Các nhà phẫu thuật cần có nhiều kinh nghiệm khai thác sử dụng kỹ thuật mới nhằm có được hiệu quả cao trong thực hiện thủ thuật ghép gan, sử dụng robot phẫu thuật như một phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu".

