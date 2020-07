Ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi đang là tâm điểm của cộng đồng mạng

Trước cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi, đã có 6 cặp song sinh khác được phẫu thuật tách rời thành công tại Việt Nam và đó là hy vọng lớn cho sự thành công của ca mổ này, nhất là những năm quan, y tế Việt Nam liên tục có các bước phát triển về cả nhi khoa lẫn ngoại khoa. Cặp song sinh Việt – Đức Nguyễn Việt và Nguyễn Đức sinh ngày 25-2-1981 tại Kon Tum trong hình dạng dính liền vào nhau ở phần bụng, có chung hậu môn và bộ phận sinh dục, có hai chân và một chân cụt. Hai bé được đưa ra Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức để chăm sóc, chữa trị. Tên Bệnh viện Việt - Đức sau đó được sử dụng để đặt cho cả hai anh em. Một năm sau, hai anh em được chuyển vào Bệnh viện Từ Dũ TP. Hồ Chí Minh để theo dõi. Năm lên 6 tuổi, Việt gặp hội chứng não cấp rơi vào hôn mê, có thể đột tử bất cứ lúc nào và được đưa qua Nhật Bản chữa trị nhưng không thành công. Trước nguy cơ Đức sẽ chết nếu chẳng may Việt qua đời, Bệnh viện Từ Dũ quyết định tách rời cặp song sinh dính liền nhau. Ngày 4/10/1988, Việt và Đức đã được êkíp mổ với sự tham gia của 70 y, bác sĩ Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác do GS. BS. Trần Đông A làm trưởng kíp mổ phẫu thuật tách rời thành công. Ca mổ đã đi vào lịch sử y học Việt Nam và cả thế giới. Việt đã hy sinh nhiều phần cơ thể cho em, nhường lại cho Đức tất cả bộ phận có chung. Sau mổ, Việt sống bằng hậu môn nhân tạo, thông tiểu bằng ống. Được sự chăm sóc tận tình ở Làng hòa bình Từ Dũ, Việt sống được thêm 19 năm. Còn anh Nguyễn Đức đã được nhận vào Bệnh viện Từ Dũ làm nhân viên hành chính và lấy vợ sinh hai người con khỏe mạnh. Anh đã đặt tên hai đứa con mình là Phú Sĩ và Anh Đào như một sự tri ân các bác sĩ Nhật Bản đã góp phần đưa cuộc sống của anh sang trang mới. Cặp song sinh Long - Phụng Vào ngày 26/11/2013, Y học Việt Nam đã ghi nhận thêm một ca phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). Ca phẫu thuật tương đối phức tạp khi hai bé Phi Long – Phi Phụng bị dính liền ở tim và gan. Ca phẫu thuật kéo dài liên tục trong vòng 12 giờ đồng hồ. Bé Long có sức khỏe tốt hơn nên quá trình phẫu thuật tiến hành rất suôn sẻ, riêng bé Phụng vì không có phần xương ức và mất rất nhiều da nên bác sĩ đã tạo phần xương nhân tạo và kéo da cho bé. Tuy nhiên, 3 tháng sau ca mổ, bé Phi Phụng chuyển nặng và tử vong. Cặp song sinh Cu – Cò Hai bé Cu và Cò chào đời vào ngày 2/12/2008 tại Nghệ An, dính nhau phần bụng còn các bộ phận khác thì khá nguyên vẹn. Ca phẫu thuật của hai bé được thực hiện bởi Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 17/12/2008, lúc này mới được 15 ngày tuổi. Các bác sĩ đã thực hiện thông đường tiêu hóa bị tắc của bé Cò rồi vài ngày sau đó lại phẫu thuật chuyển lại động mạch cho bé Cu. Hiện tại, hai bé vẫn đang sống khỏe mạnh với gia đình tại Nghệ An. Cặp song sinh Cúc – An Tháng 12/2002, hai bé gái Thu Cúc – Thúy An (ở Thanh Hóa) vừa sinh ra đã bị dính nhau phần bụng, ngực, ức, chung khoang màng tim, chung nhau 1 gan, chung tá tràng và ruột non. Một năm sau, hơn 50 y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) và chuyên gia ghép gan của Mỹ lên phương án cho ca mổ kéo dài suốt 10 tiếng đồng hồ này. Gần 17h chiều 17/10/2003, lần đầu tiên sau hơn 10 tháng luôn dính chặt nhau, hai bé được ẵm ra hai giường, chính thức bắt đầu một cuộc đời mới, riêng rẽ, độc lập. Tách rời cặp song sinh dính liền gan nhỏ nhất Ngày 2/10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh đã phẫu thuật tách rời thành công 2 bé song sinh dính liền nhau phần gan. Trước đó, khi mang thai, chị N.T.H.H. (40 tuổi, ngụ Quảng Nam) đã đi chẩn đoán, xét nghiệm, hội chẩn liên viện giữa Bệnh viện (BV) Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 (TP.HCM). Các bác sĩ cho biết sản phụ mang song thai, dính nhau phần gan. Ngày 13/8, khi thai nhi được 36 tuần tuổi, ê kíp bác sĩ BV Từ Dũ đã tiến hành mổ đẻ cho sản phụ, rồi đưa hai bé về BV Nhi đồng 1 để nuôi dưỡng và phẫu thuật tách rời. 2 bé gái sinh đôi quê Hà Giang dính nhau phần ngực, bụng Năm 2012, 2 bé gái sinh đôi quê Hà Giang dính nhau phần ngực, bụng, có chung một bộ phận sinh dục được giáo sư Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Viện Nhi Trung ương- trực tiếp mổ tách rời. (Tổng hợp)